भारत में लॉन्च हुईं 2026 Ducati Hypermotard V2 और V2 SP, देखें कैसा है डिजाइन और जानें कीमत
Ducati ने भारत में नई Ducati Hypermotard V2 और Hypermotard V2 SP को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 16.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : October 22, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati ने भारतीय बाजार में अपनी नई Ducati Hypermotard V2 और Hypermotard V2 SP को लॉन्च कर दिया है. इनकी शुरुआती कीमत 16.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. जहां स्टैंडर्ड Hypermotard V2 की कीमत 16.53 लाख रुपये है, वहीं Hypermotard V2 SP की कीमत 20.78 लाख रुपये रखी गई है. इन दोनों बाइक्स को भारत में Ducati की डीलरशिप से बुक किया जा सकता है.
मिलेगा नया 890cc का इंजन
इन दोनों मोटरसाइकिलों में एक नया 890cc Ducati V2 इंजन लगाया गया है, जो 10,750 rpm पर 120 hp की पावर और 8,250 rpm पर 94 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन में डुकाटी का वेरिएबल इनटेक वॉल्व टाइमिंग (IVT) सिस्टम दिया गया है.
इसकी मदद से ये मोटरसाइकिलें 3,000 rpm पर ही अधिकतम टॉर्क का 70 प्रतिशत निकाल लेती है. इस बाइक में सिर्फ इंजन का ही वजन 54.4 kg है, जो Ducati द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे हल्का ट्विन-सिलेंडर इंजन है.
Ducati Hypermotard V2 सीरीज का हार्डवेयर
नई Hypermotard V2 के हार्डवेयर की बात करें तो इसमें एक मोनोकोक फ्रेम लगाया गया है, जिसमें इंजन को एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही, इस मोटरसाइकिल में डबल-साइडेड एल्युमिनियम स्विंगआर्म भी लगाया गया है.
इन बदलावों की वजह से, पिछली जनरेशन के मुकाबले स्टैंडर्ड V2 का वजन 13 kg और V2 SP का वजन 14 kg कम हो गया है. इसके स्टैंडर्ड मॉडल का कर्ब वेट 180 kg रखा गया है, जबकि इसके SP मॉडल का वजन 177 kg रखा गया है. इन दोनों बाइक्स की सीट की ऊंचाई 880 mm रखी गई है.
Ducati Hypermotard V2 में पूरी तरह से एडजस्ट होने वाले 46 mm के Kayaba अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और प्रीलोड व रिबाउंड के लिए एडजस्ट होने वाला Kayaba रियर मोनोशॉक इस्तेमाल किया गया है. इसमें कास्ट अलॉय व्हील्स, ब्रेम्बो M4.32 ब्रेक कैलिपर्स और Pirelli Diablo Rosso IV टायर्स का इस्तेमाल किया गया है.
वहीं, Ducati Hypermotard V2 SP की बात करें तो इसमें पूरी तरह से एडजस्ट होने वाले ओलिन्स NIX30 48 mm अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और ओलिन्स STX46 रियर मोनोशॉक दिए गए हैं. इसमें फोर्ज़्ड एल्युमिनियम व्हील्स, ब्रेम्बो M50 ब्रेक कैलिपर्स, पिरेली डियाब्लो रोसो IV कोर्सा टायर और कार्बन-फाइबर फ्रंट फेंडर भी दिए गए हैं.
Ducati Hypermotard V2 सीरीज के फीचर्स
इन दोनों मोटरसाइकिलों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 6-एक्सिस इनर्शियल मेज़रमेंट यूनिट (IMU) पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज दिया गया है. बाइक में 'स्लाइड बाय ब्रेक' फ़ंक्शन के साथ कॉर्नरिंग ABS, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल, डुकाटी व्हीली कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और डुकाटी क्विक शिफ्ट 2.0 जैसे फीचर्स मिलते हैं. इनमें 5-इंच का फुल-TFT डैशबोर्ड और चार राइडिंग मोड - Race, Sport, Road और Wet - मिलते हैं.
Ducati Hypermotard V2 SP में डुकाटी पावर लॉन्च और पिट लिमिटर जैसे फीचर स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, जबकि स्टैंडर्ड V2 में ये फीचर्स एक्सेसरीज़ के तौर पर लिए जा सकते हैं. स्टैंडर्ड Hypermotard V2 डुकाटी रेड कलर में आती है, जबकि Hypermotard V2 SP में एक खास SP लिवरी देखने को मिलती है.