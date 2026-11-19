जिला प्रमुख व प्रधान चुनाव में ‘पावर गेम’ की तैयारी! नतीजों से पहले भाजपा की किलेबंदी, निर्दलीयों और बागियों पर नजर
भाजपा ने असंतुष्टों को साधने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से सक्रिय रहकर काम करने के लिए कह दिया है.
Published : November 19, 2026 at 7:10 PM IST
जयपुर: निकाय चुनाव के बाद अब राजस्थान भाजपा ने पंचायत चुनाव में सत्ता के समीकरण साधने के लिए 'ऑपरेशन मैनेजमेंट' शुरू कर दिया है. पार्टी की नजर अब जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सियों पर है. भाजपा ने अपने आंतरिक आकलन में प्रदेश की 41 जिला परिषदों में से 30 से 32 में जिला प्रमुख बनाने का लक्ष्य रखा है. वहीं, 457 पंचायत समितियों में लगभग 300 से 315 जगह प्रधान बनाने का लक्ष्य रखा है. पार्टी का यह आकलन चुनाव प्रभारियों से मिले फीडबैक और संगठन की रिपोर्ट पर आधार पर है. हालांकि, 20 नवंबर को मतगणना के बाद ही वास्तविक तस्वीर साफ होगी.
पार्टी के आंतरिक आकलन में करीब एक दर्जन जिलों को चुनौतीपूर्ण माना गया है. ऐसे क्षेत्रों में संगठन ने संभाग और जिला प्रभारियों के साथ वरिष्ठ नेताओं को भी सक्रिय किया है. इन नेताओं को स्थानीय स्तर पर चुनावी समीकरणों की निगरानी और निर्वाचित होने वाले सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है. जिन जिलों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है, वहां निर्दलीय सदस्यों का समर्थन जुटाने की रणनीति पर भी काम हो रहा है.
निर्दलीयों और बागियों पर नजर: भाजपा की रणनीति में निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी साधना शामिल है, जिन्होंने पार्टी से नाराज होकर चुनाव लड़ा है. संगठन की नजर ऐसे प्रत्याशियों पर है, जिनकी जीत की संभावना या स्थानीय प्रभाव मजबूत माना जा रहा है. पार्टी की आंतरिक टीमें उनसे संपर्क और संवाद में जुटी हैं. वहीं, जिन जिलों में सदस्यों की संख्या का अंतर कम रहने की आशंका है, वहां क्रॉस वोटिंग रोकना और निर्वाचित सदस्यों को एकजुट रखना संगठन की प्राथमिकता होगी. इसी रणनीति के तहत चुनाव प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने और सदस्यों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि मतगणना के बाद किसी भी जिले में बहुमत का समीकरण हाथ से न निकले. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि निर्दलीय स्वतंत्र होते हैं. वह जिसको चाहे उसके पक्ष में अपना मतदान करें. भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि वह किसी तरह की दबाव की राजनीति नहीं करती है. इसलिए जो भी हमारी विचारधारा से जुड़े हुए निर्दलीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे.
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प्रदेश मुख्यालय में बैठकों का दौर 21 नवंबर से: 20 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना होगी. इसके अगले दिन यानी 21 नवंबर से भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जिलेवार बैठकों का दौर शुरू करने की तैयारी है. इन बैठकों में संभाग और जिला प्रभारियों से चुनावी रिपोर्ट ली जाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार और प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया की मौजूदगी प्रस्तावित है. बैठकों में जिलेवार सदस्य संख्या, बहुमत की स्थिति, निर्दलीयों के समर्थन और जिला प्रमुख-प्रधान के संभावित चेहरों पर चर्चा होगी. निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर पार्टी नेतृत्व आगे की रणनीति तय करेगा. जिला प्रमुख और प्रधान के चयन में स्थानीय समीकरणों के साथ संगठन की सहमति को भी अहम माना जा रहा है. राज्य निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर और पंचायत समिति प्रधान का चुनाव 27 नवंबर को होना है. मतगणना के बाद यह साफ होगा कि पार्टी का आंतरिक आकलन कितना सही साबित होता है और किन जिलों में उसे निर्दलीयों या अन्य सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है. इसके बाद जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी के लिए राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.
सामूहिक सहमति से ही बनेंगे जिला प्रमुख और प्रधान: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जिला प्रमुख और प्रधान का निर्णय निर्वाचित सदस्यों की रायशुमारी और सामूहिक सहमति से ही होगा. उम्मीद है कि सभी जगह पर भाजपा के जिला प्रमुख बनेंगे. भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव में भी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में भाजपा के जिला प्रमुख और प्रधान बनने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ढाई साल से अधिक के कार्यकाल में हुए जनकल्याणकारी कार्यों के आधार पर पार्टी जनता के बीच गई है. उसे भरपूर समर्थन मिल रहा है.
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बाड़ेबंदी की जरूरत: बगड़ी ने बाड़ेबंदी की जरूरत से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस को ही इसकी जरूरत पड़ती है, भाजपा में ऐसा नहीं है. पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है और सभी फैसले आपसी सहमति से होते हैं. जिला प्रमुख और प्रधान का चयन भी सामूहिक निर्णय से होगा. उन्होंने कहा कि पहले नीचे से नाम आएंगे और फिर पार्टी नेतृत्व उन पर मुहर लगाएगा.
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