रमजान माह के जमात उल विदा की नमाज अदा, सजदे में झुके हजारों सिर

रमजान के आखिरी जुमे की नमाज जौहरीबाजार की जामा मस्जिद में अदा की गई. इसमें देश-प्रदेश और विश्व में शांति के लिए दुआ भी हुई.

जौहरी बाजार में जुमे की नमाज अदा करते हुए (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 5:01 PM IST

जयपुर: इस्लाम धर्म के पवित्र माह रमजान के आखिरी जुमे, जिसे जमात उल विदा या अलविदा जुमा भी कहा जाता है, की विशेष नमाज अदा की गई. राजधानी जयपुर में जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में जमात उल विदा की नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में रोजेदार एकत्रित हुए और नमाज अदा की.

जमात उल विदा की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन और स्थानीय व्यापारियों ने भी व्यवस्था की थी. जौहरी बाजार और आसपास नमाज तक प्रतिष्ठान बंद रखे गए. जौहरी बाजार के मुख्य रास्ते के साथ ही बड़ी चौपड़, रामगंज बाजार तक नमाजियों की कतार लगी हुई थी. जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अमजद अली ने पहले तकरीर की और उसके बाद नमाज अदा कराई. साथ ही नमाज के बाद देश-प्रदेश और विश्व में शांति और भाईचारे के लिए भी दुआ की गई. नमाज से पहले जामा मस्जिद कमेटी की ओर से वार्षिक व्यय का ब्योरा भी बताया गया.

जयपुर की जामा मस्जिद में नमाज अदा करते नमाजी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: रमजान का महीना, देर रात तक बाजार गुलजार, बढ़ने लगी ईद की खरीदारी

इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की नसीहत: इससे पहले शहर मुफ्ती जाकिर नोमानी ने भी कहा कि मुसलमान को इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए. इस्लाम में अमीर-गरीब, छोटे-बड़े में कोई भेद नहीं है. सभी समान हैं, सभी को साथ लेकर ईद मनाएं और जरूरतमंदों और गरीबों की आर्थिक मदद भी करें, जिससे कि वे भी ईद के पर्व की खुशियों में शामिल हो सकें. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम न करें, जिससे किसी को कोई तकलीफ हो.

विधायक ने पुलिस का दिया धन्यवाद: नमाज के पश्चात कांग्रेस विधायक रफीक खान ने जौहरी बाजार प्रशासन और पुलिस का धन्यवाद देते हुए कहा कि हर बार की तरह इस बार भी जामा मस्जिद में जमात उल विदा की नमाज अदा की गई. साथ ही उन्होंने पुलिस और जौहरी बाजार व्यापार मंडल का धन्यवाद देते हुए कहा कि हर बार की तरह जौहरी बाजार व्यापार मंडल ने गंगा-जमुना तहजीब की मिसाल पेश की है. उन्होंने कहा कि नमाज के बाद देश-विदेश में शांति बहाली के लिए दुआ की गई. जामा मस्जिद कमेटी के उपाध्यक्ष ताहिर आजाद का कहना है कि जामा मस्जिद में जमात उल विदा की नमाज अदा की गई है. जयपुर के हर कोने से यहां नमाजी नमाज अदा करने के लिए आते हैं. उन्होंने कहा कि केवल जमात उल विदा की नमाज ही फर्ज नहीं है, बल्कि दिन की पांचों वक्त की नमाज भी इंसान पर फर्ज है.

20 या 21 मार्च को हो सकती है ईद: इस बार ईद का पर्व 20 या 21 मार्च को हो सकता है. अगर 29 रमजान हुआ तो ईद 20 मार्च को और 30 रमजान हुआ तो 21 मार्च को होगी. ऐसे में इस बार जमात उल विदा की नमाज अदा की गई है, यदि 30 रमजान हुआ तो 20 मार्च को रमजान का एक जुमा और आएगा.

