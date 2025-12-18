ETV Bharat / state

टाटा जूलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए खास व्यवस्था, लगाया गया रूम हीटर समेत हाईवाट का बल्ब

जानकारी देते टाटा जूलॉजिकल पार्क के डायरेक्टर नईम अख्तर (Etv bharat)

इधर, बढ़ती ठंड को देखते हुए टाटा जूलॉजिकल पार्क प्रबंधन द्वारा वन्य प्राणियों के आश्रय और खान पान लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. बाड़े में रहने वाले वन्य जीवों के लिए बिजली संचालित रूम हीटर लगाया गया है जबकि खुले में रहने वाले वन्य जीवों के लिए पुआल के छप्पर का अस्थाई घर बनाया गया है. जमीन पर गर्माहट के लिए पुआल बिछाया गया है. इसके अलावा ठंडी हवा से बचने के लिए जाली वाली चार दीवारी पर मोटे पर्दे लगाए गए हैं. पक्षियों के पिंजरे के बाहर हाई वाट के बड़े बड़े बल्ब लगाए गए हैं, जिससे ठंड के असर को सीमित किया जा सके.

बाड़े में वन्य जीवों के लिए रूम हीटर की व्यवस्था

जमशेदपुर: इन दिनों जिले में कड़ाके की ठंड है. लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. इसके साथ ही आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. वहीं टाटा जूलॉजिकल पार्क के वन्य प्राणियों पर भी ठंड का असर पड़ रहा है. वन प्राणियों पर ठंड का असर न पड़े इसे देखते हुए जू प्रबंधन ने व्यापक इंतजाम किए हैं.

इसके अलावा दूसरे वन्य जीव प्राणियों में हिरण, मोर की कई प्रजाति के पक्षियों के लिए अलग अलग खाने की व्यवस्था रखी गई है. भोजन के अलावा इन्हें अलग मल्टी विटामिन भी नियमित रूप से दिया जाता है. लगभग दो हजार पर्यटक प्रतिदिन जूलॉजिकल पार्क में आते हैं.

पिंजरे में बाघ (Etv bharat)

ठंड से बचने के लिए अभी वन्य जीवों के बाड़े में गर्माहट के लिए पूरी व्यवस्था की गई है. सुबह अभी वन्य जीव धूप में रहते हैं और शाम होते ही उनके बाड़े में लगे हीटर बल्ब को चालू कर दिया जाता है: नईम अख्तर, डायरेक्टर, टाटा जूलॉजिकल पार्क

ठंड के मौसम में पूरे सप्ताह मांसाहारी खाने की व्यवस्था

डायरेक्टर नईम अख्तर ने बताया मांसाहारी जानवरों को ठंड के अलावा बाकी मौसम में सप्ताह में 6 दिन खाने के लिए मांसाहरी खाना दिया जाता है. सोमवार को उन्हें उपवास में रखा जाता है लेकिन ठंड के मौसम में पूरे सप्ताह उन्हें मांसाहारी भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिससे उनमें ऊर्जा की कमी ना हो. उन्होंने बताया कि शाकाहारी जीव को ठंड में नियमित रूप से गुड़ दिया जाता है. भोजन में मिक्स मिनरलस, जिसमें खल्ली (मूंगफली) बादाम और अन्य चीजें मिलाकर दिया जाता है. वेटनरी टीम पूरी तरह अलर्ट रहती है और सभी जीव की मॉनिटरिंग की जाती है.

जू में मोर (Etv bharat)

पार्क का संचालन टाटा स्टील के पास

बता दें कि जमशेदपुर स्थित टाटा जूलॉजिकल पार्क, गैर सरकारी पार्क है. पार्क के संचालन एवं रखरखाव का जिम्मा टाटा स्टील के पास है. यहां जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइड लाइन का पूरी तरह पालन किया जाता है. टाटा जूलॉजिकल पार्क में 370 के करीब वन्य प्राणी है, जिसमें शाकाहारी और मांसाहरी जानवरों के अलावा कई पक्षी भी शामिल हैं.

वन्य जीवों को ठंड से बचाने के इंतजाम (Etv bharat)

ये भी पढ़ें- टाटा जूलॉजिकल पार्क में जानवरों पर गर्मी का असर, ऐसे दी जा रही जानवरों को राहत

झारखंड के टाटा जूलॉजिकल पार्क में डूबने से तेंदुआ मिथुन की मौत, हेमा ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान

टाटा जू में बाघ और शेर के लिए लगाए गए कूलर, गर्मी में डॉक्टर कुछ इस तरह रख रहे उनकी सेहत का ध्यान - टाटा जू में गर्मी में खास व्यवस्था