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भारत में लॉन्च हुईं 2026 Hero Xtreme 160R 4V और 2026 Xtreme 250R हुईं लॉन्च, जानें क्या हैं कीमतें

2026 Xtreme 160R 4V और 2026 Xtreme 250R हुईं लॉन्च ( फोटो - Instagram/heromotocorp )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने अपनी अपडेटेड 2026 Hero Xtreme 160R 4V को लॉन्च कर दिया है, और इसके साथ ही कंपनी ने 2027 Hero Xtreme 250R को भी लॉन्च किया है. जहां कंपनी ने 2026 Hero Xtreme 160R 4V को 1.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, वहीं 2027 Hero Xtreme 250R को 1.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है.

2026 Hero Xtreme 160R 4V के वेरिएंट्स और उपलब्धता

कंपनी ने इस बाइक को कुल तीन वेरिएंट्स - Standard, Pro, और Carbon - में उतारा गया है, जिसमें स्टाइलिंग अपडेट और नए फीचर्स दिए गए हैं. इस मोटरसाइकिल की बुकिंग सभी डीलरशिप्स पर शुरू हो गई है और इसकी डिलीवरी 1 नवंबर से शुरू होगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टैंडर्ड वेरिएंट की डिलीवरी जनवरी 2027 से शुरू होगी.

2026 Hero Xtreme 250R (फोटो - Instagram/heromotocorp) 2026 Xtreme 160R 4V के वेरिएंट्स कीमत (एक्स-शोरूम) Standard 1.27 लाख रुपये Pro 1.37 लाख रुपये Carbon 1.41 लाख रुपये 2026 Hero Xtreme 160R 4V का डिजाइन

2026 Xtreme 160R में अपने पिछले मॉडल की तुलना में कुछ खास कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. इनमें नए टैंक एक्सटेंशन के साथ बदला हुआ फ्यूल टैंक डिज़ाइन, ज़्यादा शार्प बिकिनी फेयरिंग और नए कलर स्कीम दिए गए हैं. 2026 Hero Xtreme 160R 4V के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो इसे कई अपडेट दिए गए हैं. बाइक के टॉप वेरिएंट में अब 4.2-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया गया है, जबकि निचले वेरिएंट्स में LCD डिस्प्ले ही दिया गया है. इस यूनिट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक नया 'रेस टाइमर' भी दिया गया है, जिसमें दो मोड दिए गए हैं. पहला 0-60 kmph की रफ्तार तक पहुंचने में लगने वाले समय को मापने के लिए, और दूसरा क्वार्टर-माइल ड्रैग रेस को रिकॉर्ड करने के लिए दिया गया है. इसके अलावा, बाइक में पीछे से आ रहे ट्रैफिक को अलर्ट करने के लिए 'पैनिक ब्रेक अलर्ट' फीचर, लिफ्ट-ऑफ प्रोटेक्शन के साथ अपग्रेडेड डुअल-चैनल ABS, और टाइप-C USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है. 2026 Xtreme 160R 4V और 2026 Xtreme 250R (फोटो - Instagram/heromotocorp) 2026 Hero Xtreme 160R 4V का इंजन

मैकेनिकल तौर पर, नई 160R 4V में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें पहले की तरह ही 163cc का ऑयल-कूल्ड, फोर-वॉल्व इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8750 rpm पर 16.8 bhp की पीक पावर और 6500 rpm पर 14.6 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स जोड़ा गया है. हार्डवेयर की बात करें तो बाइक में सस्पेंशन के लिए इसमें आगे की तरफ USD फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, इसका कर्ब वेट (वजन) थोड़ा बढ़कर 147.5 kg से 149 kg हो गया है.