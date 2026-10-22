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भारत में लॉन्च हुईं 2026 Ducati Hypermotard V2 और V2 SP, देखें कैसा है डिजाइन और जानें कीमत

2026 Ducati Hypermotard V2 और V2 SP भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Ducati India )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati ने भारतीय बाजार में अपनी नई Ducati Hypermotard V2 और Hypermotard V2 SP को लॉन्च कर दिया है. इनकी शुरुआती कीमत 16.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. जहां स्टैंडर्ड Hypermotard V2 की कीमत 16.53 लाख रुपये है, वहीं Hypermotard V2 SP की कीमत 20.78 लाख रुपये रखी गई है. इन दोनों बाइक्स को भारत में Ducati की डीलरशिप से बुक किया जा सकता है.

मिलेगा नया 890cc का इंजन

इन दोनों मोटरसाइकिलों में एक नया 890cc Ducati V2 इंजन लगाया गया है, जो 10,750 rpm पर 120 hp की पावर और 8,250 rpm पर 94 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन में डुकाटी का वेरिएबल इनटेक वॉल्व टाइमिंग (IVT) सिस्टम दिया गया है.

2026 Ducati Hypermotard V2 की कीमत (फोटो - Ducati India) इसकी मदद से ये मोटरसाइकिलें 3,000 rpm पर ही अधिकतम टॉर्क का 70 प्रतिशत निकाल लेती है. इस बाइक में सिर्फ इंजन का ही वजन 54.4 kg है, जो Ducati द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे हल्का ट्विन-सिलेंडर इंजन है. Ducati Hypermotard V2 सीरीज का हार्डवेयर

नई Hypermotard V2 के हार्डवेयर की बात करें तो इसमें एक मोनोकोक फ्रेम लगाया गया है, जिसमें इंजन को एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही, इस मोटरसाइकिल में डबल-साइडेड एल्युमिनियम स्विंगआर्म भी लगाया गया है. 2026 Ducati Hypermotard V2 और V2 SP (फोटो - Ducati India) इन बदलावों की वजह से, पिछली जनरेशन के मुकाबले स्टैंडर्ड V2 का वजन 13 kg और V2 SP का वजन 14 kg कम हो गया है. इसके स्टैंडर्ड मॉडल का कर्ब वेट 180 kg रखा गया है, जबकि इसके SP मॉडल का वजन 177 kg रखा गया है. इन दोनों बाइक्स की सीट की ऊंचाई 880 mm रखी गई है.