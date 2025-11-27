ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई 2025 Ducati Streetfighter V2, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

इस इंजन का 70 प्रतिशत से ज़्यादा टॉर्क सिर्फ़ 3,000 rpm पर मिलता है, जो पूरी रेव रेंज में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स का वादा करता है. इस बाइक के साथ एक रेसिंग एग्जॉस्ट एक्सेसरी के तौर पर मिलता है, जो पावर को 125 bhp तक बढ़ा देता है और वज़न को 4.5 kg और कम करता है.

Ducati Streetfighter V2 का इंजन और परफॉर्मेंस 2025 Streetfighter V2 के इंजन की बात करें तो इसमें नया 890cc, 90-डिग्री V2 इंजन लगाया गया है, जिसे Euro5+ होमोलोगेटेड किया गया है. नए इंजन का वज़न सिर्फ़ 54.4 kg है, और यह डुकाटी का अब तक का सबसे हल्का ट्विन-सिलेंडर इंजन है. यह 890 cc, v-ट्विन इंजन 10,750 rpm पर 119 bhp की पावर और 8,250 rpm पर 93.3 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है.

2025 Ducati Streefighter V2, डुकाटी स्ट्रीटफाइटर फ़ैमिली के टिपिकल डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आती है, जिसमें मास-फ़ॉरवर्ड स्टांस और फ़ुल-LED हेडलाइट्स और DRL से हाईलाइट किया गया शार्प फ़ेस है. Ducati की माने तो नई Streetfighter V2 हल्केपन, आसान हैंडलिंग और एक पावरफ़ुल लेकिन इस्तेमाल करने लायक इंजन पर फ़ोकस करता है, जो रोज़ाना इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से अडैप्टेड स्पोर्टी एर्गोनॉमिक्स के साथ मिलकर काम करता है.

Ducati Streetfighter V2 एक मिडिलवेट स्पोर्ट नेकेड मोटरसाइकिल है, जो Ducati Panigale V2 पर आधारित है. यह बाइक डुकाटी द्वारा बनाई गई, अब तक की सबसे हल्की स्ट्रीटफाइटर होने का दावा करती है, जिसके टॉप-स्पेक V2 S वेरिएंट का ड्राई वेट 175 kg बताया गया है.

हैदराबाद: सुपर बाइक निर्माता कंपनी Ducati India ने भारतीय बाजार में अपनी 2025 Ducati Streetfighter V2 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल के स्टैंडर्ड वेरिएंट को 17,50,200 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जबकि इसके टॉप-स्पेक Streetfighter V2 S की कीमत 19,48,900 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

2025 Ducati Streetfighter V2 (फोटो - Ducati India)

Ducati Streetfighter V2 की चेसिस और सस्पेंशन

2025 Streetfighter V2 को एक मोनोकोक फ्रेम के आस-पास बनाया गया है, जो इसके V2 इंजन को एक स्ट्रेस्ड एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करता है. नई Panigale V4 से प्रेरित होकर, Streetfighter V2 में एक डबल-साइडेड स्विंगआर्म भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह स्टेबिलिटी और मैकेनिकल ग्रिप को बढ़ाता है. इसके V2 और V2 S के बीच सस्पेंशन सेट-अप अलग है.

Streetfighter V2 में पूरी तरह से एडजस्टेबल मार्ज़ोची फोर्क और पूरी तरह से एडजस्टेबल कायाबा रियर मोनोशॉक लगाया गया है. वहीं दूसरी ओर, V2 S में पूरी तरह से एडजस्टेबल ओहलिन्स NIX-30 फ्रंट फोर्क और ओहलिन्स रियर सस्पेंशन, हल्की लिथियम-आयन बैटरी, डुकाटी पावर लॉन्च (DPL), पिट लिमिटर और 3 kg हल्का ड्राई वेट 175 kg (स्ट्रीटफाइटर V2 के लिए 178 kg) है.

2025 Ducati Streetfighter V2 (फोटो - Ducati India)

Streetfighter V2 और V2 S दोनों में सैक्स स्टीयरिंग डैम्पर लगाए गए हैं और नए कास्ट व्हील्स में पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर (120/70 फ्रंट और 190/55 रियर) लगे हैं. बाइक में ब्रेकिंग के लिए M50 मोनोब्लॉक कैलिपर्स और 320 mm फ्रंट डिस्क वाले पावरफुल ब्रेम्बो सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है.

Ducati Streetfighter V2 इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स

Streetfighter V2 में सिक्स-एक्सिस इनर्शियल मेज़रमेंट यूनिट (IMU) है, जो कॉर्नरिंग ABS को पावर देता है, जिसमें कोनों में कंट्रोल्ड स्लाइडिंग के लिए 'स्लाइड-बाय-ब्रेक' फ़ंक्शन है, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC) एक नए 'प्रेडिक्टिव' कंट्रोल फ़ंक्शन के साथ, डुकाटी व्हीली कंट्रोल (DWC), इंजन ब्रेक कंट्रोल (EBC) और साथ ही आसान अप और डाउन शिफ्ट के लिए स्टैंडर्ड डुकाटी क्विक शिफ्ट है.

2025 Ducati Streetfighter V2 (फोटो - Ducati India)

बाइक में चार राइडिंग मोड दिए गए हैं – जिसमें Race, Sport, Road और Wet, हर एक में सभी कंट्रोल और इंजन रिस्पॉन्स के लिए पहले से सेट और यूज़र-बदलने लायक इंटरवेंशन लेवल दिए गए हैं. इसमें नया 5-इंच TFT डिस्प्ले एक साफ़ और आसान राइडर इंटरफ़ेस देता है, जिसमें अलग-अलग राइडिंग के हिसाब से तीन डिस्प्ले मोड (रोड, रोड प्रो और ट्रैक) हैं.

इसके अलावा, Ducati नई Streetfighter V2 के लिए कई एक्सेसरीज़ भी पेश कर रही है, जिसमें ट्रैक इस्तेमाल के लिए रेसिंग एग्जॉस्ट, लैप टाइमर प्रो सेल्फ-टाइमिंग सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, USB पावर सॉकेट और TPMS टायर प्रेशर सेंसर शामिल हैं. Streetfighter V2 को कंपनी ने भारत में Ducati Red कलर में पेश किया है.