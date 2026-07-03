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दिल्ली में अतिक्रमण पर 'जीरो टॉलरेंस': LG का DDA को सख्त निर्देश, अब ड्रोन से रखी जाएगी नजर

दिल्ली में अतिक्रमण पर 'जीरो टॉलरेंस'; LG का DDA को सख्त निर्देश ( दिल्ली एलजी एक्स हैंडल )

बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि अतिक्रमण को रोकने के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का आक्रामक रूप से इस्तेमाल किया जाए. इसके तहत पूरी दिल्ली का ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है. यह सर्वे डीडीए, एमसीडी और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बीच हुए एक त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है. आंकड़ों के अनुसार, कुल 1,370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 1,122 वर्ग किलोमीटर से अधिक का ड्रोन सर्वे पूरा भी किया जा चुका है. खास बात यह है कि ओ-जोन (O-Zone) का पूरा ड्रोन सर्वे संपन्न हो गया है. इसके अलावा, डीडीए ने वेकेंट लैंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है, जिसके जरिए 21,773 एकड़ में फैले 3,700 से अधिक लैंड पार्सल को जियो-टैग किया गया है और समय-समय पर उनकी फोटोग्राफी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है.

नई दिल्ली: दिल्ली में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजधानी में अतिक्रमण के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाए. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी सूरत में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीडीए ने 14 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है, जो लैंड मैनेजमेंट विभाग के अधीन काम कर रहे हैं. ये टीमें फील्ड सर्वे के जरिए जमीन पर हो रहे हर बदलाव पर नजर रख रही हैं. इस कड़े पहरे का असर भी दिखाई देने लगा है. आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2025 से अब तक करीब 241.51 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. इसके अतिरिक्त, विकास क्षेत्रों से 235.96 एकड़ भूमि अवैध निर्माण से मुक्त कराई गई है.

दोषी आर्किटेक्ट्स पर होगी सख्त कार्रवाई

अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए डीडीए ने विशेष इंफोर्समेंट ड्राइव शुरू किया है. उपराज्यपाल ने निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत बिल्डिंग प्लान से अलग बनी इमारतों की पहचान के लिए फील्ड सर्वे तेज किए जाएं. उन्होंने साफ कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले आर्किटेक्ट्स को कतई नहीं बख्शा जाएगा. ऐसे दोषी आर्किटेक्ट्स को डि-पैनल करने और ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही, असुरक्षित या जर्जर इमारतों की तत्काल रिपोर्ट एमसीडी को देने को कहा गया है ताकि उन पर त्वरित कार्रवाई हो सके. लैंड पूलिंग क्षेत्रों में भी अवैध निर्माणों को हटाने के लिए क्विक रिस्पांस टीमें तैनात की गई है.

इस बैठक में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहे. इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो, एनसीआरटीसी, दिल्ली जल बोर्ड, पावर विभाग, स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि सहित डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. उपराज्यपाल ने बैठक के समापन पर कहा कि दिल्ली को 'विकसित दिल्ली' बनाने के लिए पारदर्शी और तकनीक-संचालित शासन बेहद जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सरकारी संपत्तियों की रक्षा के लिए अपनी जवाबदेही तय करें.

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