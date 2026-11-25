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उदयपुर संभाग में जिला प्रमुख चुनाव : कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस का दबदबा, यहां BAP बनी किंगमेकर

उदयपुर में जिला प्रमुख बने हिम्मत सिंह झाला ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : दक्षिणी राजस्थान के जिला परिषदों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले में भारत आदिवासी पार्टी (बाप) ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है. दो जिलों में बाप के जिला प्रमुख बनने और भाजपा के समर्थन ने सियासी गणित बदल दिया है. उदयपुर से लेकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तक चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि दक्षिणी राजस्थान में अब सत्ता की राह सिर्फ भाजपा और कांग्रेस से होकर नहीं गुजरती. आदिवासी अंचल में बाप पार्टी की बढ़ती ताकत ने दोनों प्रमुख दलों की जमीन खिसका दी है. BAP ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने सलूंबर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में जिला प्रमुख बनाए. प्रतापगढ़ में भाजपा ने बाजी मारी. डूंगरपुर में भाजपा और BAP को बराबर वोट मिले. इसके बाद लॉटरी से फैसला हुआ, जिसमें BAP प्रत्याशी विजयी रहे.