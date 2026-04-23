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2026 BMW 7 Series फेसलिफ्ट का ग्लोबल मार्केट के लिए हुई पेश, मिले कई बड़े अपडेट्स

इसके अलावा BMW, कार के साथ टू-टोन पेंट के और भी ज़्यादा विकल्प प्रदान कर रही है, और इनमें एक ऐसा फ़िनिश भी शामिल है, जिसमें नीचे का हिस्सा मैट होता है और ऊपर का आधा हिस्सा मेटैलिक, और इन दोनों के बीच एक हाथ से बनाई गई कोच लाइन होती है.

वहीं कार के रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर लाइटिंग एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रूप से कार की पूरी चौड़ाई में फैलाया गया है, हालांकि ये कनेक्टिंग लाइट बार नहीं बनाते हैं. आगे के DRLs और पीछे के लाइटिंग एलिमेंट्स, दोनों ही एक जैसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अलाइन किए गए हैं.

कार में 'स्प्लिट हेडलैंप' सेटअप भी वैसा ही रखा गया है, लेकिन इसकी बनावट को नए सिरे से तैयार किया गया है. इसके ऊपरी हिस्से में पतली DRLs लगाई गई हैं, जबकि मुख्य हेडलैंप यूनिट्स अब बंपर के अंदरूनी हिस्सों में वर्टिकल (खड़ी) स्थिति में लगाई गई हैं.

2026 BMW 7 Series का एक्सटीरियर इसके एक्सटीरियर की बात करें तो कार के कुल अनुपात वही रखे गए हैं, लेकिन BMW ने इसमें कुछ खास बदलाव किए हैं. इसके आगे के हिस्से में अभी भी एक बड़ी 'किडनी ग्रिल' लगाई गई है, लेकिन इसके अंदर का डिज़ाइन अब वर्टिकल (खड़ी) पट्टियों के बजाय हॉरिजॉन्टल (आड़ी) पट्टियों वाला दिया गया है.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने अपनी BMW 7 Series का फेसलिफ्ट वर्जन बाजार के लिए पेश किया है. इस कार में इतने बड़े बदलाव किए गए हैं कि कंपनी इसे अब तक का अपना सबसे बड़ा मॉडल अपडेट बता रही है. साल 2026 के लिए, सातवीं जनरेशन के इस मॉडल को नया स्टाइल, कार के अंदर नई टेक्नोलॉजी और कई तरह के ड्राइवट्रेन विकल्प दिए गए हैं, और इसके साथ ही, यह BMW की आने वाली Neue Klasse टेक्नोलॉजी को लाने वाला शुरुआती मॉडल भी है.

2026 BMW 7 Series का इंटीरियर

कार के इंटीरियर पर नजर डालें तो अब इसके केबिन में BMW का पैनोरमिक iDrive सिस्टम मिलता है, जिसके साथ पैसेंजर-साइड के लिए एक अलग डिस्प्ले और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी दिया गया है. यह सिस्टम नेविगेशन, मीडिया, वॉइस इंटरैक्शन और दूसरी सेवाओं को इंटीग्रेट करता है, और इसमें ओवर-द-एयर अपडेट्स का सपोर्ट भी मिलता है.

2026 BMW 7 Series फेसलिफ्ट का इंटीरियर (फोटो - BMW)

कार की रियर सीट्स की बात करें तो इसके फ़ीचर्स पर लगातार खास ध्यान दिया जा रहा है. बता दें कि BMW Theatre Screen एक 31.3-इंच का 8K डिस्प्ले है, जो रूफ से नीचे की ओर खुलता है और HDMI के ज़रिए एक्सटर्नल इनपुट को सपोर्ट करता है, जिससे इसे पर्सनल डिवाइस से जोड़ा जा सकता है. इसमें लगा इन-बिल्ट कैमरा वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की सुविधा देता है.

अन्य विकल्पों की बात करें तो इसमें 'एग्जीक्यूटिव लाउंज पैकेज' शामिल है, जिसमें पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए लेटने वाली सीट और पैरों को सहारा देने के लिए अतिरिक्त जगह मिलती है. वहीं, अपहोल्स्ट्री के विकल्पों के तौर पर इसमें अब लकड़ी और धातु जैसी पारंपरिक सामग्रियों के साथ-साथ चमड़े और कश्मीरी ऊन जैसे संयोजन भी उपलब्ध हैं.

2026 BMW 7 Series फेसलिफ्ट का इंटीरियर (फोटो - BMW)

2026 BMW 7 Series का पावरट्रेन

बाज़ार के हिसाब से, नई BMW 7 Series कई पावरट्रेन ऑप्शन में पेश की जाएगी, जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक BMW i7 वेरिएंट इस लाइनअप का एक अहम हिस्सा होगी. इसमें i7 50 xDrive होगी, जो 455 bhp की पावर और 660 Nm का टॉर्क देती है. इसके अलावा, BMW i7 60 xDrive वेरिएंट भी होगा, जो 544 bhp की पावर और 745 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

इस सीरीज़ की सबसे टॉप मॉडल BMW i7 M70 xDrive भी होगी, जो 670 bhp तक की पावर और 1,000 Nm तक का टॉर्क प्रदान करती है. कंपनी का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है.

2026 BMW 7 Series फेसलिफ्ट का साइड-रियर प्रोफाइल (फोटो - BMW)

बैटरी क्षमता की बात करें तो इसमें 112.5 kWh का बैटरी पैक दिया जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इसकी ड्राइविंग रेंज 700 km (WLTP) से ज़्यादा होने का दावा किया गया है. कार की बैटरी को 250 kW तक की फ़ास्ट चार्जिंग से 30 मिनट में 10-80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.

इसके अलावा प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट की बात करें तो इसमें 750e xDrive और M760e xDrive शामिल हैं. जहां इसका 750e वेरिएंट 489 bhp तक की पावर और 700 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, वहीं M760e वेरिएंट 612 bhp की पावर और 800 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इन दोनों में ही छह-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है और ये लगभग 70-80 km तक सिर्फ़ इलेक्ट्रिक मोड पर चल सकती है.

2026 BMW 7 Series फेसलिफ्ट का साइड प्रोफाइल (फोटो - BMW)

इसके अलावा, माइल्ड-हाइब्रिड कम्बशन मॉडल भी इस लाइनअप का हिस्सा बने हुए हैं. BMW 740 xDrive पेट्रोल मॉडल की बात करें तो यह 400 bhp की पावर और 580 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जबकि BMW 740d xDrive डीज़ल मॉडल 313 bhp की पावर और 670 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

2026 BMW 7 Series का प्रोडक्शन और लॉन्च टाइमलाइन

इस कार का उत्पादन और वैश्विक डिलीवरी इस साल जुलाई में शुरू होने वाली है, जबकि भारत में इसे इस साल के अंत तक या 2027 में कभी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. भारत में BMW 7 Series अभी पेट्रोल, डीज़ल और इलेक्ट्रिक वेरिएंट में उपलब्ध है.