नई हेटलाइट्स और इंडीकेटर्स के साथ अपडेट हुई 2026 Bajaj Pulsar 125, जानें क्या है कीमत

Bajaj Auto ने साल 2026 के लिए अपनी Bajaj Pulsar 125 को कुछ अपडेट्स के साथ लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 89,910 रुपये है.

2026 Bajaj Pulsar 125
2026 Bajaj Pulsar 125 (फोटो - Bajaj Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 12:34 PM IST

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने साल 2026 के लिए अपनी एंट्री लेवल Bajaj Pulsar 125 को कुछ अपडेट्स के साथ लॉन्च किया है. कंपनी ने इस मोटरसाकिल को नए LED हेडलैंप और टर्न इंडिकेटर्स के साथ अपडेट किया है. ये नए फीचर्स कम्यूटर मोटरसाइकिल की कार्बन फाइबर सीरीज़ में शामिल किए गए हैं, और Bajaj Pulsar 125 Neon सीरीज़ में नहीं मिलेंगे.

2026 Bajaj Pulsar 125 की कीमत
कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को कुल दो वेरिएंट में पेश किया है, जिसमें सिंगल सीट वेरिएंट और स्प्लिट सीट वेरिएंट शामिल हैं. जहां सिंगल सीट वेरिएंट की कीमत 89,910 रुपये (एक्स-शोरूम) है, वहीं, स्प्लिट सीट वेरिएंट की कीमत 92,046 रुपये (एक्स-शोरूम) है. दिलचस्प बात यह है कि नए वेरिएंट 2025 मॉडल ईयर की Pulsar 125 से लगभग 2,400 रुपये सस्ते हैं.

2026 Bajaj Pulsar 125 का डिजाइन और कलर ऑप्शन
नई हेडलाइट और टर्न सिग्नल के अलावा, कंपनी ने नई Bajaj Pulsar 125 के लिए कलर ऑप्शन्स को भी अपडेट किया है. इस मोटरसाइकिल की कार्बन फाइबर सीरीज़ अब चार कलर ऑप्शन में मिलती है, जिनमें - ब्लैक ग्रे, ब्लैक रेसिंग रेड, ब्लैक सियान ब्लू, और रेसिंग रेड के साथ टैन बेज कलर शामिल हैं, और साथ ही इसमें अपडेटेड ग्राफिक्स भी दिए गए हैं.

2026 Bajaj Pulsar 125 का इंजन
मैकेनिकली तौर पर, 2026 के लिए Bajaj Pulsar 125 में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही जाना-पहचाना 124.38 cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, और बिना किसी अपडेट के आगे बढ़ाया गया है.

यह यूनिट 11.6 bhp की पीक पावर और 10.8 Nm का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है. 2025 मॉडल ईयर की तरह, 2026 Bajaj Pulsar 125 में भी फ्रंट डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. फिलहाल ये अपडेट Pulsar 125 Neon सीरीज़ में नहीं दिए गए हैं.

संपादक की पसंद

