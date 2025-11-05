लेना चाहते हैं नई 2025 Hyundai Venue, तो जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स
Hyundai Motor ने अपनी नई-जनरेशन Hyundai Venue को लॉन्च कर दिया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : November 5, 2025 at 4:18 PM IST
हैदराबाद: Hyundai Motor India ने बीते दिन ही अपनी नई-जनरेशन 2025 Hyundai Venue को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. कंपनी ने इस कार की पहली जनरेशन की लॉन्च के छह साल बाद इसकी नई-जनरेशन को लॉन्च किया है.
इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को अंदर और बाहर से पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, जिसमें एक नया डिज़ाइन, ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर, कई नए फ़ीचर्स, जाने-पहचाने मैकेनिकल्स और सबसे ज़रूरी, एक आकर्षक कीमत शामिल है. यहां हम इस कार में मिलने वाले वेरिएंट के अनुसार फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.
नई Hyundai Venue की कीमत और पावरट्रेन
कीमत की बात करें तो 2025 Hyundai Venue को 7.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, वहीं इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 15.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. भारतीय बाजार में नई 2025 Hyundai Venue का मुकाबला Kia Sonet, Tata Nexon, Skoda Kylaq, Maruti Suzuki Brezza, Mahindra XUV 3XO जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी से होने वाला है.
कंपनी ने नई Hyundai Venue को कुल आठ ट्रिम लेवल - HX2, HX4, HX5, HX6, HX7, HX8 और HX10 - में उतारा गया है. इसके साथ ही इसके दो स्पोर्टी N Line ट्रिम - N6 और N10 भी उतारे गए हैं.
2025 Hyundai Venue के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स
Venue HX2 के वेरिएंट (कीमत: 7.90 - 9.70 लाख रुपये)
- 6 एयरबैग
- EBD के साथ ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम)
- इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)
- व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM)
- हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC)
- फ्रंट डिस्क ब्रेक
- फ्रंट और रियर सीट बेल्ट प्रीटेंशनर
- सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट
- ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट
- इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक
- स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक
- फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स
- रियर पार्किंग सेंसर
- व्हील कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील (1.2 पेट्रोल)
- 16-इंच ड्यूल-टोन स्टील व्हील (1.0 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीजल)
- फ्रंट और रियर स्किडप्लेट्स
- LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
- LED DRLs और पोजिशनिंग लैंप
- LED रियर स्टॉप लैंप
- LED टेल-लैंप
- ब्लैक प्लास्टिक ग्रिल
- बॉडी-कलर ORVMs
- बॉडी-कलर डोर हैंडल
- शार्क-फिन एंटीना
- बॉडी-कलर स्पॉइलर
- 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
- 4.2-इंच मिड-रेंज डिस्प्ले के साथ आंशिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- फुली ब्लैक इंटीरियर
- फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री
- हाइट एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट
- ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील
- वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
- आगे और पीछे के स्पीकर
- मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल
- फोल्डेबल की
- इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
- रियर एसी वेंट
- आगे और पीछे USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
- आगे और पीछे पावर विंडो
- पावर आउटलेट
- टिल्ट फंक्शन वाला पावर स्टीयरिंग
- केबिन लैंप
Venue HX4 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 8.80 लाख रुपये)
HX2 के अतिरिक्त फीचर्स
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
- डायनेमिक गाइडलाइन्स वाला रिवर्स कैमरा
- टाइमर वाला रियर डिफॉगर
- ORVM पर इंडिकेटर
- इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM
- गहरा क्रोम ग्रिल
- गहरा ग्रे और डव ग्रे इंटीरियर
- डुअल-टोन फ़ैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री
Venue HX5 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 9.15 - 11.58 लाख रुपये)
HX4 के अतिरिक्त फीचर्स
- मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- सनरूफ
- पैडल शिफ्टर्स (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल ऑटोमैटिक)
- क्रूज़ कंट्रोल (केवल 1.0 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीज़ल)
- पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट की (केवल 1.2 पेट्रोल और 1.0 टर्बो-पेट्रोल)
- ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम (केवल 1.2 पेट्रोल और 1.0 टर्बो-पेट्रोल)
- स्मार्ट की के साथ रिमोट इंजन स्टार्ट (केवल 1.0 टर्बो-पेट्रोल)
- फ्रंट आर्मरेस्ट (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल ऑटोमैटिक)
Venue HX6 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 10.43 - 11.98 लाख रुपये)
HX5 के अतिरिक्त फीचर्स
- क्वाड बीम एलईडी हेडलाइट्स
- गहरे क्रोम कलर के डोर हैंडल
- ब्लैक कलर का रूफ स्पॉइलर और बाहरी रियर व्यू मिरर
- ऑटोमेटिक हेडलाइट्स
- रूफ रेल्स
- लेदरेट से लिपटा गियर नॉब
- ऑटोमैटिक अप/डाउन और एंटी-पिंच के साथ पावर्ड ड्राइवर विंडो
- रियर विंडो सनशेड
- रियर पार्सल ट्रे
- फ्रंट ट्वीटर
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- वायरलेस चार्जिंग पैड
- रियर वाइपर और वॉशर
- पैसेंजर वैनिटी मिरर
- लेदरेट से लिपटा स्टीयरिंग व्हील (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीजल ऑटोमैटिक)
- रियर हाइट-एडजस्टेबल हेडरेस्ट (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीजल ऑटोमैटिक)
- वेलकम फंक्शन वाले पडल लैंप (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीजल ऑटोमैटिक)
- 60:40 स्प्लिट रियर सीट (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीजल ऑटोमैटिक)
- 2-स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीजल ऑटोमैटिक) केवल)
- कपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल एटी)
- लगेज लैंप (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल एटी)
- ग्लवबॉक्स कूलिंग (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल एटी)
Venue HX6T वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 10.70 लाख रुपये)
HX6 के अतिरिक्त फीचर्स
- कनेक्टेड कार तकनीक
- ओवर-द-एयर (OTA) व्हीकल अपडेट
- सनरूफ के लिए वॉइस रेकॉग्निशन
Venue HX7 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 12.51 लाख रुपये)
HX6T के अतिरिक्त फीचर्स
- 16-इंच के अलॉय व्हील
- आगे और पीछे एलईडी लाइट बार
- एलईडी इंडिकेटर
- डैशबोर्ड पर सफ़ेद एम्बिएंट लाइटिंग
Venue HX8 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 11.81 - 12.85 लाख रुपये)
HX7 के अतिरिक्त फीचर्स
- रियर डिस्क ब्रेक (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल एटी)
- गहरा नेवी और डव ग्रे इंटीरियर
- डुअल टोन लेदरेट सीटें
- डोर आर्मरेस्ट
- चार-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
- सेंटर कंसोल पर सफ़ेद एम्बिएंट लाइटिंग (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल एटी)
- वेंटिलेटेड आगे की सीटें
- ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल एटी)
- ड्राइव मोड सेलेक्टर (इको, नॉर्मल, स्पोर्ट) (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल एटी)
- ट्रैक्शन कंट्रोल मोड (रेत, कीचड़, बर्फ) (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल एटी)
Venue HX10 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 14.56 - 15.51 लाख रुपये)
HX8 के अतिरिक्त फीचर्स
- इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM
- फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर
- लेवल 2 ADAS
- डुअल 12.3-इंच घुमावदार डिस्प्ले
- Bose 8-स्पीकर साउंड सिस्टम
- आइडल स्टॉप एंड गो (ISG) (केवल 1.0 टर्बो पेट्रोल)
Hyundai Venue N Line के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स
Venue N Line N6 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 10.55 - 14.30 लाख रुपये)
HX4 के अतिरिक्त फीचर्स
- 17-इंच के अलॉय व्हील
- N लाइन बैजिंग
- डुअल एग्जॉस्ट टिप्स
- डुअल-रिज रूफ स्पॉइलर
- लाल कैलिपर्स के साथ आगे और पीछे डिस्क ब्रेक
- मैन्युअल रूप से हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- फुली ब्लैक कलर का इंटीरियर फ़िनिश
- N ब्रांडिंग वाली ब्लैक लेदरेट सीटें
- लेदरेट से लिपटा एन-स्पेक स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब
- पैडल शिफ्टर्स (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी)
- क्रूज़ कंट्रोल
- फ्रंट आर्मरेस्ट
- क्वाड बीम एलईडी हेडलाइट्स
- रूफ रेल्स
- ऑटो अप/डाउन और एंटी-पिंच के साथ पावर्ड ड्राइवर विंडो
- रियर पार्सल ट्रे
- ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल डीसीटी)
Venue N Line N10 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 15.30 लाख रुपये)
N6 के फीचर्स से अतिरिक्त
- इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM
- फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर
- लेवल 2 ADAS
- डुअल 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले
- Bose 8-स्पीकर साउंड सिस्टम
- आइडल स्टॉप एंड गो (ISG)
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
- एरोमा डिफ्यूज़र
- वायरलेस चार्जिंग पैड
- कनेक्टेड कार तकनीक
- OTA अपडेट
- डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल पर लाल एम्बिएंट लाइटिंग
- 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
- LED सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स
- पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट की
- ऑटो-फोल्डिंग ORVMs
- स्मार्ट की के साथ रिमोट इंजन स्टार्ट
- ऑटोमैटिक हेडलाइट्स
- रियर विंडो सनशेड
- फ्रंट ट्वीटर
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- वायरलेस चार्जिंग पैड
- रियर वाइपर और वॉशर
- पैसेंजर वैनिटी मिरर
- रियर हाइट-एडजस्टेबल हेडरेस्ट
- वेलकम फंक्शन के साथ पडल लैंप
- 60:40 स्प्लिट रियर सीट
- 2-स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट
- कप होल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट
- लगेज लैंप
- ग्लवबॉक्स कूलिंग