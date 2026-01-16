धुंध और शीतलहर की चपेट में हरियाणा, हिसार में 0.5 डिग्री तक लुढ़का पारा. सड़क यातायात से लेकर आसमान तक अति घने कोहरे का असर
हरियाणा में घनी धुंध और शीतलहर का कहर जारी है. हिसार, अंबाला समेत कई जिलों में धुंध और बर्फीली हवाओं का असर देखा गया.
Published : January 16, 2026 at 7:38 AM IST
हिसार/चंडीगढ़: इन दिनों पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है. हरियाणा में न्यूनतम पारा 0.2 डिग्री तक गिर गया है. घनी धुंध के चलते विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है. हवाई यातायात से लेकर सड़क यातायात तक प्रभावित है. शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि स्कूल 18 जनवरी तक बंद रहेंगे. अब स्कूल 17 के बजाय 19 जनवरी को खुलेंगे. बढ़ते जाड़े के कारण स्कूलों में तीन दिन की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया गया है. जबकि CBSE और ICSE बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम पहले की तरह की चलते रहेंगे.
हाड़ कंपा देने वाली ठंड: हाड़ कंपा देने वाली सर्दी के चलते बीते तीन वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है. शीतलहर और घनी धुंध के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा. हिसार में सीजन की अब तक सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है. हिसार में अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो 24 घंटे में 5.2 गिरकर सामान्य से 6.6 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है.सुबह-रात के समय चल रही बर्फीली हवाओं के चलते विंड चिल फैक्टर बढ़ गया है. इससे ठंड का असर और तेज महसूस हो रहा है.
जमीन से आसमान तक धुंध का असर: जमीन से आसमान तक घने से अति घने कोहरे का असर देखा जा रहा है. ऐसे में हाईवे, रेल, हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं. जरूरी कामों के लिए बाहर निकल पा रहे हैं. जिले में ठंड का ट्रिपल अटैक शीतलहर, पाला जमने की स्थिति और कोल्ड डे रहा. मौसम विभाग ने हिसार समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.
चंडीगढ़ में शीतलहर का कहर: चंडीगढ़-पंजाब में भी बर्फीली हवाओं का कहर जारी है. मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. स्कूलों का टाइम बदला गया है. सुबह 9 की जगह अब 10 बजे स्कूल खुलेंगे. घने कोहरे और शीतलहर के चलते शहर का पारा लुढ़कता जा रहा है. शुक्रवार सुबह तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया.
19 को बदलेगा मौसम: मौसम विभाग के मुताबिक, 17-18 जनवरी को ठंड के असर में धीरे-धीरे कमी आ सकती है. अधिकांश जिलों में कोई चेतावनी नहीं रहेगी. हालांकि सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा बना रह सकता है. 19 जनवरी की रात को मौसम में बदलाव होगा, ज्यादातर स्थानों बारिश की संभावना है.
ये भी पढ़ें: हरियाणा में प्रचंड ठंड का कहर, हिसार में 0.2 डिग्री तक लुढ़का पारा, मौसम विभाग ने 14 जिलों में जारी किया कोहरे का अलर्ट
ये भी पढ़ें: नूंह में सड़क हादसा, घनी धुंध की वजह से अनियंत्रित हुई बस, दो की मौत, 7 घायल