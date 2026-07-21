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DU का बड़ा फैसला: रैगिंग पर सख्त पहरा, नॉर्थ-साउथ कैंपस में बनेंगे संयुक्त कंट्रोल रूम

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले रैगिंग पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है.

Zero tolerance for ragging at DU
DU में रैगिंग पर सख्त पहरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 9:57 AM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले रैगिंग पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों, विभागों, छात्रावासों, डूसू पदाधिकारियों और दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर कई अहम फैसले लिए हैं. नए छात्रों के लिए सुरक्षित और भयमुक्त माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नॉर्थ और साउथ कैंपस में संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा कॉलेजों में एंटी-रैगिंग कमेटियां सक्रिय रहेंगी, पुलिस निगरानी बढ़ाई जाएगी और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. विश्वविद्यालय ने साफ कहा है कि रैगिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई होगी.

20 जुलाई को हुई उच्चस्तरीय बैठक

डीयू के प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से 20 जुलाई को एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई. बैठक में सभी कॉलेजों के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, छात्रावास अधीक्षक, डूसू के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी शामिल हुए. बैठक का उद्देश्य नए छात्रों के प्रवेश के दौरान परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना और रैगिंग की घटनाओं को पूरी तरह रोकना था. बैठक में सभी कॉलेजों और विभागों को निर्देश दिए गए कि नए छात्रों के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न या रैगिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि किसी छात्र की शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

नॉर्थ और साउथ कैंपस में बनेंगे कंट्रोल रूम

विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में एक-एक संयुक्त कंट्रोल रूम बनाया जाएगा. ये कंट्रोल रूम 28 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक लगातार 24 घंटे सक्रिय रहेंगे. यहां विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान किया जा सके. नए छात्र और उनके अभिभावक भी किसी परेशानी की स्थिति में इन कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकेंगे.

कॉलेजों और हॉस्टलों में रहेगी विशेष निगरानी

डीयू ने सभी कॉलेजों, विभागों और छात्रावासों को एंटी-रैगिंग कमेटी, एंटी-रैगिंग स्क्वॉड और अनुशासन समिति सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं. ये टीमें नए छात्रों से नियमित संपर्क रखेंगी और परिसर में लगातार निगरानी करेंगी. जहां जरूरत होगी वहां एनसीसी, एनएसएस और छात्र स्वयंसेवकों की भी मदद ली जाएगी. सभी कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि परिसर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एंटी-रैगिंग पोस्टर और बैनर लगाए जाएं. नए छात्रों को प्रवेश के समय रैगिंग विरोधी नियमों और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी.

दिल्ली पुलिस भी देगी पूरा सहयोग

बैठक में दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया. कॉलेजों और छात्रावासों के आसपास नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी. जरूरत पड़ने पर पुलिस पिकेट भी लगाए जाएंगे. महिला कॉलेजों और छात्रावासों के आसपास विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके.

रैगिंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि रैगिंग के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. यदि कोई छात्र रैगिंग का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ निलंबन, निष्कासन, छात्रावास से बाहर करना, प्रवेश रद्द करना, परीक्षा से वंचित करना और डिग्री रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है. गंभीर मामलों में पुलिस में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि यदि उनके साथ या उनके किसी साथी के साथ रैगिंग होती है तो वे बिना डर के तुरंत इसकी शिकायत करें. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई होगी.

इन नंबरों और ई-मेल पर करें शिकायत: रैगिंग की किसी भी घटना की जानकारी छात्र इन माध्यमों से दे सकते हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय (नॉर्थ कैंपस) संयुक्त कंट्रोल रूम
फोन: 011-27667221

दिल्ली विश्वविद्यालय (साउथ कैंपस) संयुक्त कंट्रोल रूम
फोन: 011-24119832

डीयू प्रॉक्टर कार्यालय
ई-मेल: proctor@du.ac.in

यूजीसी राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन
टोल फ्री नंबर: 1800-180-5522
ई-मेल: helpline@antiragging.in

ऑनलाइन शिकायत के लिए वेबसाइट
www.antiragging.in
www.amanmovement.org

आपातकालीन सहायता
दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन: 112
हिम्मत ऐप: दिल्ली पुलिस का सुरक्षा ऐप

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