ETV Bharat / state

सुलह विधानसभा के 4 जिला परिषद वार्डों के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, जनता से किए ये बड़े वादे

पालमपुर: भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सुलाह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह परमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले जिला परिषद के वार्ड बारी, अरला, नौरा और सुलाह के लिए संकल्प पत्र जारी किया है. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास से जुड़े कई वादे जनता के सामने रखे. भवारना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विपिन परमार ने कहा कि क्षेत्र में कई विकास कार्य लंबे समय से अधूरे पड़े हैं. संकल्प पत्र का उद्देश्य इन्हीं कार्यों को पूरा करना और क्षेत्र में विकास की गति को तेज करना है. उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित प्रत्याशी गांव-गांव जाकर जनता से संपर्क कर रहे हैं और लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है.

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर

संकल्प पत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है. विपिन परमार ने कहा कि भवारना अस्पताल का लंबे समय से रुका हुआ निर्माण कार्य पूरा कर उसे पूरी तरह से कार्यशील बनाया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके. इसके साथ ही बलोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दोबारा शुरू करने, थुरल अस्पताल के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने और बैरघट्ट आयुर्वेदिक औषधालय को फिर से शुरू करने का भी वादा किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा और डॉक्टरों तथा दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

सुलह भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र (SULAH BJP)

शिक्षा और युवाओं के लिए योजनाएं

परमार ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है. इसके तहत बैरघट्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्तरोन्नयन किया जाएगा, जबकि परौर में पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई के रुके हुए कार्यों को पूरा कर उन्हें दोबारा सक्रिय किया जाएगा. उन्होंने कहा कि युवाओं को बेहतर शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना जरूरी है.