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बीकानेर संभाग जिला प्रमुख चुनाव : चूरू में बहुमत के बाजूद हारी कांग्रेस, बीकानेर में बागी प्रत्याशी की हार

चूरू-बीकानेर में पुत्रवधुओं की हुई जीत ( ETV Bharat Bikaner/Churu )

बीकानेर : राजस्थान के जिला प्रमुख चुनाव में आज सियासी तस्वीर के दो अलग-अलग रंग देखने को मिले. हनुमानगढ़ में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए रेणु जांगू को जिला प्रमुख बनाया. वहीं चूरू में बहुमत के बावजूद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया. वहीं बीकानेर में कांग्रेस की बागी प्रत्याशी सरिता चौहान को कांग्रेस प्रत्याशी निकिता डूडी ने 5 मतों से हराया.