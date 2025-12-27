ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई 2026 Kawasaki Ninja 1100SX, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई 2026 Kawasaki Ninja 1100SX हुई लॉन्च ( फोटो - Kawasaki India )

हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Kawasaki India ने 2026 मॉडल ईयर के लिए अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है, और इसी क्रम में कंपनी ने अपनी लेटेस्ट बाइक Kawasaki Ninja 1100SX का अपडेटेड वर्जन बाजार में उतारा है. यह बड़ी Ninja पहले जैसी ही है और इसकी कीमत भी पहले जितनी ही 14.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. एकमात्र बदलाव इसमें एक नया कलर ऑप्शन दिया गया है, जो ब्लैक और गोल्ड है, जिसने इस बाइक के सिग्नेचर ब्लैक और ग्रीन कलर की जगह ली है. 2026 Kawasaki Ninja 1100SX का इंजन

Ninja 1100SX में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें वही 1,099cc, चार-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो पहले की तरह ही 136hp की पावर और 113Nm का अधिकतम टॉर्क देता है. ज़्यादातर इनलाइन चार इंजनों के उलट, यह इंजन बाइक के कैरेक्टर के हिसाब से पीकी टॉप-एंड रश देने के बजाय, असल दुनिया में इस्तेमाल होने वाली मिड-रेंज ग्रंट देने पर ज़्यादा फोकस करता है. 2026 Kawasaki Ninja 1100SX (फोटो - Kawasaki India)