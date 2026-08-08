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10 अगस्त को भारत में लॉन्च होगी 2026 Ducati Monster, मिलेगा नया 890cc इंजन

2026 Ducati Monster का इंजन सबसे बड़ा बदलाव इसके अंदरूनी हिस्से में किया गया है. इसमें 937cc, L-twin इंजन की जगह नया 890cc V-twin इंजन लगाया गया है. यह नया इंजन 9,000 rpm पर 109.4bhp की पावर और 7,250 rpm पर 91Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

नई Ducati Monster में अपने पुराने मॉडल्स वाला आक्रामक स्ट्रीटफाइटर अंदाज़ बरकरार रखा गया है, लेकिन इसका डिज़ाइन ज़्यादा शार्प और एथलेटिक है. इसका खास ओवल LED हेडलैंप, खुले हुए मैकेनिकल पार्ट्स और कॉम्पैक्ट टेल सेक्शन इसे सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं, साथ ही Monster नाम के साथ जुड़ी मस्कुलर बनावट भी बनी रहती है.

हैदराबाद: परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati Motorcycle आगामी 10 अगस्त को भारत में अपनी नई 2026 Ducati Monster लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह अपडेटेड नेकेड मोटरसाइकिल इटैलियन कंपनी के लिए एक अहम लॉन्च होने वाला है, क्योंकि कंपनी प्रीमियम स्ट्रीट मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है.

हालांकि इसकी अधिकतम पावर और टॉर्क के आंकड़े पुराने इंजन के 110bhp और 93.5 Nm के आंकड़ों से थोड़े कम हैं, लेकिन कंपनी का दावा है कि नया पावरट्रेन बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस देता है.

2026 Ducati Monster (फोटो - Ducati Motorcycle)

2026 Ducati Monster का हार्डवेयर

मोटरसाइकिल की चेसिस की बात करें तो, इस बाइक में एल्युमीनियम मोनोकोक फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है. सस्पेंशन के लिए, बाइक में आगे 43 mm शोवा USD फोर्क और पीछे प्रीलोड एडजस्टमेंट वाला शोवा मोनोशॉक इस्तेमाल किया गया है.

इसके अलावा, ब्रेकिंग के लिए ब्रेम्बो ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आगे 320 mm के ट्विन डिस्क ब्रेक और पीछे 245 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक लगाया गया है. यह मोटरसाइकिल हल्के अलॉय व्हील्स के साथ पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायरों पर चलती है.

2026 Ducati Monster के फीचर

मोटरसाइकिल में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज की बात करें तो, 2026 Ducati Monster में कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विकशिफ्टर और राइडर की मदद करने वाले दूसरे सिस्टम जैसे कई फ़ीचर्स वाला एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज दिया गया है.

2026 Ducati Monster (फोटो - Ducati Motorcycle)

2026 Ducati Monster की अनुमानित कीमत

भारत में नई Ducati Monster की कीमत लगभग 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है, जबकि ज़्यादा प्रीमियम Monster Plus वेरिएंट की कीमत स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले लगभग 20,000-30,000 रुपये ज़्यादा हो सकती है. लॉन्च होने के बाद, यह प्रीमियम नेकेड बाइक सेगमेंट में Triumph Street Triple और Kawasaki Z900 जैसी बाइक्स से मुकाबला करेगी.