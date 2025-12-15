झारखंड की मेजबानी में ईस्ट जोन बैंड प्रतियोगिता का भव्य समापन, विजेता टीमें राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित
रांची में आयोजित ईस्ट जोन बैंड प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ.
Published : December 15, 2025 at 8:17 PM IST
रांचीः झारखंड की मेजबानी में आयोजित जोनल स्तरीय ईस्ट जोन बैंड प्रतियोगिता का भव्य समापन खेल गांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रांची में संपन्न हुआ. इस प्रतियोगिता में तीन वर्गों में झारखंड की टीम चैंपियन बनी, जबकि एक वर्ग में त्रिपुरा ने बाजी मारी. इस आयोजन के दौरान संगीत, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला.
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पूर्वी भारत के छह राज्यों झारखंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और सिक्किम के कुल 15 पाइप और ब्रास बैंड दलों ने भाग लिया. बालक एवं बालिका वर्ग की टीमों ने अनुशासित कदमताल, सटीक तालमेल और मधुर धुनों के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.
इस कार्यक्रम का उद्घाटन JEPC के निदेशक शशि रंजन, जेएसएसपीएस के सीईओ नवीन झा और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन और बैलून उड़ाकर किया गया. प्रतियोगिता के दौरान परिसर में उत्साह और गौरव का वातावरण बना रहा.
समापन समारोह में राजस्व, निबंधन और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने विजेता और उपविजेता बैंड टीमों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करते हैं तथा खेल, कला और संगीत के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं.
JEPC के निदेशक शशि रंजन ने कहा कि कला, संस्कृति और संगीत किसी भाषा या भौगोलिक सीमा में बंधे नहीं होते. अलग-अलग भाषाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए प्रतिभागियों के बावजूद मंच पर ताल, लय और अनुशासन की एकरूपता इस प्रतियोगिता की बड़ी उपलब्धि रही. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि बैंड प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करती हैं.
इस प्रतियोगिता के परिणामों के अनुसार, पाइप बैंड बालक और बालिका वर्ग में झारखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि दोनों वर्गों में सिक्किम द्वितीय और मिजोरम तृतीय स्थान पर रहा. ब्रास बैंड बालिका वर्ग में त्रिपुरा प्रथम, झारखंड द्वितीय और असम तृतीय स्थान पर रहा. वहीं ब्रास बैंड बालक वर्ग में झारखंड ने प्रथम, त्रिपुरा ने द्वितीय और उड़ीसा ने तृतीय स्थान हासिल किया.
प्रत्येक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राज्य को 10,000 रुपये, द्वितीय को 7,000 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई. चारों वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बैंड टीमें राष्ट्रीय स्तर की बैंड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित की गई हैं.
इस कार्यक्रम का संचालन समन्वयक चंद्रदेव सिंह ने किया. सभी विजेता राज्यों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग और खेल कोषांग के सदस्यों ने बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
इसे भी पढ़ें- पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता का भव्य आगाज, 11 राज्यों के स्कूली बैंडों ने बिखेरी सुर–ताल की चमक
इसे भी पढे़ं- रांची में सुरों की जंग, पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता का सोमवार को होगा भव्य आगाज
इसे भी पढ़ें- राज्य स्तरीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता: खूंटी, रांची और पश्चिमी सिंहभूम के छात्रों का धमाल