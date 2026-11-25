बीकानेर संभाग जिला प्रमुख चुनाव : चूरू में बहुमत के बाजूद हारी कांग्रेस, बीकानेर में बागी प्रत्याशी की हार
चूरू में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ की रणनीति सफल रही और उनकी पुत्रवधू कनिका सिंह राठौड़ जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं.
Published : November 25, 2026 at 7:24 PM IST
बीकानेर : राजस्थान के जिला प्रमुख चुनाव में आज सियासी तस्वीर के दो अलग-अलग रंग देखने को मिले. हनुमानगढ़ में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए रेणु जांगू को जिला प्रमुख बनाया. वहीं चूरू में बहुमत के बावजूद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया. वहीं बीकानेर में कांग्रेस की बागी प्रत्याशी सरिता चौहान को कांग्रेस प्रत्याशी निकिता डूडी ने 5 मतों से हराया.
बीकानेर में कांग्रेस की जिला प्रमुख : बीकानेर जिला परिषद प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी निकिता डूडी ने जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस की बागी प्रत्याशी सरिता चौहान को 5 मतों से शिकस्त दी. निकिता डूडी को 23 वोट मिले, जबकि सरिता चौहान के खाते में 18 वोट आए. कांग्रेस पर्यवेक्षक एवं श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने इसे पार्टी की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि इससे जिले में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी.
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वहीं नवनिर्वाचित जिला प्रमुख निकिता डूडी ने कहा कि जिला प्रमुख के रूप में उनकी प्राथमिकता केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. निकिता डूडी ने संकेत दिया कि जिला परिषद के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के हितों से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा गांवों में विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने और ग्रामीण स्तर पर विकास की योजनाओं को गति देने को भी अपनी प्राथमिकता बताया.
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बगावत के बीच मिली जीत बनी राजनीतिक चर्चा का विषय : बीकानेर जिला परिषद की 41 सीटों में कांग्रेस ने 30, भाजपा ने 8, आरएलपी ने 2 और माकपा ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी. कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत के बावजूद जिला प्रमुख चुनाव में पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी निकिता डूडी के सामने कांग्रेस की ही बागी सरिता चौहान ने चुनौती पेश की. भाजपा के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिए थे. इसके बाद मुकाबला सीधे निकिता डूडी और सरिता चौहान के बीच हुआ. मतदान में निकिता डूडी को 23 और सरिता चौहान को 18 वोट मिले. इस तरह पांच मतों के अंतर से निकिता डूडी बीकानेर की नई जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं.
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हनुमानगढ़ में कांग्रेस का जिला प्रमुख : इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से निर्वाचित रेणु जांगू हनुमानगढ़ की नई जिला प्रमुख चुनी गई हैं. जिला प्रमुख के चुनाव में रेणु जांगू को कुल 30 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी सरस्वती देवी को उनसे 23 मत कम मिले. इस तरह रेणु जांगू ने भाजपा प्रत्याशी को 23 मतों के बड़े अंतर से पराजित कर जिला प्रमुख पद पर जीत हासिल की. चुनाव में सीपीआईएम के चार जिला परिषद सदस्यों ने भी कांग्रेस प्रत्याशी रेणु जांगू के समर्थन में मतदान किया. इस जीत के साथ ही हनुमानगढ़ जिला परिषद में कांग्रेस ने अपना जिला प्रमुख बनाने में सफलता हासिल की है. वहीं भाजपा को जिला प्रमुख के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा.
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चूरू में बहुमत के बावजूद नहीं बना कांग्रेस का जिला प्रमुख : चूरू जिला परिषद चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है. जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस अपना जिला प्रमुख बनाने में नाकाम रही. वहीं क्रॉस वोटिंग के दम पर भाजपा जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमाने में सफल रही. पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ की राजनीतिक चातुर्यता और रणनीति यहां काम आई. उनकी पुत्रवधू कनिका सिंह राठौड़ चूरू की नई जिला प्रमुख निर्वाचित हुई हैं.
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चूरू जिला परिषद की कुल 39 सीटों में से कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था, जबकि भाजपा के खाते में 17 सीटें आई थीं. जिला प्रमुख के मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस को महज 17 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 22 मत प्राप्त हुए. इस तरह भाजपा ने अपने निर्धारित आंकड़े से पांच अधिक मत हासिल कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया. इस पूरे घटनाक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ की रणनीति की चर्चा हो रही है. बहुमत के आंकड़े में आगे रहने के बावजूद कांग्रेस जिला प्रमुख का चुनाव हार गई और राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह राठौड़ जिला प्रमुख बनने में सफल रहीं.