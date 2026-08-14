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जल्द लॉन्च होगी 2026 Hero Xtreme 125R, TPMS के साथ मिलेगा नया TFT कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

2026 Hero Xtreme 125R ( फोटो - Hero MotoCorp )

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp अपनी स्पोर्ट कम्यूटर बाइक Hero Xtreme 125R का एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट जल्द ही बाजार में उतारने वाली है. जानकारी के अनुसार नए वेरिएंट में कंपनी TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल का इस्तेमाल करने वाली है. इसके साथ ही इस नए वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी शामिल किया जाएगा. हालांकि Hero MotoCorp ने अभी तक इसकी कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यह नया वेरिएंट Hero Xtreme 125R रेंज में सबसे ऊपर रखा जाएगा, जिसमें मौजूदा समय में चार वेरिएंट हैं. बता दें कि नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मौजूदा 4.2-इंच कलर LCD यूनिट को रिप्लेस करेगा, और इसका साइज़ भी वही होगा. Hero Xtreme 125R में पहले से मौजूद दूसरे फ़ीचर्स, जैसे राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज़ कंट्रोल और तीन राइडिंग मोड – इको, रोड और पावर – के भी जारी रहने की उम्मीद है. इसके टॉप-एंड मॉडल में दोनों तरफ़ डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS का फीचर भी दिया जाएगा. वहीं, TPMS नए डिस्प्ले के लिए एक और काम की जानकारी है, जिससे राइडर्स टायर प्रेशर पर नज़र रख सकते हैं. इसके साथ ही, इस फ़ीचर की वजह से Xtreme 125R अपने सेगमेंट की इकलौती मोटरसाइकिल बन जाती है, जिसमें यह फीचर दिया गया है.