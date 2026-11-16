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देहरादून: मोहब्बेवाला में सड़क हादसे रोकने के लिए विभाग की नई पहल, लगाए जाएंगे जिगजैग बैरियर्स

मोहब्बेवाला में सड़क हादसे रोकने के लिए विभाग की नई पहल ( PHOTO-ETV Bharat )

डाटकाली से मोहब्बेवाला मार्ग पर अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग गति सीमा का नियम लागू है. इससे ड्राइवरों को बार-बार स्पीड बदलनी पड़ती है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है और कई बार तेज रफ्तार का चलन बना रहता है. इसे देखते हुए अब पूरे मार्ग पर 25 से 40 किमी प्रति घंटा की एकसमान स्पीड लिमिट तय करने का प्रस्ताव रखा गया है. प्रशासन का तर्क है कि एकसमान गति सीमा से ड्राइवरों को गति नहीं बढ़ानी पड़ेगी और वे पूरे मार्ग पर एक निर्धारित गति में ही वाहन चला सकेंगे. इससे तेज रफ्तार में दुर्घटनाएं, ओवरटेकिंग की घटनाएं और पैदल चलने वालों से टक्कर का खतरा कम हो सकेगा. विभाग का कहना है कि इस प्रस्ताव पर आगे और विचार किया जाएगा ताकि यातायात की सुविधा और सुरक्षा, दोनों का संतुलन बना रहे.