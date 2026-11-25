उदयपुर संभाग में जिला प्रमुख चुनाव : कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस का दबदबा, यहां BAP बनी किंगमेकर
चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस की जीत के साथ जिला प्रमुख पद पर 21 साल से चला आ रहा सूखा भी खत्म हो गया.
Published : November 25, 2026 at 6:57 PM IST
उदयपुर : दक्षिणी राजस्थान के जिला परिषदों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले में भारत आदिवासी पार्टी (बाप) ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है. दो जिलों में बाप के जिला प्रमुख बनने और भाजपा के समर्थन ने सियासी गणित बदल दिया है. उदयपुर से लेकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तक चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि दक्षिणी राजस्थान में अब सत्ता की राह सिर्फ भाजपा और कांग्रेस से होकर नहीं गुजरती. आदिवासी अंचल में बाप पार्टी की बढ़ती ताकत ने दोनों प्रमुख दलों की जमीन खिसका दी है. BAP ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने सलूंबर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में जिला प्रमुख बनाए. प्रतापगढ़ में भाजपा ने बाजी मारी. डूंगरपुर में भाजपा और BAP को बराबर वोट मिले. इसके बाद लॉटरी से फैसला हुआ, जिसमें BAP प्रत्याशी विजयी रहे.
उदयपुर जिला परिषद में भाजपा का प्रमुख : उदयपुर जिला परिषद के जिला प्रमुख चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करते हुए अपना जिला प्रमुख बना लिया है. भाजपा के हिम्मत सिंह झाला ने कांग्रेस के लालसिंह झाला को 7 वोटों से पराजित किया. हिम्मत सिंह को 27 और लालसिंह झाला को 20 वोट मिले. चुनाव में कांग्रेस खेमे में क्रॉस वोटिंग होने की बात सामने आई है, जिससे कांग्रेस के तय वोटों का गणित बिगड़ गया. जिला परिषद में कुल 47 सदस्य हैं. चुनाव से पहले कांग्रेस के 22 सदस्यों के साथ भारतीय आदिवासी पार्टी (बाप) के एक सदस्य का समर्थन मिलने से कांग्रेस को 23 वोट मिलने की उम्मीद थी. इसके बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी को केवल 20 वोट मिले. वहीं भाजपा प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला को 27 वोट मिले. इस तरह भाजपा को कांग्रेस के अनुमानित वोटों से 4 अधिक वोट मिले, जबकि दोनों प्रत्याशियों के बीच जीत का अंतर 7 वोट रहा.
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चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस का जिला प्रमुख : चित्तौड़गढ़ जिले में शानदार जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर भी कब्जा जमा लिया है. कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रतनीदेवी पत्नी बद्रीलाल जगपुरा जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं. इस जीत के साथ ही कांग्रेस का जिला प्रमुख पद पर 21 साल से चला आ रहा सूखा भी खत्म हो गया. मतदान के तत्काल बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ मंजू ने चुनाव परिणाम घोषित किया. चित्तौड़गढ़ जिला परिषद की कुल 35 सीटों में से कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा के खाते में 7 सीटें आई थीं. जिला प्रमुख चुनाव में भी कांग्रेस को स्पष्ट जीत मिली. चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं हुई.
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प्रतापगढ़ में भाजपा का जिला प्रमुख : जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा ने बीएपी के समर्थन से जीत दर्ज कर जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया. राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के गृह जिले में भाजपा की हकरी कुमारी मीणा जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं. भाजपा के पक्ष में 15 और कांग्रेस के पक्ष में 10 वोट पड़े. जिला परिषद की 25 सीटों में भाजपा और कांग्रेस के 7-7 तथा बीएपी के 7 सदस्य हैं. कांग्रेस के 11 सदस्य होने के बावजूद प्रत्याशी इंदिरा देवी मीणा को केवल 10 वोट मिले. इससे कांग्रेस खेमे में क्रॉस वोटिंग की स्थिति सामने आई. वहीं बीएपी के समर्थन से भाजपा ने बहुमत हासिल किया. सुबह नामांकन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस ने इंदिरा देवी मीणा, भाजपा ने हकरी कुमारी मीणा और बीएपी ने रेखा को प्रत्याशी बनाया. बाद में बीएपी प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया. भाजपा और बीएपी सदस्यों के साथ पहुंचने पर पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने नाराजगी जताई.
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डूंगरपुर जिले में लॉटरी से बीएपी का जिला प्रमुख : डूंगरपुर के जिला प्रमुख पद की मतगणना में भाजपा के कांतिलाल डामोर और बीएपी के अनुतोष रोत दोनों को बराबर 14-14 वोट मिले. इसके बाद दोनों के बीच गोटी निकाली गई, जिसमें बीएपी के अनुतोष के नाम की गोटी निकली ओर वे विजेता रहे.
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बांसवाड़ा में बीएपी का जिला प्रमुख : बांसवाड़ा जिला परिषद में जिला प्रमुख के चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) की रीना रावत ने जीत दर्ज की है. भाजपा और बीएपी के बीच हुए गठबंधन ने चुनावी समीकरण बदल दिए और कांग्रेस को महज एक वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. 43 सदस्यीय जिला परिषद में कांग्रेस को 21, बीएपी को 17 और भाजपा को 5 सीटें मिली थीं. चुनाव में भाजपा और बीएपी ने साथ आकर रीना रावत के पक्ष में मतदान किया. गठबंधन के चलते रीना रावत को 22 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी विकास बामणिया को 21 वोट ही मिल सके. इस तरह बांसवाड़ा में जिला प्रमुख की कुर्सी पर बीएपी ने कब्जा जमा लिया.
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राजसमंद में कांग्रेस का जिला प्रमुख : राजसमंद जिला परिषद में कांग्रेस ने जिला प्रमुख पद पर जीत दर्ज कर भाजपा को बड़ा झटका दिया है. कांग्रेस की सुंदर देवी कीर ने भाजपा के उम्मीदवार मदन सिंह चौहान को हराकर जिला प्रमुख का चुनाव जीता. दोंनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के बीच चुनाव में सीधा मुकाबला देखने को मिला. इस बार जिला प्रमुख का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित था. राजसमंद जिला परिषद में जिले की चारों विधानसभा सीटों भीम, कुंभलगढ़, नाथद्वारा और राजसमंद को मिलाकर कुल 29 वार्ड सदस्य हैं. चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 17 वार्डों में जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा को 12 वार्डों में सफलता मिली थी. बहुमत के आंकड़े के अनुरूप कांग्रेस ने जिला प्रमुख पद पर कब्जा जमाया.
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सलूंबर में कांग्रेस का जिला प्रमुख : सलूंबर जिले को पहली जिला प्रमुख मिल गई है. जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा मीणा ने भाजपा की लीला मीणा को 5 वोटों से हराकर जीत दर्ज की. कुल 21 जिला परिषद सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें पुष्पा मीणा को 13 और लीला मीणा को 8 वोट मिले. इस तरह सलूंबर जिला परिषद की पहली कमान कांग्रेस के हाथ आई. सुबह से शुरू हुई निर्वाचन प्रक्रिया में चार प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन नाम वापसी के बाद मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच रह गया.