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उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर, 5 दिन बाद ही ग्यालू लाल की भाजपा से कांग्रेस में वापसी, रचा गया था षणयंत्र

5 दिन बाद ही ग्यालू लाल की भाजपा से कांग्रेस में वापसी ( PHOTO- ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग नगर के गुलाबराय स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता के दौरान ग्यालू लाल ने भाजपा में शामिल होने के अपने फैसले पर खुलकर बात रखी. उन्होंने कहा कि, भाजपा में शामिल होना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसे उन्होंने अब सुधार लिया है. उनके इस बयान ने सियासी हलकों में चर्चाओं को और तेज कर दिया है.