राजस्थान के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव, 8 नई जिला परिषदों का गठन, अब 41 जिले 41 जिला परिषद

जयपुर: राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है. राज्य सरकार ने नए बने 8 जिलों में भी जिला परिषदों के गठन को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी. ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने जारी अधिसूचना के बाद अब प्रदेश में 41 जिले और 41 जिला परिषद हो गई हैं. अधिसूचना के अनुसार डीग, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, फलोदी, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूम्बर को नई जिला परिषद मिल गई है. इससे नई जिला परिषदों में चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है.

राजस्थान में अब 41 जिलों में पूरी तरह से जिला परिषदें बन गई हैं. राज्य सरकार ने आठ नए जिलों में पहली बार जिला परिषदों का गठन कर इसे पूरा किया है. इससे अब प्रदेश के सभी जिलों में पंचायत राज की व्यवस्थाएं और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह सुसंगत हो जाएंगी. ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के शासन सचिव डॉ जोगाराम की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई.

नए जिलों को मिली जिला परिषद की सौगात: अधिसूचना के अनुसार डीग, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, फलोदी, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूम्बर को नई जिला परिषद मिली हैं. यह कदम पंचायत चुनाव से ठीक पहले उठाया गया है ताकि नए जिलों में चुनाव सुचारू रूप से हो सके. अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि अब 33 पुराने जिलों के साथ नए आठ जिलों की परिषदों को जोड़कर कुल 41 जिला परिषदें बन गई हैं. इससे पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारियां अब सभी जिलों में पूरी तरह लागू हो जाएंगी.