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जिला प्रमुख व प्रधान चुनाव में ‘पावर गेम’ की तैयारी! नतीजों से पहले भाजपा की किलेबंदी, निर्दलीयों और बागियों पर नजर

पदाधिकारियों की बैठक लेते भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: निकाय चुनाव के बाद अब राजस्थान भाजपा ने पंचायत चुनाव में सत्ता के समीकरण साधने के लिए 'ऑपरेशन मैनेजमेंट' शुरू कर दिया है. पार्टी की नजर अब जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सियों पर है. भाजपा ने अपने आंतरिक आकलन में प्रदेश की 41 जिला परिषदों में से 30 से 32 में जिला प्रमुख बनाने का लक्ष्य रखा है. वहीं, 457 पंचायत समितियों में लगभग 300 से 315 जगह प्रधान बनाने का लक्ष्य रखा है. पार्टी का यह आकलन चुनाव प्रभारियों से मिले फीडबैक और संगठन की रिपोर्ट पर आधार पर है. हालांकि, 20 नवंबर को मतगणना के बाद ही वास्तविक तस्वीर साफ होगी.

पार्टी के आंतरिक आकलन में करीब एक दर्जन जिलों को चुनौतीपूर्ण माना गया है. ऐसे क्षेत्रों में संगठन ने संभाग और जिला प्रभारियों के साथ वरिष्ठ नेताओं को भी सक्रिय किया है. इन नेताओं को स्थानीय स्तर पर चुनावी समीकरणों की निगरानी और निर्वाचित होने वाले सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है. जिन जिलों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है, वहां निर्दलीय सदस्यों का समर्थन जुटाने की रणनीति पर भी काम हो रहा है.