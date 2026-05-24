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सुलह विधानसभा के 4 जिला परिषद वार्डों के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, जनता से किए ये बड़े वादे

विपिन परमार ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 8:29 PM IST

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पालमपुर: भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सुलाह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह परमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले जिला परिषद के वार्ड बारी, अरला, नौरा और सुलाह के लिए संकल्प पत्र जारी किया है. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास से जुड़े कई वादे जनता के सामने रखे. भवारना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विपिन परमार ने कहा कि क्षेत्र में कई विकास कार्य लंबे समय से अधूरे पड़े हैं. संकल्प पत्र का उद्देश्य इन्हीं कार्यों को पूरा करना और क्षेत्र में विकास की गति को तेज करना है. उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित प्रत्याशी गांव-गांव जाकर जनता से संपर्क कर रहे हैं और लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है.

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर

संकल्प पत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है. विपिन परमार ने कहा कि भवारना अस्पताल का लंबे समय से रुका हुआ निर्माण कार्य पूरा कर उसे पूरी तरह से कार्यशील बनाया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके. इसके साथ ही बलोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दोबारा शुरू करने, थुरल अस्पताल के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने और बैरघट्ट आयुर्वेदिक औषधालय को फिर से शुरू करने का भी वादा किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा और डॉक्टरों तथा दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

KANGRA ZILA PARISHAD ELECTION
सुलह भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र (SULAH BJP)

शिक्षा और युवाओं के लिए योजनाएं

परमार ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है. इसके तहत बैरघट्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्तरोन्नयन किया जाएगा, जबकि परौर में पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई के रुके हुए कार्यों को पूरा कर उन्हें दोबारा सक्रिय किया जाएगा. उन्होंने कहा कि युवाओं को बेहतर शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना जरूरी है.

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सुलह भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र (SULAH BJP)

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का वादा

संकल्प पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है. इसके तहत धडेरा नदी पर पुल का निर्माण, बैरघट्ट–डूहक–न्यूगल खड्ड पर अधूरे पुलों का निर्माण पूरा करना, नागनी विद्युत मंडल कार्यालय को पुनः बहाल करना और धीटा तथा थुरल पुलिस चौकियों को स्थायी भवन उपलब्ध कराने जैसे वादे शामिल हैं. परमार ने कहा कि बेहतर सड़क और प्रशासनिक सुविधाएं ही विकास की असली नींव हैं.

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सुलह भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र (SULAH BJP)

कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

इस मौके पर विपिन परमार ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता अब सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों को समझ चुकी है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में जनता विकास के मुद्दों पर मतदान करेगी और भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को भारी समर्थन मिलेगा. उन्होंने कहा कि सुलह क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए यह संकल्प पत्र एक मजबूत आधार बनेगा.

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