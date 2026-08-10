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भारत में लॉन्च हुई 2026 Ducati Monster नेकेड स्पोर्ट बाइक, कीमत 13.99 लाख रुपये

हैदराबाद: हाइपर स्पोर्ट बाइक निर्माता कंपनी Ducati ने भारत में अपनी पांचवीं जनरेशन की 2026 Ducati Monster को लॉन्च कर दिया है. इस बाइक की शुरुआती कीमत 13.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह नई मोटरसाइकिल दो वर्ज़न - Monster और Monster+ - में पेश की गई है. इस बाइक में नया 890 cc, V2 इंजन, बेहतर चेसिस, नई स्टाइलिंग और ज़्यादा बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज दिया गया है.

जहां 2026 Ducati Monster के डुकाटी रेड वाले स्टैंडर्ड वर्जन की कीमत 13.99 लाख रुपये रखी गई है, वहीं, आइसबर्ग व्हाइट और स्पोर्ट लिवरी कलर ऑप्शन के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी होगी, और इन्हें 14.23 लाख रुपये की कीमत पर उतारा गया है. Monster+ वर्जन की बात करें तो इसके डुकाटी रेड वर्जन की कीमत 14.34 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि आइसबर्ग व्हाइट और स्पोर्ट लिवरी वर्जन की कीमत 14.45 लाख रुपये रखी गई है.

2026 Ducati Monster का नया इंजन सेटअप

नई 2026 Monster में सबसे बड़ा मैकेनिकल बदलाव डुकाटी के लेटेस्ट 890cc V2 इंजन का इस्तेमाल है. यह इंजन 9,000 rpm पर 110.7 hp की पावर और 7,250 rpm पर 91.1 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है.

2026 Ducati Monster (फोटो - Ducati)

इस इंजन में डुकाटी के 'इनटेक वेरिएबल टाइमिंग' (IVT) सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. इसे कम स्पीड पर बेहतर रिस्पॉन्स, मिड-रेंज में दमदार परफॉर्मेंस और ज़्यादा रेव रेंज पर ज़्यादा पावर देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. कंपनी का कहना है कि इंजन का 80 प्रतिशत से ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क 4,000rpm से 10,000rpm के बीच मिलता है.

अपडेटेड Monster डिजाइन

2026 Monster के डिजाइन की बात करें तो इसे नया डिज़ाइन दिया गया है, जो 1992 के ओरिजिनल मॉडल से प्रेरित है, हालांकि इसमें 'नेकेड-बाइक' वाले बेसिक आकार को बरकरार रखा गया है. इसके जाने-पहचाने 'बाइसन-बैक' फ्यूल टैंक को फिर से डिज़ाइन किया गया है, और इसकी हेडलाइट अब एक फुल-LED यूनिट है, जिसका डिज़ाइन खास रोबोटिक स्टाइल का है.