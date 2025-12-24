ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई 2026 Kawasaki Ninja 650, जानें क्या है कीमत

Kawasaki India ने भारत में 2026 Kawasaki Ninja 650 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने बाइक की कीमत 7.91 लाख रुपये रखी है.

2026 Kawasaki Ninja 650
2026 Kawasaki Ninja 650 हुई लॉन्च (फोटो - Kawasaki India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 24, 2025 at 5:16 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki India ने भारतीय बाज़ार में 2026 Kawasaki Ninja 650 को भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 7.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है. Ninja 650 एक जानी-पहचानी और भरोसेमंद मोटरसाइकिल है, लेकिन नए 2026 मॉडल के साथ कंपनी इसके 2025 वर्जन को भी साथ में बेचेगी.

2026 वर्जन में मैकेनिकल तौर पर ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़रूरी अपग्रेड किए गए हैं, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं. Kawasaki ने इसे पूरी तरह से बदलने के बजाय इसके पैकेज को बेहतर बनाने पर फोकस किया है.

इसी वजह से नई Kawasaki Ninja 650 भारत में 2026 (MY26) अपडेट पाने वाली पहली मोटरसाइकिलों में से एक बन गई है, जो Ninja ZX-10R और Ninja ZX-6R जैसे प्रीमियम मॉडल्स की लिस्ट में शामिल हो गई है.

2026 Kawasaki Ninja 650
2026 Kawasaki Ninja 650 (फोटो - Kawasaki India)

2026 Kawasaki Ninja 650 का डिजाइन
इसके स्टाइलिंग की बात करें तो नई 2026 Kawasaki Ninja 650 काफी हद तक पिछले मॉडल जैसी ही दिखती है, क्योंकि इसमें वही शार्प और स्पोर्टी Ninja डिज़ाइन को बरकरार रखा गया है, जिसे कई राइडर्स पसंद करते हैं. इंटरनेशनल मार्केट में इसे मैट ग्रे और ब्लैक जैसे कई कलर ऑप्शन में बेचा जा रहा है, वहीं भारतीय बाजार में इसे सिर्फ़ व्हाइट और ब्लू ग्राफिक्स के साथ लाइम ग्रीन पेंट स्कीम मिलेगी.

इसके अलावा, MY25 वर्जन अभी भी लाइम ग्रीन के साथ एबोनी और पर्ल ब्लिज़र्ड व्हाइट कल ऑप्शन में बेचा जा रहा है. इसका लाइम ग्रीन कलर Kawasaki का सिग्नेचर कलर है और भारतीय सड़कों पर सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले बाइक डिज़ाइनों में से एक है.

2026 Kawasaki Ninja 650 के फीचर्स
2026 मॉडल में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें एक 4.3-इंच का TFT डिजिटल डिस्प्ले दिया गया, और यह मॉडर्न स्क्रीन स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जिससे राइडर्स के लिए जानकारी और बेसिक फंक्शन को एक्सेस करना आसान हो जाता है. बाइक में फुल LED लाइटिंग भी दी गई है, जिससे विजिबिलिटी बेहतर होती है और इसे प्रीमियम फील मिलता है.

2026 Kawasaki Ninja 650
2026 Kawasaki Ninja 650 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Kawasaki India)

इसके अलावा, बाइक में सेफ्टी को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया गया है. नई Ninja 650 में अब दो राइडिंग मोड्स के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) और डुअल थ्रॉटल वाल्व मिलता है. ये सभी फीचर्स नए राइडर्स को भारतीय सड़कों पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में महसूस करने में मदद करती हैं.

2026 Kawasaki Ninja 650 का इंजन
2026 Ninja 650 के इंजन की बात करें तो इसमें 649cc का पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जिसका मतलब है कि इंजन पावरफुल लेकिन स्मूथ है, जो इसे छोटी बाइकों से अपग्रेड करने वाले राइडर्स के लिए सही बनाता है. यह इंजन 8,000 rpm पर 67 bhp की पावर और 6,700 rpm पर 64 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है, जिसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच मिलता है.

यह बाइक हाई-टेन्साइल स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर बनाई गए है, जिसमें 41 mm टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और बैलेंस्ड सस्पेंशन के लिए पीछे मोनोशॉक दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे डुअल 300 mm डिस्क और पीछे सिंगल 220 mm डिस्क लगाई गई हैं, जो अच्छी स्टॉपिंग पावर देते हैं.

2026 Kawasaki Ninja 650
2026 Kawasaki Ninja 650 (फोटो - Kawasaki India)

बाइक की सीट हाइट 790 mm रखी गई है, जबकि 15-लीटर का फ्यूल टैंक, 130 mm ग्राउंड क्लीयरेंस और 196 kg कर्ब वेट रखा गया है, जिसके चलते नई Ninja 650 कम्फर्ट, स्टेबिलिटी और स्पोर्टी परफॉर्मेंस का अच्छा बैलेंस बनाती है.

कुल मिलाकर, 2026 Kawasaki Ninja 650 उन राइडर्स के लिए एक बेहतर विकल्प बनी हुई है, जो बिना ज़्यादा मुश्किल महसूस किए मिडिलवेट स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में एंट्री करना चाहते हैं.

