2025 India Bike Week की तारीखों की फिर से घोषणा, जानें कब हो रहा आयोजित
India Bike Week के बारहवें एडिशन की तारीखों को फिर से निर्धारित किया गया है. अब यह आयोजन 19 और 20 दिसंबर को होगा.
Published : October 22, 2025 at 11:05 AM IST
हैदराबाद: India Bike Week के बारहवें एडिशन के आयोजन की तारीखों का एक बार फिर से खुलासा किया गया है. अब यह आयोजन 19 और 20 दिसंबर, 2025 को गोवा के वागाटोर में पुनर्निर्धारित किया गया है. बता दें कि पहले मूल रूप से इसे 12 और 13 दिसंबर को आयोजित किया जाना था.
लेकिन अब इसे एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है. यह बदलाव गोवा में जिला परिषद चुनावों की घोषणा के बाद किया गया, जो पहले से तय कार्यक्रम तिथियों के आसपास ही होने वाले हैं. बता दें कि इंडिया बाइक वीक के लिए पहले से खरीदे गए टिकट संशोधित तिथियों के लिए मान्य रहेंगे.
आयोजकों द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसार, 12 और 13 दिसंबर की तिथियों के टिकट धारक, जो नई तिथियों पर भाग नहीं ले पाएंगे, उन्हें पूरा पैसा वापस मिलेगा. पिछले साल इंडिया बाइक वीक में 25,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और इसमें कस्टम मोटरसाइकिल डिस्प्ले, स्टंट परफॉर्मेंस, फ्लैट ट्रैकिंग और एक समर्पित डर्ट डैश ट्रैक शामिल थे.
2025 के संस्करण में भी इसी तरह की गतिविधियां जारी रहने और निर्माताओं द्वारा नई मोटरसाइकिलें, एक्सेसरीज़ और राइडिंग गियर प्रदर्शित करने की उम्मीद है. मोटरसाइकिलिंग कार्यक्रमों के अलावा, दो दिनों तक लाइव संगीत प्रदर्शन और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों की भी योजना बनाई गई है.