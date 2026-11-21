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TFT कलर डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुई 2026 Bajaj Pulsar RS200, जानें क्या है कीमत

2026 Bajaj Pulsar RS200 हुई लॉन्च ( फोटो - Bajaj Auto )

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने अपनी लोकप्रिय Bajaj Pulsar RS200 को अपडेट कर दिया है. कंपनी ने अपडेट के तौर पर इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और एक नया 5-इंच का TFT कंसोल दिया है.

बाइक में USD फ्रंट फोर्क्स और क्विकशिफ्टर भी शामिल किए गए हैं, जिससे उन बदलावों की पुष्टि होती है, जिन्हें इसके टेस्टिंग मॉडल में देखा गया था, जो इस माह की शुरुआत में सड़क पर नजर आया था.

2026 Bajaj Pulsar RS200 को क्या मिले अपडेट्स

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Bajaj Auto ने पिछले महीने ही अपनी Pulsar NS200 को कई अपडेट्स के साथ बाजार में उतारा था, और अब यही बदलाव नई Pulsar RS200 में भी किए गए हैं. हालांकि इसमें मिलने वाला इंजन पहले वाला ही है, लेकिन इसकी पावर आउटपुट में मामूली बढ़ोतरी हुई है. कंपनी Pulsar RS200 में 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल करती है, जो पहले 24.5 hp की पावर प्रदान करता था, लेकिन अब यह इंजन 25.5hp की पावर उत्पन्न करता है. हालांकि, इसका पीक टॉर्क 18.7Nm पर पहले जितना ही रहेगा. 2026 Bajaj Pulsar RS200 (फोटो - Bajaj Auto) इसकी पावर में यह बढ़ोतरी एक नए इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी के जुड़ने की वजह से हो सकती है. इस अपडेट के तौर पर नई Pulsar RS200 में कई राइड मोड्स भी दिए गए हैं. इसके अलावा, अब Pulsar RS200 में ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विकशिफ्टर का फीचर भी दिया गया है.