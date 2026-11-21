TFT कलर डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुई 2026 Bajaj Pulsar RS200, जानें क्या है कीमत
Bajaj Auto ने लोकप्रिय Bajaj Pulsar RS200 को अपडेट कर दिया है. इसके नए मॉडल की कीमत 1.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : November 21, 2026 at 10:38 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने अपनी लोकप्रिय Bajaj Pulsar RS200 को अपडेट कर दिया है. कंपनी ने अपडेट के तौर पर इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और एक नया 5-इंच का TFT कंसोल दिया है.
बाइक में USD फ्रंट फोर्क्स और क्विकशिफ्टर भी शामिल किए गए हैं, जिससे उन बदलावों की पुष्टि होती है, जिन्हें इसके टेस्टिंग मॉडल में देखा गया था, जो इस माह की शुरुआत में सड़क पर नजर आया था.
2026 Bajaj Pulsar RS200 को क्या मिले अपडेट्स
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Bajaj Auto ने पिछले महीने ही अपनी Pulsar NS200 को कई अपडेट्स के साथ बाजार में उतारा था, और अब यही बदलाव नई Pulsar RS200 में भी किए गए हैं. हालांकि इसमें मिलने वाला इंजन पहले वाला ही है, लेकिन इसकी पावर आउटपुट में मामूली बढ़ोतरी हुई है.
कंपनी Pulsar RS200 में 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल करती है, जो पहले 24.5 hp की पावर प्रदान करता था, लेकिन अब यह इंजन 25.5hp की पावर उत्पन्न करता है. हालांकि, इसका पीक टॉर्क 18.7Nm पर पहले जितना ही रहेगा.
इसकी पावर में यह बढ़ोतरी एक नए इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी के जुड़ने की वजह से हो सकती है. इस अपडेट के तौर पर नई Pulsar RS200 में कई राइड मोड्स भी दिए गए हैं. इसके अलावा, अब Pulsar RS200 में ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विकशिफ्टर का फीचर भी दिया गया है.
2026 Bajaj Pulsar RS200 के फीचर्स
अन्य खास अपडेट्स की बात करें तो इस बाइक में 5-इंच का TFT कंसोल दिया गया है. यह वही कंसोल है, जो पिछले कुछ महीनों में कई Bajaj Pulsar मॉडल्स में देखा जा चुका है. इस क्लस्टर ने पहले मिलने वाले साधारण कलर LCD यूनिट की जगह ली है.
Bajaj Auto ने इसमें एडजस्टेबल लीवर्स, एक USB टाइप-C पोर्ट और एक हैज़र्ड स्विच भी जोड़ा है. हार्डवेयर की बात करें तो, अब इसमें आगे की तरफ 37mm का USD फोर्क दिया गया है, जिसने पहले वाले पारंपरिक टेलीस्कोपिक यूनिट को रिप्लेस किया है.
2026 Bajaj Pulsar RS200 की कीमत
हालांकि, इन अपडेट्स के लिए ग्राहकों को इस बाइक के लिए काफी ज्यादा कीमत चुकानी होगी. नई Bajaj Pulsar RS200 को कंपनी ने 1.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जो अपने पुराने मॉडल के मुकाबले 17,000 रुपये महंगी हो गई है.
इस वजह से यह Hero Karizma XMR (जिसकी शुरुआती कीमत 1.86 लाख रुपये है) जैसी प्रतिस्पर्धी बाइक्स के मुकाबले काफी महंगी हो गई है, जबकि KTM RC 200 (जिसकी कीमत 2.33 लाख रुपये है) के मुकाबले यह अभी भी काफी सस्ती है.