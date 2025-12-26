भारत में लॉन्च हुई नई 2026 Kawasaki Versys 650, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Kawasaki India ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2026 Kawasaki Versys 650 को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 8.63 लाख रुपये है.
Published : December 26, 2025 at 5:20 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2026 Kawasaki Versys 650 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल को 8.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, इंडिया) की कीमत पर उतारा है. मिडसाइज़ Kawasaki Versys में मैकेनिकल और कॉस्मेटिक तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि कंपनी ने इसे एक नया कलर ऑप्शन दिया है, लेकिन इसके लिए कीमत पहले से 15,000 रुपये ज़्यादा हो गई है.
2026 Kawasaki Versys 650 के बारे में जानकारी
बता दें कि हाल ही में कंपनी ने अपनी 2026 Kawasaki Ninja 650 को भी लॉन्च किया था, और Ninja की तरह ही, अपडेटेड Kawasaki Versys 650 भी पहले जैसी ही है, बस इसमें एक नया ग्रे/ब्लैक कलर जोड़ा गया आया है, जिसमें ग्रीन हाइलाइट्स देखने को मिलते हैं. इंजन की बात करें तो Kawasaki Versys 650 में कंपनी का जाना-पहचाना 649cc, ट्विन-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 67hp की पावर और 61Nm का टॉर्क प्रदान करता है.
2026 Kawasaki Versys 650 के फीचर्स
इस मोटरसाइकिल में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 4.3-इंच का कलर TFT डिस्प्ले और 4-वे एडजस्टेबल विंडस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं. रोड-बायस्ड टूरर के तौर पर Kawasaki Versys की मुख्य खासियतें इसका ऊंचा स्टांस और एडजस्टेबल सस्पेंशन यूनिट्स हैं, जिनमें 150mm/145mm (आगे/पीछे) का व्हील ट्रैवल मिलता है.
सभी नई बड़ी बाइक लॉन्च की तरह, Kawasaki Versys 650 पूरी तरह से E20-कम्पैटिबल है. इसके बड़े 21-लीटर फ्यूल टैंक को पूरा भरने के बाद मोटरसाइकिल का वज़न 220kg हो जाता है. इसकी सीट हाइट काफी ऊंची 845mm रखी गई है, और Versys 650 में 170mm का अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिससे यह ज़्यादातर भारतीय सड़कों पर आसानी से चल पाएगी.
2026 Kawasaki Versys 650 की कीमत और प्रतिद्वंद्वी
कंपनी ने नई Kawasaki Versys 650 को 8.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, और इस कीमत पर यह मोटरसाइकिल भारतीय मार्केट में अपनी एक अलग पहचान रखती है. इसका सबसे करीबी मुकाबला Honda NX500 और Moto Morini X-Cape 650 से होने वाला है, जिनकी कीमत क्रमशः 6.33 लाख रुपये और 6.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.