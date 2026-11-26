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1Password के सिस्टम में कैसे घुसे हैकर, क्या आपके पासवर्ड सुरक्षित हैं? जानें कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने 19 नवंबर को जांच शुरू की, गिटहब अकाउंट बंद किया और यूज़र्स को फ़िशिंग से बचने को कहा. ( 1Password )

हैदराबाद: अगर आप 1Password इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पहला सवाल यही होगा कि क्या आपके पासवर्ड सुरक्षित हैं. कंपनी के मुताबिक बिल्कुल सुरक्षित हैं. कंपनी ने स्वीकार किया है कि हैकर उनके इंटरनल सिस्टम में घुसे और कुछ ग्राहकों की जानकारियों को चोरी भी किया, लेकिन ग्राहकों के पासवर्ड वॉल्ट तक हैकर नहीं पहुंच पाया.

कंपनी ने 25 नवंबर 2026 को जारी किए गए अपने एक ब्लॉग पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है. कंपनी ने साफ कहा है कि वॉल्ट और उनमें रखी चीज़ें तक हैकर कभी भी नहीं पहुंच पाए थे. वॉल्ट की कीज़ भी सुरक्षित रहीं. 1पासवर्ड के पास आपका अकाउंट पासवर्ड और सीक्रेट की (Secret Key) भी नहीं होती. कंपनी का कहना है कि उसके ऐप्स और एक्सटेंशन पर इस घटना का कोई असर नहीं पड़ा. कंपनी ने अपने यूज़र्स से बिल्कुल साफ कहा है कि उन्हें इस घटना की वजह से अपने अकाउंट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है.

हालांकि, कंपनी के अनुसार हैकर ने कुछ ग्राहकों के नाम, लॉगिन वाले ईमेल एड्रेस, अकाउंट पहचान नंबर और पब्लिक कीय (Public Key) चुरा लिया था. इसके अलावा हैकर ने अकाउंट कब बना और आखिरी बार कब लॉगिन हुआ, यह जानकारी भी ली. कंपनी ने यह नहीं बताया कि कितने ग्राहकों का डेटा गया. कुछ इनवाइट और रिकवरी लिंक वाले टोकन भी सामने आए. कंपनी के मुताबिक ये टोकन तभी काम करते हैं, जब साथ में एसएसओ लॉगिन या ईमेल पर आया छह अंकों का कोड हो. कंपनी ने बताया कि जिन कुछ यूज़र्स के ऐसे इनवाइट या रिकवरी चल रहे थे, उन्हें डायरेक्ट नोटिफिकेशन दिया गया है. कंपनी को इन टोकन से किसी अकाउंट के हाइजैक होने का सबूत नहीं मिला है.