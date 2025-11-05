ETV Bharat / technology

लेना चाहते हैं नई 2025 Hyundai Venue, तो जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स

नई 2025 Hyundai Venue के फीचर्स ( फोटो - Hyundai Motor India )

हैदराबाद: Hyundai Motor India ने बीते दिन ही अपनी नई-जनरेशन 2025 Hyundai Venue को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. कंपनी ने इस कार की पहली जनरेशन की लॉन्च के छह साल बाद इसकी नई-जनरेशन को लॉन्च किया है.

इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को अंदर और बाहर से पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, जिसमें एक नया डिज़ाइन, ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर, कई नए फ़ीचर्स, जाने-पहचाने मैकेनिकल्स और सबसे ज़रूरी, एक आकर्षक कीमत शामिल है. यहां हम इस कार में मिलने वाले वेरिएंट के अनुसार फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

नई Hyundai Venue की कीमत और पावरट्रेन

कीमत की बात करें तो 2025 Hyundai Venue को 7.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है, वहीं इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 15.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. भारतीय बाजार में नई 2025 Hyundai Venue का मुकाबला Kia Sonet, Tata Nexon, Skoda Kylaq, Maruti Suzuki Brezza, Mahindra XUV 3XO जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी से होने वाला है.

कंपनी ने नई Hyundai Venue को कुल आठ ट्रिम लेवल - HX2, HX4, HX5, HX6, HX7, HX8 और HX10 - में उतारा गया है. इसके साथ ही इसके दो स्पोर्टी N Line ट्रिम - N6 और N10 भी उतारे गए हैं.

2025 Hyundai Venue के वेरिएंट के अनुसार फीचर्स

Venue HX2 के वेरिएंट (कीमत: 7.90 - 9.70 लाख रुपये)

6 एयरबैग

EBD के साथ ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम)

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)

व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM)

हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC)

फ्रंट डिस्क ब्रेक

फ्रंट और रियर सीट बेल्ट प्रीटेंशनर

सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट

इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक

स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक

फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स

रियर पार्किंग सेंसर

व्हील कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील (1.2 पेट्रोल)

16-इंच ड्यूल-टोन स्टील व्हील (1.0 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीजल)

फ्रंट और रियर स्किडप्लेट्स

LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

LED DRLs और पोजिशनिंग लैंप

LED रियर स्टॉप लैंप

LED टेल-लैंप

ब्लैक प्लास्टिक ग्रिल

बॉडी-कलर ORVMs

बॉडी-कलर डोर हैंडल

शार्क-फिन एंटीना

बॉडी-कलर स्पॉइलर

10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन

4.2-इंच मिड-रेंज डिस्प्ले के साथ आंशिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

फुली ब्लैक इंटीरियर

फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

हाइट एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट

ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

आगे और पीछे के स्पीकर

मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल

फोल्डेबल की

इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs

रियर एसी वेंट

आगे और पीछे USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट

आगे और पीछे पावर विंडो

पावर आउटलेट

टिल्ट फंक्शन वाला पावर स्टीयरिंग

केबिन लैंप

Venue HX4 वेरिएंट के फीचर्स (कीमत: 8.80 लाख रुपये)

HX2 के अतिरिक्त फीचर्स