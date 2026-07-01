भारत में लॉन्च हुई Ducati की यह एडवेंचर मोटरसाइकिल, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
Ducati India ने भारत में अपनी नई 2026 Ducati Multistrada V4 Rally मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है. इसकी शुरुआती कीमत 32.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : July 1, 2026 at 11:05 AM IST
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati India ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2026 Ducati Multistrada V4 Rally मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है. इसकी शुरुआती कीमत 32.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इस मोटरसाइकिल की बुकिंग इस महीने की शुरुआत में शुरू की गई थी.
कंपनी ने इसे कुल दो कलर ऑप्शन्स में उतारा है, जिनमें डुकाटी रेड और जेड ग्रीन कलर शामिल हैं. जहां डुकाटी रेड की कीमत 32.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, वहीं जेड ग्रीन कलर वाले वर्ज़न की कीमत 32.73 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह मोटरसाइकिल भारत में Ducati डीलरशिप पर उपलब्ध है.
2026 Ducati Multistrada V4 Rally में कई अपडेट्स दिए गए हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा और राइडर की सुरक्षा पर केंद्रित हैं. कंपनी का दावा है कि इस मोटरसाइकिल में किसी भी तरह की सड़क पर चलने की क्षमता काफी बेहतर हुई है.
2026 Ducati Multistrada V4 Rally का इंजन
एल्युमीनियम मोनोकोक फ़्रेम, स्टील ट्यूबलर सब-फ़्रेम और एल्युमीनियम डबल-साइडेड स्विंगआर्म पर बनी 2026 Multistrada V4 Rally में कंपनी ने 1.2-लीटर Ducati V4 Granturismo इंजन इस्तेमाल किया है. यह इंजन 168 bhp की पीक पावर और 123 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.
डुकाटी ने रियर सिलेंडर बैंक को डीएक्टिवेट करने की स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए इसे कम स्पीड पर ज़्यादा देर तक इनएक्टिव रखा जा सके. इस इंजन में MotoGP से प्रेरित काउंटर-रोटेटिंग क्रैंकशाफ्ट भी इस्तेमाल किया गया है, जो जायरोस्कोपिक फ़ोर्स को कम करता है और बाइक को फुर्तीला बनाता है.
बाइक के इंजन को नई जनरेशन के Ducati क्विक शिफ्ट (DQS) सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जिसे तेज़ी से और आसानी से गियर बदलने के लिए कम गियर ट्रैवल देने के हिसाब से अपडेट किया गया है.
2026 Ducati Multistrada V4 Rally के फीचर्स
अपडेटेड 2026 Multistrada V4 Rally में एक नया 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले लगाया गया है, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स के लिए इंटरफ़ेस का काम करता है. राइडर्स तीन पावर मोड और पांच राइडिंग मोड में से चुन सकते हैं, जिनमें स्पोर्ट, टूरिंग, वेट, अर्बन और एंड्यूरो शामिल हैं.
सेफ्टी फीचर्स के तौर पर बाइक में इंजन ब्रेक कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और हाल ही में पेश किया गया कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है, जो बेहतर स्टेबिलिटी के लिए आगे और पीछे के पहियों के बीच ब्रेकिंग फ़ोर्स को बैलेंस करता है.
2026 अपडेट के तौर पर Ducati ने इसमें फ्रंट और रियर रडार सिस्टम बरकरार रखा है और साथ ही एक नया 'फ्रंट कोलिज़न वॉर्निंग' फ़ीचर भी जोड़ा है, जो राइडर्स को सामने आने वाली रुकावटों के बारे में अलर्ट करता है. इस पैकेज में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी शामिल है.