नवरात्रि में 11.23 लाख वाहनों की रीटेल बिक्री, 2-व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी
इस साल नवरात्रि के दौरान वाहन निर्माता कंपनियों ने कुल 11.23 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की है. FADA ने आंकड़ें जारी किए हैं.
Published : October 22, 2026 at 3:05 PM IST
हैदराबाद: भारत में त्योहारी सीजन जारी है और अभी-अभी नवरात्रि के नौ दिनों समाप्ति हुई है. इन नौ दिनों में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने हर सेकंड एक से ज़्यादा वाहन बेचे. पूरे नवरात्र के दौरान, वाहन निर्माता कंपनियों ने कुल 11.23 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की है. हालांकि, इस साल की बिक्री बीते साल के मुकाबले कम रही, लेकिन इसे एक मजबूत बिक्री कह सकते हैं.
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार, वाहनों की रीटेल बिक्री साल 2025 के मुकाबले 6.52 प्रतिशत की गिरावट आई है. साल 2025 में नवरात्रि 11 दिनों की रही, जिस दौरान बिक्री 1.01 लाख यूनिट रही थी. यह बिक्री इस लिए भी ज्यादा क्योंकि उस दौरान GST 2.0 लागू किया गया था, जिसके चलते वाहनों की कीमतों में कमी आई थी.
FADA ने इन आंकड़ों को जारी करने के साथ ही यह भी कहा कि इन आंकड़ों की तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल नवरात्रि 11 दिनों तक चली थी, जबकि इस बार यह 10 दिनों की थी. इसके साथ ही, पिछले साल नवरात्रि के दौरान ही GST 2.0 भी लागू किया गया था, जिससे लंबे समय से रुकी हुई मांग अचानक सामने आ गई थी.
FADA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इन दिनों के दौरान EV की खुदरा बिक्री में 26.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कुल त्योहारी बिक्री में EV की हिस्सेदारी लगभग 10.5 प्रतिशत हो गई है, जो एक साल पहले करीब 7.7 प्रतिशत थी. इससे पता चलता है कि भारत में EV की ओर हो रहा बदलाव अब अपने आप आगे बढ़ने (self-sustaining) की स्थिति में आ गया है.
FADA के अध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा कि, 'नवरात्रि 2026 एक मूल रूप से सकारात्मक तस्वीर पेश करता है. धनतेरस से दिवाली तक के दौर में प्रवेश करते हुए, हम सतर्कता के साथ आशावादी बने हुए हैं. लोगों की खरीदने की क्षमता मजबूत है, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, और ऑटो रिटेल क्षेत्र भारत की विकास गाथा की निरंतर गति को दर्शाता है."
त्योहारी सीजन की बिक्री पर टिप्पणी करते हुए, Hyundai Motor India के MD और CEO तरुण गर्ग ने कहा कि, "इस साल हमारे लिए त्योहारी सीजन की शुरुआत काफी अच्छी रही है, जिसमें ओणम और गणेश चतुर्थी के दौरान हुई शानदार बिक्री का बड़ा योगदान है. श्राद्ध और नवरात्रि के दौरान, हमने पिछले साल के मुकाबले रजिस्ट्रेशन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी, जो लगभग 41,000 यूनिट तक पहुंच गई."
उन्होंने आगे कहा कि, "बुकिंग की रफ़्तार को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि धनतेरस और दिवाली तक यह रफ़्तार बनी रहेगी. शहरी और ग्रामीण, दोनों ही बाजारों में मांग अच्छी बनी हुई है. हम अपने नए मॉडल, Hyundai BAYON में भी ग्राहकों की काफी दिलचस्पी देख रहे हैं, जिसे अगले हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा."