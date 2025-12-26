ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई 2026 Kawasaki Versys 650, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

2026 Kawasaki Versys 650 हुई लॉन्च ( फोटो - Kawasaki India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2026 Kawasaki Versys 650 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल को 8.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, इंडिया) की कीमत पर उतारा है. मिडसाइज़ Kawasaki Versys में मैकेनिकल और कॉस्मेटिक तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि कंपनी ने इसे एक नया कलर ऑप्शन दिया है, लेकिन इसके लिए कीमत पहले से 15,000 रुपये ज़्यादा हो गई है. 2026 Kawasaki Versys 650 के बारे में जानकारी

बता दें कि हाल ही में कंपनी ने अपनी 2026 Kawasaki Ninja 650 को भी लॉन्च किया था, और Ninja की तरह ही, अपडेटेड Kawasaki Versys 650 भी पहले जैसी ही है, बस इसमें एक नया ग्रे/ब्लैक कलर जोड़ा गया आया है, जिसमें ग्रीन हाइलाइट्स देखने को मिलते हैं. इंजन की बात करें तो Kawasaki Versys 650 में कंपनी का जाना-पहचाना 649cc, ट्विन-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 67hp की पावर और 61Nm का टॉर्क प्रदान करता है. 2026 Kawasaki Versys 650 (फोटो - Kawasaki India)