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नवरात्रि में 11.23 लाख वाहनों की रीटेल बिक्री, 2-व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - IANS Photo )

हैदराबाद: भारत में त्योहारी सीजन जारी है और अभी-अभी नवरात्रि के नौ दिनों समाप्ति हुई है. इन नौ दिनों में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने हर सेकंड एक से ज़्यादा वाहन बेचे. पूरे नवरात्र के दौरान, वाहन निर्माता कंपनियों ने कुल 11.23 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की है. हालांकि, इस साल की बिक्री बीते साल के मुकाबले कम रही, लेकिन इसे एक मजबूत बिक्री कह सकते हैं.

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार, वाहनों की रीटेल बिक्री साल 2025 के मुकाबले 6.52 प्रतिशत की गिरावट आई है. साल 2025 में नवरात्रि 11 दिनों की रही, जिस दौरान बिक्री 1.01 लाख यूनिट रही थी. यह बिक्री इस लिए भी ज्यादा क्योंकि उस दौरान GST 2.0 लागू किया गया था, जिसके चलते वाहनों की कीमतों में कमी आई थी.

Tata Harrier EV (फोटो - Tata Motors) FADA ने इन आंकड़ों को जारी करने के साथ ही यह भी कहा कि इन आंकड़ों की तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल नवरात्रि 11 दिनों तक चली थी, जबकि इस बार यह 10 दिनों की थी. इसके साथ ही, पिछले साल नवरात्रि के दौरान ही GST 2.0 भी लागू किया गया था, जिससे लंबे समय से रुकी हुई मांग अचानक सामने आ गई थी. FADA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इन दिनों के दौरान EV की खुदरा बिक्री में 26.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कुल त्योहारी बिक्री में EV की हिस्सेदारी लगभग 10.5 प्रतिशत हो गई है, जो एक साल पहले करीब 7.7 प्रतिशत थी. इससे पता चलता है कि भारत में EV की ओर हो रहा बदलाव अब अपने आप आगे बढ़ने (self-sustaining) की स्थिति में आ गया है. Ather 450X (फोटो - Ather Energy)