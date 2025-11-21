ETV Bharat / state

राजस्थान के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव, 8 नई जिला परिषदों का गठन, अब 41 जिले 41 जिला परिषद

इस फैसले से राजस्थान में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और जिला प्रशासन दोनों मजबूत होंगे.

शासन सचिवालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 21, 2025 at 12:11 PM IST

जयपुर: राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है. राज्य सरकार ने नए बने 8 जिलों में भी जिला परिषदों के गठन को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी. ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने जारी अधिसूचना के बाद अब प्रदेश में 41 जिले और 41 जिला परिषद हो गई हैं. अधिसूचना के अनुसार डीग, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, फलोदी, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूम्बर को नई जिला परिषद मिल गई है. इससे नई जिला परिषदों में चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है.

राजस्थान में अब 41 जिलों में पूरी तरह से जिला परिषदें बन गई हैं. राज्य सरकार ने आठ नए जिलों में पहली बार जिला परिषदों का गठन कर इसे पूरा किया है. इससे अब प्रदेश के सभी जिलों में पंचायत राज की व्यवस्थाएं और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह सुसंगत हो जाएंगी. ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के शासन सचिव डॉ जोगाराम की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई.

नए जिलों को मिली जिला परिषद की सौगात: अधिसूचना के अनुसार डीग, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, फलोदी, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूम्बर को नई जिला परिषद मिली हैं. यह कदम पंचायत चुनाव से ठीक पहले उठाया गया है ताकि नए जिलों में चुनाव सुचारू रूप से हो सके. अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि अब 33 पुराने जिलों के साथ नए आठ जिलों की परिषदों को जोड़कर कुल 41 जिला परिषदें बन गई हैं. इससे पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारियां अब सभी जिलों में पूरी तरह लागू हो जाएंगी.

ये हैं पूरे 41 जिले: राजस्थान में नए 8 जिले मिलकर कुल 41 जिले हैं, जिनमें श्रीगंगानगर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, दौसा, जयपुर, सिरोही, झुंझुनू, सीकर, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, बाड़मेर, जालौर, भरतपुर, जोधपुर, अलवर, प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, उदयपुर, बालोतरा, डीडवाना, फलोदी, सलूम्बर, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और ब्यावर शामिल हैं.

विकास के कामों पर आसान होगी निगरानी: इस फैसले से राजस्थान में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और जिला प्रशासन दोनों मजबूत होंगे. अब हर जिले में जनता की भागीदारी और स्थानीय विकास के कामों पर निगरानी आसान होगी. ग्रामीण क्षेत्र के विकास और योजनाओं की प्रभावशीलता में यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

8 नए जिले यथावत रखे: दरअसल, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने जाते-जाते 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए थे. भजनलाल सरकार ने 8 नए जिले यथावत रखे थे और 9 जिलों व 3 संभागों को रद्द कर दिया था. ये नए 8 जिले हैं - बालोतरा, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, फलोदी, डीग और सलूम्बर. रद्द किए गए जिलों में दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर शामिल थे. प्रदेश की मौजूदा स्थिति के अनुसार कुल 41 जिले और 7 संभाग अस्तित्व में हैं.

