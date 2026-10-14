ETV Bharat / state

जिला परिषद चुनाव : सजायाफ्ता प्रत्याशियों समेत कांग्रेस-RLP के नामांकन खारिज, झालावाड़ में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज, भाजपा निर्विरोध निर्वाचित

जोधपुर में नामांकन पत्रों की जांच करते अधिकारी ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर/झालावाड़: जिला परिषद के सदस्यों के नामांकन की जांच का काम बुधवार को पूरा हो गया. जांच के बाद 43 वार्डों के लिए कुल 148 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं. इनमें तीन सजायाफ्ता प्रत्याशी भी शामिल हैं. अब गुरुवार से प्रत्याशियों के नामांकन वापसी का काम होगा. इस बीच झालावाड़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. वहां जिला परिषद सदस्य के वार्ड संख्या 19 में कांग्रेस प्रत्याशी प्रज्ञा गुर्जर का नामांकन खारिज हो गया, इसके चलते भाजपा की प्रेमबाई निर्विरोध निर्वाचित हो गई.