बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में नकल पर जीरो टॉलरेंस, जूते खुलवाए.. छात्रओं से हिजाब उतरवाया, लेट आने पर नो एन्ट्री

बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा, फ्रिस्किंग व जीरो टॉलरेंस नीति के साथ शुरू हुई. छात्रों के जूते से लेकर हिजाब तक उतरवाया गया.

Bihar Intermediate exam 2026
बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 2, 2026 at 4:02 PM IST

पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का आज से शुभारंभ हो गया है. पहले दिन राज्यभर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा ली जा रही है. आज पहली पाली में बायोलॉजी और फिलॉसफी विषय तथा दूसरी पाली में इकोनॉमिक्स विषय की परीक्षा आयोजित की गई. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

पटना के परीक्षा केंद्रों पर सख्ती का नजारा: पटना के मिलर हाई स्कूल में बने परीक्षा केंद्र पर सुबह 9:00 बजते ही गेट बंद कर दिया गया. इससे पहले जब परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंचे तो कई छात्र जूता-मोजा पहनकर आए थे, जबकि परीक्षा के दौरान जूता-मोजा पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं है. ऐसे में शिक्षकों ने गेट पर ही अभ्यर्थियों के जूता-मोजा उतरवा दिए और नंगे पांव परीक्षा हॉल में प्रवेश कराया गया.

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरी सख्ती (ETV Bharat)

शर्ट-पैंट उतरवाकर की चेकिंग: कुछ छात्र चिट-पुर्जा लेकर पहुंचे थे, जिन्हें फ्रिस्किंग के दौरान पकड़ा गया. शिक्षकों ने उस छात्र के शर्ट-पैंट उतरवाकर पूरे शरीर की तलाशी लेकर जांच की और जहां-जहां चिट पुर्जा छुपाया था, उसे निकाला गया. कदाचारमुक्त परीक्षा कराने को लेकर बोर्ड की सख्ती साफ दिखाई दी.

छात्राओं से उतरवाया हिजाब: परीक्षा केंद्रों पर जो लड़कियां हिजाब पहन कर आई थी उनका हिजाब उतरवा कर उन्हें एंट्री दी गई. बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक आयोजित हुई.

पहले दिन दो पालियों में परीक्षा: दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी, जिसमें इकोनॉमिक्स विषय के परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई. वहीं पहली पाली में लेट होने की वजह से कई जिलों में अभ्यर्थियों को गेट के अंदर एन्ट्री नहीं मिली.

Bihar Intermediate exam 2026
परिक्षा से आधा घंटा पहले बंद हुआ मुख्य गेट (ETV Bharat)

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर सख्त रोक: बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. केंद्राधीक्षक को छोड़कर कोई भी पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी या परीक्षार्थी मोबाइल फोन लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकेगा. इसके अलावा कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, ईयरफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना भी सख्त मना है.

आधा घंटा पहले बंद हुआ गेट: बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने का परीक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा. सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले अपने-अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचें.

Bihar Intermediate exam 2026
नंगे पांव परीक्षा हॉल में मिला प्रवेश (ETV Bharat)

जबरन प्रवेश पर 2 साल की बैन: विलंब से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. जो अभ्यर्थी देर से पहुंचने के बाद जबरन प्रवेश की कोशिश करेंगे, उन्हें अगले दो वर्षों के लिए बोर्ड की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा.

दो स्तर पर फ्रिस्किंग और सीसीटीवी निगरानी: बिहार बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर दो स्तर पर परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग की जा रही है. इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है. अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Bihar Intermediate exam 2026
फ्रिस्किंग व जीरो टॉलरेंस नीति (ETV Bharat)

जीरो टॉलरेंस नीति और प्रशासनिक निगरानी: अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा के दौरान कदाचार को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है. बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है. सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील रहें और अधीनस्थ अधिकारियों को भी सतत निगरानी रखने को कहा गया है.

राज्यभर में 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए: बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए राज्यभर में कुल 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर परीक्षा संचालन के लिए प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था की गई है. सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें और विधि-व्यवस्था बनाए रखें.

Bihar Intermediate exam 2026
छात्रों से उतरवाये जूते (ETV Bharat)

13 लाख से अधिक परीक्षार्थी हो रहे शामिल: बोर्ड के अनुसार इस वर्ष इंटर परीक्षा में कुल 1317846 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं. इनमें 675844 छात्राएं और 642002 छात्र हैं. पटना जिले में कुल 73963 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिनके लिए 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार छात्रों से अधिक छात्राओं की संख्या है, जो यह दर्शाता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सकारात्मक असर दिख रहा है.

हर जिले में बने मॉडल परीक्षा केंद्र: बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को आदर्श रूप देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में चार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस प्रकार पूरे राज्य में कुल 152 मॉडल परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं. इन केंद्रों पर महिला परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जा रही है और यहां प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, शिक्षक और सुरक्षाकर्मी सभी महिलाएं हैं.

प्री-प्रिंटेड उत्तरपुस्तिका और ओएमआर शीट: अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को उनके नाम, विवरण और फोटो के साथ प्री-प्रिंटेड उत्तरपुस्तिका और ओएमआर शीट उपलब्ध कराई गई है. उत्तरपुस्तिका और ओएमआर शीट पर परीक्षार्थी का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड और परीक्षा तिथि पहले से छपी होगी, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी.

