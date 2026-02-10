ETV Bharat / technology

2026 Aprilia RS 457 और Tuono 457 की कीमतों में कटौती, GST 2.0 के बाद बढ़ी थीं कीमतें

2026 Aprilia RS 457 ( फोटो - Aprilia )

हैदराबाद: प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक निर्माता कंपनी Aprilia ने साल 2026 में अपनी दो स्पोर्ट्स बाइक को संशोधित कीमतों के साथ पेश किया है. इन मोटरसाइकिलों में Aprilia RS 457 और Aprilia Tuono 457 शामिल हैं. बता दें कि कंपनी ने बीते साल GST में हुए बदलावों के बाद, इन दोनों मॉडलों की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कंपनी ने फिर से कीमतें बदल दी हैं, जिससे दोनों मॉडल्स उसी कीमत के करीब आ गए हैं, जिस पर ये लॉन्च किए गए थे. 2026 Aprilia RS 457 की कीमत

नई Aprilia RS 457 की बात करें तो इसकी कीमत अब 4.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कीमत इसके नए कोरल ब्लू स्नेक और आर्सेनिक येलो कलर स्कीम पर भी लागू की गई है, जिन्हें IBW 2025 में दिखाया गया था. Aprilia India ने IBW में तीसरा GP Replica कलर भी दिखाया था, जिसने कुछ महीने पहले EICMA 2025 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. भारतीय बाजार में, इस स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल की कीमत 4.37 लाख रुपये रखी गई है, जो इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट से 15,000 रुपये ज़्यादा है, और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलता है.