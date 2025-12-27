ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई 2026 Kawasaki Ninja 1100SX, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Kawasaki India ने भारतीय बाजार में अपनी लेटेस्ट बाइक 2026 Kawasaki Ninja 1100SX लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 14.42 लाख रुपये है.

2026 Kawasaki Ninja 1100SX
नई 2026 Kawasaki Ninja 1100SX हुई लॉन्च (फोटो - Kawasaki India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 27, 2025 at 10:59 AM IST

हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Kawasaki India ने 2026 मॉडल ईयर के लिए अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है, और इसी क्रम में कंपनी ने अपनी लेटेस्ट बाइक Kawasaki Ninja 1100SX का अपडेटेड वर्जन बाजार में उतारा है.

यह बड़ी Ninja पहले जैसी ही है और इसकी कीमत भी पहले जितनी ही 14.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. एकमात्र बदलाव इसमें एक नया कलर ऑप्शन दिया गया है, जो ब्लैक और गोल्ड है, जिसने इस बाइक के सिग्नेचर ब्लैक और ग्रीन कलर की जगह ली है.

2026 Kawasaki Ninja 1100SX का इंजन
Ninja 1100SX में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें वही 1,099cc, चार-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो पहले की तरह ही 136hp की पावर और 113Nm का अधिकतम टॉर्क देता है. ज़्यादातर इनलाइन चार इंजनों के उलट, यह इंजन बाइक के कैरेक्टर के हिसाब से पीकी टॉप-एंड रश देने के बजाय, असल दुनिया में इस्तेमाल होने वाली मिड-रेंज ग्रंट देने पर ज़्यादा फोकस करता है.

2026 Kawasaki Ninja 1100SX
2026 Kawasaki Ninja 1100SX (फोटो - Kawasaki India)

यह इंजन लेटेस्ट सरकारी नियमों के अनुसार पूरी तरह से E20-कम्प्लायंट भी है. इस इंजन को एक एल्यूमीनियम फ्रेम में फिट किया गया है और दोनों तरफ पूरी तरह से एडजस्टेबल शोवा सस्पेंशन लगे हैं. ब्रेकिंग के लिए मोटरसाइकिल में टोकिगो के ब्रेक लगाए गए हैं, जो Kawasaki के हैं और इसमें डुअल-चैनल ABS मिलता है.

2026 Kawasaki Ninja 1100SX के फीचर्स
राइडर एड्स के सूट के तौर पर इस बाइक में चार राइडिंग मोड – रेन, रोड, स्पोर्ट और राइडर शामिल हैं, जिनमें ट्रैक्शन कंट्रोल इंटरवेंशन, थ्रॉटल सेंसिटिविटी और पावर डिलीवरी पर असर पड़ता है, जैसे-जैसे आप इन्हें बदलते हैं. राइडर मोड पूरी तरह से कस्टमाइज़ेबल है, और जब Ninja इस मोड में होती है तो 4.3-इंच TFT का लेआउट थोड़ा अलग होता है.

2026 Kawasaki Ninja 1100SX
2026 Kawasaki Ninja 1100SX (फोटो - Kawasaki India)

इसके अलावा, मोटरसाइकिल में एक बिडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर राइडिंग एड्स के सूट को पूरा करता है, जिसे सिक्स-एक्सिस IMU (इनर्टियल मेज़रमेंट यूनिट) से मदद मिलती है. यह सब 2025 मॉडल जैसा ही है, और 2026 Kawasaki Ninja 1100SX को 2025 मॉडल से अलग पहचानने का एकमात्र तरीका इसका नया कलर ऑप्शन है.

Kawasaki Ninja 1100SX भारतीय सड़कों पर सच में इस्तेमाल करने लायक और आरामदायक लीटर-क्लास मशीन है, और इसकी 14.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, इंडिया) कीमत पर इसके जैसी दूसरी कोई बाइक ज़्यादा नहीं है.

