देहरादून: मोहब्बेवाला में सड़क हादसे रोकने के लिए विभाग की नई पहल, लगाए जाएंगे जिगजैग बैरियर्स
सड़क हादसों को रोकने के लिए मोहब्बेवाला में जिगजैग बैरियर्स लगाए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 8:51 PM IST
देहरादून: डाटकाली से मोहब्बेवाला सड़क मार्ग पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों ने ठोस कदम उठाने की तैयारी की है. परिवहन विभाग, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी और पुलिस के अधिकारियों की बैठक के बाद तय किया गया है कि आशारोड़ी से मोहब्बेवाला- चंद्रबनी चौक तक करीब 500 मीटर के हिस्से में जिगजैग बैरियर लगाए जाएंगे. पूरे मार्ग पर 25 से 40 किमी प्रति घंटा की एकसमान गति सीमा लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. प्रशासन का मानना है कि इससे मालवाहक वाहनों की ओवरस्पीडिंग पर अंकुश लगेगा और हादसों की संभावना कम होगी.
डाटकाली से मोहब्बेवाला मार्ग पर अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग गति सीमा का नियम लागू है. इससे ड्राइवरों को बार-बार स्पीड बदलनी पड़ती है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है और कई बार तेज रफ्तार का चलन बना रहता है. इसे देखते हुए अब पूरे मार्ग पर 25 से 40 किमी प्रति घंटा की एकसमान स्पीड लिमिट तय करने का प्रस्ताव रखा गया है. प्रशासन का तर्क है कि एकसमान गति सीमा से ड्राइवरों को गति नहीं बढ़ानी पड़ेगी और वे पूरे मार्ग पर एक निर्धारित गति में ही वाहन चला सकेंगे. इससे तेज रफ्तार में दुर्घटनाएं, ओवरटेकिंग की घटनाएं और पैदल चलने वालों से टक्कर का खतरा कम हो सकेगा. विभाग का कहना है कि इस प्रस्ताव पर आगे और विचार किया जाएगा ताकि यातायात की सुविधा और सुरक्षा, दोनों का संतुलन बना रहे.
बैठक में घनी आबादी वाले इलाकों में भारी और मल्टी-एक्सल वाहनों की आवाजाही को लेकर भी चिंता जताई गई है. प्रशासन की योजना में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इन वाहनों को रुक-रुक कर आगे छोड़ने का प्रस्ताव शामिल है. इसका उद्देश्य एक साथ बड़ी संख्या में ट्रकों और मालवाहक वाहनों को मार्ग पर न छोड़कर यातायात को कंट्रोल में रखना है. विभाग का मानना है कि भारी वाहनों की संख्या कम करने से सड़क पर भीड़ कम होगी, जिससे छोटे वाहनों और दोपहिया वाहनों को अधिक सुरक्षित आवागमन मिलेगा. इसके साथ ही रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही को अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जा सकेगी.
जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें मार्ग पर बढ़ रहे हादसों की वजहें और उन्हें रोकने के उपायों पर चर्चा हुई. डाटकाली से आशारोड़ी के बीच पहले ही जिगजैग बैरियर्स लगाए गए हैं, जिनके बाद इस हिस्से में दुर्घटनाओं में कुछ कमी देखी गई है. लेकिन आशारोड़ी के बाद मोहब्बेवाला-चंद्रबनी चौक क्षेत्र में मालवाहक वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी है. डाटकाली से आशारोड़ी के बीच पहले चरण में लगाए गए जिगजैग बैरियर्स का बेहतर रिस्पांस देखने को मिला है. इसी रिस्पांस के आधार पर अब आशारोड़ी से मोहब्बेवाला- चंद्रबनी चौक तक करीब 500 मीटर की दूरी में इन बैरियर्स को लगाने की योजना बनाई गई है.
-डॉ. अनीता चमोला, आरटीओ प्रवर्तन-
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