नए फीचर्स के साथ लॉन्च हुई 2026 Jeep Meridian एसयूवी, जानें क्या है कीमत और अपडेट्स
Jeep India ने 2026 के लिए अपनी Jeep Meridian SUV का अपडेटेड वर्नज लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 23.33 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : January 22, 2026 at 11:55 AM IST
हैदराबाद: प्रीमियम एसयूवी निर्माता कंपनी Jeep India ने 2026 के लिए अपनी Jeep Meridian SUV का अपडेटेड वर्नज लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 23.33 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है.
एक बड़ा बदलाव यह भी है कि इस SUV में स्लाइडिंग सेकंड रो सीट्स तक होंगी, लेकिन यह अपडेट SUV के कुछ तीन-रो वेरिएंट तक ही सीमित है, जिनमें Limited और Overland वेरिएंट शामिल हैं.
Jeep Meridian को क्या मिला अपडेट
जहां पहले वाले वेरिएंट की कीमत 30.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप-स्पेक Overland ट्रिम की कीमत 35.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
कार की दूसरी लाइन की सीटों में 60:40 स्प्लिट और रिक्लाइन फंक्शन पहले की तरह ही मिलने वाले हैं, हालांकि अब इनमें स्लाइडिंग फंक्शन जोड़ा गया है, जिसके चलते यह सीट 140/130 mm तक आगे-पीछे की जा सकती है.
इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपकी सभी सात सीटें भरी हुई हैं, तो अब आपके पास दूसरी लाइन की सीटों की पोज़िशन को एडजस्ट करने और तीसरी लाइन में बैठने वालों को ज़्यादा आराम देने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है. इससे तीसरी पंक्ति में बैठना और उतरना भी आसान हो जाएगा.
Stellantis India के बिजनेस हेड और डायरेक्टर - ऑटोमोटिव ब्रांड्स, कुमार प्रियेश ने कहा कि, "Limited और Overland वेरिएंट में स्लाइडिंग सेकंड-रो सीटों की शुरुआत कस्टमर फीडबैक का सीधा जवाब है, जिसमें तीसरी रो में ज़्यादा आराम की मांग की गई थी, खासकर साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए. यह अपडेट Jeep Meridian की प्रीमियम पोजीशनिंग को पूरा करता है और सोच-समझकर, कस्टमर से प्रेरित सुधार देने पर हमारे फोकस को मज़बूत करता है."
Jeep Meridian के फीचर्स
इसके अलावा, लुक या फीचर्स के मामले में कार में और कोई बदलाव नहीं किए गए हैं. वेरिएंट के हिसाब से, इस SUV में पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12-वे पावर्ड फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री मिलती रहेगी. कार में 10.25-इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है, और इसके साथ ही ADAS समेत कई स्टैंडर्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी मिलती हैं.
Jeep Meridian का इंजन
इंजन की बात करें तो, इस SUV में पहले वाला ही 2.0-लीटर टर्बो-डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 168 bp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों का ऑप्शन मिलता है, और इसके साथ ही हायर ट्रिम्स में Jeep का सेलेक्ट-टेरेन 4x4 सिस्टम भी मिलता है.