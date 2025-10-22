ETV Bharat / technology

2025 India Bike Week की तारीखों की फिर से घोषणा, जानें कब हो रहा आयोजित

India Bike Week 2023 ( फोटो - IANS Photo )

हैदराबाद: India Bike Week के बारहवें एडिशन के आयोजन की तारीखों का एक बार फिर से खुलासा किया गया है. अब यह आयोजन 19 और 20 दिसंबर, 2025 को गोवा के वागाटोर में पुनर्निर्धारित किया गया है. बता दें कि पहले मूल रूप से इसे 12 और 13 दिसंबर को आयोजित किया जाना था. लेकिन अब इसे एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है. यह बदलाव गोवा में जिला परिषद चुनावों की घोषणा के बाद किया गया, जो पहले से तय कार्यक्रम तिथियों के आसपास ही होने वाले हैं. बता दें कि इंडिया बाइक वीक के लिए पहले से खरीदे गए टिकट संशोधित तिथियों के लिए मान्य रहेंगे.