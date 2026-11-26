1Password के सिस्टम में कैसे घुसे हैकर, क्या आपके पासवर्ड सुरक्षित हैं? जानें कंपनी ने क्या कहा
1पासवर्ड के मुताबिक हैकर को कुछ ग्राहकों के नाम और ईमेल मिले, पर पासवर्ड वॉल्ट और सीक्रेट की तक पहुंच नहीं हुई.
Published : November 26, 2026 at 11:50 AM IST
हैदराबाद: अगर आप 1Password इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पहला सवाल यही होगा कि क्या आपके पासवर्ड सुरक्षित हैं. कंपनी के मुताबिक बिल्कुल सुरक्षित हैं. कंपनी ने स्वीकार किया है कि हैकर उनके इंटरनल सिस्टम में घुसे और कुछ ग्राहकों की जानकारियों को चोरी भी किया, लेकिन ग्राहकों के पासवर्ड वॉल्ट तक हैकर नहीं पहुंच पाया.
कंपनी ने 25 नवंबर 2026 को जारी किए गए अपने एक ब्लॉग पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है. कंपनी ने साफ कहा है कि वॉल्ट और उनमें रखी चीज़ें तक हैकर कभी भी नहीं पहुंच पाए थे. वॉल्ट की कीज़ भी सुरक्षित रहीं. 1पासवर्ड के पास आपका अकाउंट पासवर्ड और सीक्रेट की (Secret Key) भी नहीं होती. कंपनी का कहना है कि उसके ऐप्स और एक्सटेंशन पर इस घटना का कोई असर नहीं पड़ा. कंपनी ने अपने यूज़र्स से बिल्कुल साफ कहा है कि उन्हें इस घटना की वजह से अपने अकाउंट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है.
हालांकि, कंपनी के अनुसार हैकर ने कुछ ग्राहकों के नाम, लॉगिन वाले ईमेल एड्रेस, अकाउंट पहचान नंबर और पब्लिक कीय (Public Key) चुरा लिया था. इसके अलावा हैकर ने अकाउंट कब बना और आखिरी बार कब लॉगिन हुआ, यह जानकारी भी ली. कंपनी ने यह नहीं बताया कि कितने ग्राहकों का डेटा गया. कुछ इनवाइट और रिकवरी लिंक वाले टोकन भी सामने आए. कंपनी के मुताबिक ये टोकन तभी काम करते हैं, जब साथ में एसएसओ लॉगिन या ईमेल पर आया छह अंकों का कोड हो. कंपनी ने बताया कि जिन कुछ यूज़र्स के ऐसे इनवाइट या रिकवरी चल रहे थे, उन्हें डायरेक्ट नोटिफिकेशन दिया गया है. कंपनी को इन टोकन से किसी अकाउंट के हाइजैक होने का सबूत नहीं मिला है.
We’re sharing an update about a recent security incident involving some of 1Password’s backend systems. 𝗡𝗼 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 𝘃𝗮𝘂𝗹𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝘀, 𝗽𝗮𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘃𝗮𝘂𝗹𝘁 𝗶𝘁𝗲𝗺𝘀, 𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗸𝗲𝘆𝘀 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗺 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗱𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁. We have confirmed that all customer vaults and credentials remain secure. Our services continue operating normally. Independent cybersecurity experts have been engaged to validate our containment approaches and remediation efforts. While we took immediate steps to contain the incident, the attacker gained access to some of our backend systems and accessed a limited amount of customer account information from a subset of our customers, including names and email addresses. No action is required by customers, their 1Password accounts remain secure. As always, please keep alert to unexpected phishing attempts. Your vault secrets are encrypted with keys that only you hold, so we can’t access them, and they cannot be retrieved from our systems. You can read more about the steps we’ve taken on our blog at: https://t.co/9fbzzAJYQ9— 1Password (@1Password) November 25, 2026
हैकर कैसे घुसा
दरअसल, कंपनी ने 19 नवंबर को एक जांच शुरू की थी. हैकर ने एक कर्मचारी के कॉर्पोरेट गिटहब (GitHub) अकाउंट का एक्सेस किसी तरह ले लिया. उस अकाउंट का टोकन चोरी हुआ था और उसी एक्सेस की मदद से हैकर ने कंपनी की बैकएंड सर्विसेज़ में खतरनाक कोड डाला, जिसने ग्राहकों को कुछ डेटा डाउनलोड किया. हैकर ने रिपॉजिटरी से सोर्स कोड भी कॉपी किया, जिसमें कंपनी के मुताबिक यूज़र्स के सीक्रेट नहीं हैं.
इसके बाद कंपनी ने गिटहब अकाउंट बंद किया, चोरी हुआ टोकन रद्द किया और इंटरनल क्रेडेंशियल बदल दिए. इनवाइट और रिकवरी कोड छह अंकों से बढ़ाकर दस अक्षर-अंकों वाले कर दिए गए. यानी अब कोड में सिर्फ अंक नहीं बल्कि अक्षर और अंक दोनों होंगे और दस कैरेक्टर्स के होंगे. हालांकि, अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि टोकन कैसे चोरी हुआ.
- यूज़र्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए
- यूज़र्स को अनजान ईमेल, मैसेज या कॉल से सावधान रहना चाहिए.
- इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि कंपनी कभी पासवर्ड या सीक्रेट की नहीं मांगती.
- हमेशा आधिकारिक ऐप या वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें.
- अगर आपको कुछ भी संदिग्ध लगे तो support@1password.com पर ईमेल करके जानकारी दें.