जिला परिषद चुनाव : सजायाफ्ता प्रत्याशियों समेत कांग्रेस-RLP के नामांकन खारिज, झालावाड़ में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज, भाजपा निर्विरोध निर्वाचित
जोधपुर में वार्ड 11 और 13 से रालोपा के सेम्भुराम, संपतराज और वार्ड 20 से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र का नामांकन खारिज हुआ है.
Published : October 14, 2026 at 6:06 PM IST
जोधपुर/झालावाड़: जिला परिषद के सदस्यों के नामांकन की जांच का काम बुधवार को पूरा हो गया. जांच के बाद 43 वार्डों के लिए कुल 148 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं. इनमें तीन सजायाफ्ता प्रत्याशी भी शामिल हैं. अब गुरुवार से प्रत्याशियों के नामांकन वापसी का काम होगा. इस बीच झालावाड़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. वहां जिला परिषद सदस्य के वार्ड संख्या 19 में कांग्रेस प्रत्याशी प्रज्ञा गुर्जर का नामांकन खारिज हो गया, इसके चलते भाजपा की प्रेमबाई निर्विरोध निर्वाचित हो गई.
एडीएम जवाहर चौधरी ने बताया कि जिला परिषद के नामांकन की जांच की गई. 208 में से 57 खारिज हुए हैं, तीन क्लब हुए हैं. कुल 148 नामांकन सही पाए गए हैं. इन तीन वार्डों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के आवेदन रद्द हुए हैं. इनमें वार्ड 11 और 13 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सेम्भुराम और संपतराज और वार्ड संख्या 20 से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र का नामांकन खारिज हुआ है.
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चौधरी ने बताया कि तीनों में समानता यह थी कि इनके खिलाफ न्यायालय में आरोप सिद्ध हो चुके हैं. नियमानुसार 5 वर्ष या इससे अधिक सजा से जुड़े आरोप सिद्ध होने पर अपात्र माना जाता है. इसकी जानकारी प्रत्याशियों ने खुद अपने शपथ पत्र में भी दी है. इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से वार्ड संख्या 28 की प्रत्याशी संतोष के नामांकन में कमियां होने के कारण निरस्त हुआ है. बुधवार को ही जिले की 6 पंचायत समितियों के प्रत्याशियों के नामांकनों की जांच समिति मुख्यालय पर की गई है. इनके चुनाव प्रथम चरण में हो रहे हैं.
नामांकन वापसी के लिए होगी जोर आजमाइश: नामांकन वापसी का दौर गुरुवार से शुरू होगा. इसके लिए दोनों पार्टियां ही जोर आजमाइश करेंगी. वर्तमान में 43 वार्डों में 148 उम्मीदवार हैं. ऐसे में हर वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है. दोनों राजनीतिक दलों के बागी भी मैदान में हैं. इसके अलावा पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी 27 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा निर्दलीय के नामांकन वापस करवाने के प्रयास होंगे.
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द्वितीय चरण की 17 पंचायत समितियों के लिए लोक सूचना जारी: जिले में पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन की द्वितीय चरण नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. जिले में द्वितीय चरण की 17 पंचायत समितियों में सदस्य पदों के निर्वाचन के लिए आज लोक सूचना जारी कर दी गई है. इसके साथ ही इन पंचायत समितियों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई है. द्वितीय चरण के अंतर्गत ओसियां, सामराऊ, तिंवरी, उम्मेदनगर, बावड़ी, हतूंडी, भोपालगढ़, आसोप, पीपाड़ शहर, सालवा खुर्द, मंडोर, लूणी, धवा, बिलाड़ा, कापरड़ा, केरू एवं झंवर पंचायत समितियों में 28 अक्टूबर को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे.
उम्र कम होने के कारण झालावाड़ में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज: जिले के पंचायती राज चुनाव में मतदान से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. जिला परिषद सदस्य पद के वार्ड संख्या 19 में कांग्रेस प्रत्याशी प्रज्ञा गुर्जर का नामांकन उम्र कम होने के कारण खारिज कर दिया गया. नामांकन पत्रों की जांच के दौरान हुई इस कार्रवाई के बाद भाजपा प्रत्याशी प्रेमबाई लोधा निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो गईं. इस घटनाक्रम ने चुनावी मुकाबले से पहले ही भाजपा के खाते में एक सीट पहुंचा दी है.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र खटीक ने बताया कि वार्ड 19 में कांग्रेस से प्रज्ञा गुर्जर और भाजपा से प्रेमबाई ने नामांकन दाखिल किया था. जांच में कांग्रेस प्रत्याशी की उम्र कम निकली, जिसके बाद पर्चा खारिज कर भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया. प्रेमबाई लोधा बकानी की पूर्व प्रधान रह चुकी हैं, इसलिए यह जीत राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है. कांग्रेस के हाथ से मतदान से पहले ही एक जिला परिषद सीट निकलने से पार्टी की तैयारियों और प्रत्याशी चयन पर सवाल खड़े हो गए हैं. जिले में 33 वार्ड हैं, अब एक वार्ड में निर्विरोध निर्वाचन के बाद 32 वार्डों पर ही मतदान होगा.
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