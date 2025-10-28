ETV Bharat / technology

नई 2025 Ducati Multistrada V2 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई 2025 Ducati Multistrada V2 भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Ducati India )

इस मोटरसाइकिल में 19 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो इसके पिछले मॉडल से 1 लीटर कम है, जिससे इसका वज़न कुछ कम हुआ है. 2025 Ducati Multistrada V2 में नई हेडलाइट्स और DRLs के रूप में कुछ नए स्टाइलिंग एलिमेंट्स भी दिए गए हैं, जो लेटेस्ट जनरेशन Ducati Panigale और Multistrada V4 से प्रेरित हैं और इसे एक आक्रामक फ्रंट एंड दिया गया है.

नई 2025 Ducati Multistrada V2 का डिजाइन कंपनी ने नई 2026 Multistrada V2 को पहले से ज़्यादा आधुनिक और हल्का रखा है. इसका वज़न पिछले मॉडल से 18 किलोग्राम कम रका गया है, जिससे इसका कर्ब वेट 199 किलोग्राम (ईंधन के बिना) हो गया है. वहीं इसके S वेरिएंट का कर्ब वेट 202 किलोग्राम (ईंधन के बिना) है.

हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी Ducati ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2025 Ducati Multistrada V2 सीरीज को लॉन्च कर दिया है. यह मोटरसाइकिल उन राइडर्स के लिए बनाई गई है, जो ट्विन-सिलेंडर इंजन की बहुमुखी प्रतिभा को पसंद करते हैं. यह मोटरसाइकिल विभिन्न परिस्थितियों में सुगम्य तथा रोमांचक राइडिंग प्रदान करती है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 18.88 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.

नई 2025 Ducati Multistrada V2 की कीमत

वेरिएंट कीमत 2025 Ducati Multistrada V2 डुकाटी रेड 18,88,000 रुपये 2025 Ducati Multistrada V2 S डुकाटी रेड 20,99,800 रुपये 2025 Ducati Multistrada V2 S स्टॉर्म ग्रीन 21,29,700 रुपये

2025 Ducati Multistrada V2 (फोटो - Ducati India)

नई 2025 Ducati Multistrada V2 का इंजन

इसके अलावा, नए साइलेंसर का आकार भी पहले से ज़्यादा शार्प किया गया है. इसके इंजन की बात करें तो इसमें 890cc का V-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 10,750 rpm पर 113 bhp की पावर और 8,250 rpm पर 92 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसमें 2.5 bhp की बढ़ोतरी हुई है, जबकि टॉर्क आउटपुट 3.9 Nm कम हुआ है.

Multistrada के दोनों वेरिएंट्स - V2 और V2 S, में स्लिपर क्लच और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स इस्तेमाल किया गया है. Ducati Multistrada V2 S में Ducati Skyhook Suspension (DSS) इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के साथ सेमी-एक्टिव सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है. इसमें मिनिमम प्रीलोड फ़ंक्शन भी है, जिससे एक बटन दबाकर रियर सस्पेंशन को न्यूनतम तक कम किया जा सकता है. इसके अलावा, Ducati ने ट्रेलिस फ्रेम की जगह अब मोनोकॉक फ्रंट फ्रेम दिया है.

2025 Ducati Multistrada V2 (फोटो - Ducati India)

नई 2025 Ducati Multistrada V2 के फीचर्स

बाइक में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो, इसमें नई 5-इंच की TFT कलर स्क्रीन में तीन अलग-अलग इन्फो मोड पर आधारित एक पूरी तरह से नया इंटरफ़ेस है. इसमें पांच राइडिंग मोड - Sport, Touring, Urban, Enduro और Wet - दिए गए हैं. ये राइडिंग मोड कॉर्नरिंग ABS, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC), डुकाटी व्हीली कंट्रोल (DWC), और इंजन ब्रेक कंट्रोल (EBC) को पूर्व-निर्धारित स्तरों पर सेट करते हैं.

2025 Ducati Multistrada V2 (फोटो - Ducati India)

इन्हें राइडर द्वारा संशोधित किया जा सकता है. Ducati Multistrada V2 में क्रूज़ कंट्रोल, डैशबोर्ड में एकीकृत एक USB सॉकेट और डुकाटी ब्रेक लाइट EVO (आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान चमकती है) मानक के रूप में उपलब्ध है. Ducati का कहना है कि नई Multistrada V2 को स्थिर अवस्था में और कम रफ्तार पर भी संभालना आसान है, और पुनः डिजाइन किए गए एर्गोनॉमिक्स और कम सीट की हाइट के कारण, राइडर अपने पैरों को जमीन पर अधिक सुरक्षित रूप से रख सकते हैं.