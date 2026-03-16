ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई 2026 BMW M 1000 R बाइक, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

नई 2026 BMW M 1000 R बाइक हुई लॉन्च ( फोटो - BMW Motorrad India )

2026 BMW M1000 R का इंजन नई BMW M1000 R को कंपनी के रोडस्टर लाइन-अप में सबसे ऊपर रखा गया है, और यह कंपनी के लीटर-क्लास RR सुपरबाइक प्लेटफॉर्म पर आधारित है. इंजन की बात करें तो इस बाइक में 999cc का इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन लगाया गया है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट (CBU) के तौर पर लाया जा रहा है, और इसकी बुकिंग अब अधिकृत BMW Motorrad डीलरशिप पर शुरू हो गई है. जानकारी के अनुसार इसकी डिलीवरी मई 2026 में शुरू की जा सकती है.

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी BMW Motorrad India ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2026 BMW M1000 R को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 33.50 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है.

यह इंजन 13,750 rpm पर 207 bhp की पावर और 11,100 rpm पर 113 Nm का टॉर्क देता है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 3.2 सेकंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 280 kmph तक जा सकती है.

2026 BMW M1000 R का डिजाइन

इसके डिज़ाइन की बात करें तो, BMW M1000 R एक शार्प और कॉम्पैक्ट रोडस्टर लुक के साथ आती है. इसमें आगे की तरफ, RR मॉडल से ली गई डुअल LED हेडलाइट्स लगाई गई हैं, और साथ ही बॉडीवर्क में M विंगलेट्स भी मिलते हैं. BMW के मुताबिक, ये विंगलेट्स एयरोडायनामिक डाउनफोर्स बनाते हैं और 220 kmph की स्पीड पर आगे के पहिये पर 11 kg तक लोड बढ़ा सकते हैं.

2026 BMW M 1000 R (फोटो - BMW Motorrad India)

2026 BMW M1000 R के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो मोटरसाइकिल में M-स्पेसिफिक इंटरफ़ेस के साथ 6.5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया गया है. इसकी डिस्प्ले M GPS डेटालॉगर और M GPS लैपट्रिगर जैसी एक्सेसरीज़ के साथ कम्पैटिबिलिटी को सपोर्ट करता है, जो उन राइडर्स के लिए हैं, जो ट्रैक पर मोटरसाइकिल इस्तेमाल करना चाहते हैं.

बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो, बाइक में कई राइडिंग मोड मिलते हैं, जिनमें Rain, Road, Dynamic, Race और Race Pro 1-3 मोड्स शामिल हैं. इसमें व्हीली कंट्रोल के साथ डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC) भी मिलता है, जिसे सिक्स-एक्सिस IMU से सपोर्ट मिलता है. अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें लॉन्च कंट्रोल और पिट-लेन लिमिटर मिलते हैं, जो दोनों ही खास तौर पर ट्रैक पर इस्तेमाल के लिए हैं.

2026 BMW M 1000 R (फोटो - BMW Motorrad India)

यह मोटरसाइकिल लाइट व्हाइट / M Motorsport और व्हाइट एल्युमिनियम मेटैलिक मैट कलर ऑप्शन में मिलने वाली है. BMW एक ऑप्शन के तौर पर M कॉम्पिटिशन पैकेज भी देता है, जिसमें कार्बन व्हील्स और कई कार्बन फाइबर बॉडी पार्ट्स जैसे पार्ट्स के साथ-साथ एडजस्टेबल राइडर फुटरेस्ट और ट्रैक-फोकस्ड एक्सेसरीज़ भी शामिल हैं.