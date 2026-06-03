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1.30 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च हुई नई 2026 Bajaj Avenger Street 220, जानें क्या है खास

नई 2026 Bajaj Avenger Street 220 भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Bajaj Auto )

Bajaj Avenger Street 220 की कीमत और कलर ऑप्शन नई Avenger Street 220 को कंपनी ने 1,28,933 रुपये (एक्स-शोरूम, तेलंगाना) की कीमत उतारा है. इस मोटरसाइकिल को दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें एबोनी ब्लैक और कॉकटेल वाइन रेड कलर शामिल हैं.

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Bajaj Auto ने अपनी क्रूजर लाइनअप में विस्तार करते हुए भारत में नई Bajaj Avenger Street 220 को लॉन्च कर दिया है. इसके क्रूज़ वर्जन की तुलना में, जो टूरिंग पर ज्यादा केंद्रित है, यह नया वर्जन मुख्य रूप से शहरों और शहरी सड़कों पर राइडिंग के लिए पेश की गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Avenger Street 220, Street 160 का रिप्लेसमेंट है, जो अब भारत में नहीं बिकती है.

दोनों शेड बाइक के आरामदायक, क्रूज़र-स्टाइल डिज़ाइन को और बेहतर बनाते हैं. ग्राहक Bajaj Auto की ऑफिशियल वेबसाइट (bajajauto.com/bikes/avenger/avenger -street-220#) या अपने सबसे पास के बजाज डीलरशिप पर जाकर इस मोटरसाइकिल को बुक कर सकते हैं.

Bajaj Avenger Street 220 के स्पेसिफिकेशन

नई Bajaj Avenger Street 220 में मौजूदा Avenger Cruise 220 का ही 220cc, सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड ट्विन-स्पार्क DTS-i, फ्यूल-इंजेक्टेड, 4-स्ट्रोक, SOHC 2-वॉल्व इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 8,500 rpm पर 18.76 bhp का पीक पावर आउटपुट और 7,000 rpm पर 17.55 Nm का अधिकतम टॉर्क देता है. इस इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

नई 2026 Bajaj Avenger Street 220 के कलर ऑप्शन (फोटो - Bajaj Auto)

फीचर्स डीटेल्स इंजन 220cc | सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड ट्विन-स्पार्क DTS-i, फ्यूल-इंजेक्टेड, 4-स्ट्रोक, SOHC 2-वॉल्व पावर आउटपुट 8,500 rpm पर 18.76 bhp की पावर टॉर्क 7,000 rpm पर 17.55 Nm का टॉर्क गियरबॉक्स 5-स्पीड फ्रंट सस्पेंशन फ्रंट: डबल एंटी-फ्रिक्शन बुश के साथ फ्रंट टेलिस्कोपिक रियर सस्पेंशन रियर: 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन-शॉक एब्जॉर्बर ब्रेक्स फ्रंट: 280mm ABS के साथ डिस्क रियर: 180mm ड्रम आकार 2,210mm (लंबाई) | 806mm (चौड़ाई) |1,070mm (ऊंचाई) व्हीलबेस 1,490mm सीट हाइट 737mm ग्राउंड क्लीयरेंस 169mm वजन 160 kg

Bajaj Avenger Street 220 के हार्डवेयर और आकार

मोटरसाइकिल में डबल एंटी-फ्रिक्शन बुश के साथ फ्रंट टेलिस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए है, जबकि रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन-शॉक एब्जॉर्बर मिलता है. Avenger Street 220 के ब्रेकिंग काम के लिए फ्रंट में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ 280mm डिस्क ब्रेक और रियर में 180mm ड्रम ब्रेक है.

इसमें आगे और पीछे एक के बाद एक 17-इंच और 15-इंच के ट्यूबलेस ब्लैक एलॉय व्हील लगे हैं. बाइक में 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. इसकी लंबाई 2,210mm, चौड़ाई 806mm, ऊंचाई 1,070mm और व्हीलबेस 1,490mm है. Avenger Street 220 की सीट की ऊंचाई 737mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 169mm है. इसका वज़न 160 kg है.