2026 Aprilia RS 457 और Tuono 457 की कीमतों में कटौती, GST 2.0 के बाद बढ़ी थीं कीमतें
Aprilia ने 2026 में अपनी दो स्पोर्ट्स बाइक को संशोधित कीमतों के साथ पेश किया है. इनमें Aprilia RS 457 और Tuono 457 शामिल हैं.
Published : February 10, 2026 at 11:03 AM IST
हैदराबाद: प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक निर्माता कंपनी Aprilia ने साल 2026 में अपनी दो स्पोर्ट्स बाइक को संशोधित कीमतों के साथ पेश किया है. इन मोटरसाइकिलों में Aprilia RS 457 और Aprilia Tuono 457 शामिल हैं. बता दें कि कंपनी ने बीते साल GST में हुए बदलावों के बाद, इन दोनों मॉडलों की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कंपनी ने फिर से कीमतें बदल दी हैं, जिससे दोनों मॉडल्स उसी कीमत के करीब आ गए हैं, जिस पर ये लॉन्च किए गए थे.
2026 Aprilia RS 457 की कीमत
नई Aprilia RS 457 की बात करें तो इसकी कीमत अब 4.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कीमत इसके नए कोरल ब्लू स्नेक और आर्सेनिक येलो कलर स्कीम पर भी लागू की गई है, जिन्हें IBW 2025 में दिखाया गया था.
Aprilia India ने IBW में तीसरा GP Replica कलर भी दिखाया था, जिसने कुछ महीने पहले EICMA 2025 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. भारतीय बाजार में, इस स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल की कीमत 4.37 लाख रुपये रखी गई है, जो इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट से 15,000 रुपये ज़्यादा है, और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलता है.
अगर ग्राहक किसी दूसरे कलरवे में क्विकशिफ्टर को ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर लगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए ग्राहकों को लगभग 25,000 रुपये देने होंगे. GP Replica एडिशन में प्राइमरी कलर ब्लैक है, जिसमें ऑफिशियल स्पॉन्सर ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो RS-GP रेस बाइक से काफी मिलते-जुलते हैं, साथ ही फ्रेम और स्विंगआर्म के लिए ब्लैक-आउट फिनिश भी है.
2026 Aprilia Tuono 457 की कीमत
नए Aprilia Tuono Tuono 457 की बात करें तो इसका प्लेटफॉर्म और पावरट्रेन RS 457 जैसा ही रखा गया है, जिसे भारतीय बाजार में जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत 3.95 लाख रुपये रखी गई थी. दिसंबर 2025 में GST 2.0 लागू होने के बाद, इसकी कीमत बढ़कर 4.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई थी.
हालांकि, कंपनी ने तब से इसे बदलकर 3.97 लाख रुपये कर दिया है, जिससे GST बढ़ने के बाद भी Tuono 457 लॉन्च के समय से सिर्फ़ 2,000 रुपये ज़्यादा महंगी हो गई है. इन दोनों बाइक में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है और इनमें वही 457cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगाया गया है, जो 47.6hp की पावर और 43.5Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.