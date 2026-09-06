गाजियाबाद के 141 ग्राम पंचायतों में जीरो पावर्टी सर्वे हुआ पूरा, गरीबी से बाहर निकालने का बनाया प्लान
जिला पंचायत राज के मुताबिक अभियान के पहले चरण में गांव के उन परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनकी मासिक आमदनी काफी कम है.
Published : September 6, 2026 at 3:29 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की स्थिति सुधारने, उन्हें स्थाई रूप से गरीबी से बाहर निकालने के लिए पंचायत विभाग द्वारा विशेष कवायत शुरू की गई है. इस नई पहल के तहत गाजियाबाद के प्रत्येक गांव में ऐसे 25 परिवारों को चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और मासिक आय पांच हजार से कम है. इन परिवारों की सिर्फ सूची तैयार नहीं की जाएगी बल्कि उनकी जरूरत और परिस्थितियों का आकलन कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ आय के अवसर बढ़ाने के लिए भी योजना बनाई जाएगी.
विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सिर्फ सहायता देना नहीं बल्कि उनकी वास्तविक समस्याओं को समझ कर समाधान करने के लिए रोड मैप तैयार करना है. इसके लिए पंचायत स्तर पर परिवारों की आर्थिक स्थिति, रोजगार, संसाधनों और परिवार के सदस्यों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है. सर्वे के बाद यह तय किया जाएगा कि किस परिवार को किस सरकारी योजना का लाभ दिलाना है और किस सदस्य को रोजगार के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है.
141 ग्राम पंचायतों के गरीब परिवारों की बदलेगी किस्मत
अभियान के पहले चरण में गांव के उन परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनकी मासिक आमदनी काफी कम है. पंचायत विभाग का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद कई परिवार सरकारी योजनाओं से इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं होती या पात्रता के बावजूद आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाते हैं. ऐसे परिवारों की पहचान के पश्चात उनके लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं का आकलन किया जाएगा. परिवार की जरूरत के अनुसार आवास, रोजगार, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, जलापूर्ति, गैस कनेक्शन, कौशल प्रशिक्षण समेत विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा.
गरीबी से बाहर निकालने का प्लान
पंचायत विभाग की टीम केवल परिवार की मासिक आय को आधार बनाकर निर्णय नहीं लेगी, बल्कि सर्वे के दौरान परिवार के रोजगार की स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या उपलब्ध संसाधन और उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अन्य पहलुओं की भी जानकारी हासिल की गई है. सर्वे के माध्यम से अधिकारियों को समझने में मदद मिलेगी कि किस परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले किस तरह की सहायता की आवश्यकता है.
परिवार की मासिक आय का साधन तैयार करना उद्देश्य
यदि किसी परिवार के पास रोजगार उपलब्ध नहीं है तो उसे रोजगार से जोड़ने की योजना पर काम किया जाएगा. वहीं, यदि परिवार के किसी सदस्य में काम करने की क्षमता है लेकिन उसके पास आवश्यक कौशल नहीं है तो कौशल प्रशिक्षण दिलाने पर विभाग का फोकस रहेगा. इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य परिवार को केवल एक बार सहायता देना नहीं बल्कि उसकी मासिक आय का साधन तैयार करना है. दो चरणों में इस पूरी प्रक्रिया को धरातल पर उतारा जाएगा. पहले चरण में गांव के जरूरतमंद परिवारों का आंकलन, इसके बाद दूसरे चरण में इन परिवारों को पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर फोकस किया जाएगा.
''गाजियाबाद की सभी 141 ग्राम पंचायत में जीरो पावर्टी सर्वे कराया गया है. प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 से 25 परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें चिन्हित किया गया है. उसके पश्चात जिन-जिन योजनाएं में अगर उन परिवारों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है तो उन्हें शत प्रतिशत योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा. इसके अलावा उस परिवार के किसी भी सदस्य को स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर रोजगार सुनिश्चित कराया जाएगा''. -जाहिद हुसैन, जिला पंचायत राज अधिकारी
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