'अल्लाहु अकबर' और 'आई लव मोहम्मद' धार्मिक नारे, इन्हें कोई सरकार नहीं छीन सकती: जियाउर्रहमान बर्क
मौलाना तौकीर रज़ा की जमानत याचिका खारिज होने के बाद सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने योगी सरकार पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 6:46 PM IST
संभल: इलाहाबाद हाईकोर्ट से मौलाना तौकीर रज़ा को जमानत नहीं मिलने के बाद इस मुद्दे पर राजनीति गरमा गई है. हाईकोर्ट ने 'सर तन से जुदा' नारे पर कहा कि इसकी तुलना 'अल्लाहु अकबर' या 'जय श्री राम' जैसे धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती. समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि जमानत खारिज होना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है.
उनका मानना है कि तौकीर रज़ा के खिलाफ सरकार ने पूरी तरह से दमनकारी कार्रवाई की है.
विवादित नारे से बनाई दूरी और सख्त कानून की मांग: बर्क ने बताया कि तौकीर रज़ा का परिवार, शुभचिंतक और समर्थक उनकी जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. 'सर तन से जुदा' जैसे विवादित नारे पर बर्क ने साफ शब्दों में कहा कि वह इस तरह के शब्दों का समर्थन नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए 'अल्लाहु अकबर' और 'आई लव मोहम्मद' जैसे पवित्र धार्मिक नारे हैं, जिन्हें कोई सरकार उनसे छीन नहीं सकती. बर्क ने मांग की कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर सरकार और न्यायपालिका को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए.
संसदीय मांग और आंगनबाड़ी मानदेय पर सवाल: जियाउर्रहमान बर्क ने दावा किया कि वह लोकसभा और विधानसभा में भी धार्मिक भावनाओं के अपमान के खिलाफ विशेष कानून बनाने की आवाज उठा चुके हैं. उनका मानना है कि अगर ऐसे मामलों में तुरंत सख्त कार्रवाई होगी, तो भविष्य में समाज में ऐसी घटनाएं रुकेंगी. वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के ऐलान पर भी बर्क ने सवाल खड़े किए. उन्होंने पूछा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने में सरकार को करीब 10 साल का लंबा समय क्यों लग गया.
आचार संहिता और शिक्षामित्रों के मानदेय का मुद्दा: सपा सांसद ने आरोप लगाया कि चुनाव करीब आते ही इस तरह की लोकलुभावन घोषणाएं की जा रही हैं. उन्होंने आशंका जताई कि जब तक कागजी प्रक्रिया पूरी होगी, तब तक चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है. बर्क ने कहा कि अगर मानदेय बढ़ाना ही था, तो यह फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था. इसके साथ ही उन्होंने शिक्षामित्रों के मानदेय में भी बढ़ोतरी करने की पुरजोर मांग उठाई.
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