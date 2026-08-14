जल्द लॉन्च होगी 2026 Hero Xtreme 125R, TPMS के साथ मिलेगा नया TFT कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
Hero MotoCorp अपनी स्पोर्ट कम्यूटर बाइक Hero Xtreme 125R का एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट बाजार में उतारने वाली है, जिसमें TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा.
Published : August 14, 2026 at 10:35 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp अपनी स्पोर्ट कम्यूटर बाइक Hero Xtreme 125R का एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट जल्द ही बाजार में उतारने वाली है. जानकारी के अनुसार नए वेरिएंट में कंपनी TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल का इस्तेमाल करने वाली है.
इसके साथ ही इस नए वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी शामिल किया जाएगा. हालांकि Hero MotoCorp ने अभी तक इसकी कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यह नया वेरिएंट Hero Xtreme 125R रेंज में सबसे ऊपर रखा जाएगा, जिसमें मौजूदा समय में चार वेरिएंट हैं.
बता दें कि नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मौजूदा 4.2-इंच कलर LCD यूनिट को रिप्लेस करेगा, और इसका साइज़ भी वही होगा. Hero Xtreme 125R में पहले से मौजूद दूसरे फ़ीचर्स, जैसे राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज़ कंट्रोल और तीन राइडिंग मोड – इको, रोड और पावर – के भी जारी रहने की उम्मीद है.
इसके टॉप-एंड मॉडल में दोनों तरफ़ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS का फीचर भी दिया जाएगा. वहीं, TPMS नए डिस्प्ले के लिए एक और काम की जानकारी है, जिससे राइडर्स टायर प्रेशर पर नज़र रख सकते हैं. इसके साथ ही, इस फ़ीचर की वजह से Xtreme 125R अपने सेगमेंट की इकलौती मोटरसाइकिल बन जाती है, जिसमें यह फीचर दिया गया है.
इंजन में कोई बदलाव नहीं
ऊपर बताए गए बदलावों के अलावा, Hero Xtreme 125R में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 124.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया जा सकता है, जो 8,250rpm पर 11.4 bhp की पावर और 6,000rpm पर 10.5 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.
इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा जाता है. इस मोटरसाइकिल के डाइमेंशन और साइकिल पार्ट्स में भी कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. Hero Xtreme 125R का नया कंसोल अपडेट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब 125cc सेगमेंट में TFT डिस्प्ले आम होते जा रहे हैं.
बता दें कि इस सेगमेंट में सबसे पहले TVS Raider 125 में यह फीचर दिया गया था, और उसके बाद Honda CB125 Hornet में भी ऐसा ही सेटअप दिया गया. इसके अलावा, हाल ही में जानकारी सामने आई है कि Bajaj Auto भी अपनी अगली जनरेशन की Bajaj Pulsar 125 में TFT डिस्प्ले देने वाली है.
2026 Hero Xtreme 125R की कीमत
मौजूदा समय में Xtreme 125R को चार वेरिएंट में बेचा जा रहा है, जिसमें IBS की कीमत 91,500 रुपये, ABS और सिंगल सीट वर्जन की कीमत 95,700 रुपये, और अभी का टॉप-स्पेक डुअल चैनल ABS वर्जन 1.08 लाख रुपये है. वहीं उम्मीद है कि नए TFT ट्रिम की कीमत डुअल-चैनल ABS वेरिएंट से ज़्यादा होगी.