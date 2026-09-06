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गाजियाबाद के 141 ग्राम पंचायतों में जीरो पावर्टी सर्वे हुआ पूरा, गरीबी से बाहर निकालने का बनाया प्लान

नई दिल्ली/गाजियाबाद: ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की स्थिति सुधारने, उन्हें स्थाई रूप से गरीबी से बाहर निकालने के लिए पंचायत विभाग द्वारा विशेष कवायत शुरू की गई है. इस नई पहल के तहत गाजियाबाद के प्रत्येक गांव में ऐसे 25 परिवारों को चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और मासिक आय पांच हजार से कम है. इन परिवारों की सिर्फ सूची तैयार नहीं की जाएगी बल्कि उनकी जरूरत और परिस्थितियों का आकलन कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ आय के अवसर बढ़ाने के लिए भी योजना बनाई जाएगी.

विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सिर्फ सहायता देना नहीं बल्कि उनकी वास्तविक समस्याओं को समझ कर समाधान करने के लिए रोड मैप तैयार करना है. इसके लिए पंचायत स्तर पर परिवारों की आर्थिक स्थिति, रोजगार, संसाधनों और परिवार के सदस्यों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है. सर्वे के बाद यह तय किया जाएगा कि किस परिवार को किस सरकारी योजना का लाभ दिलाना है और किस सदस्य को रोजगार के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है.

141 ग्राम पंचायतों के गरीब परिवारों की बदलेगी किस्मत

अभियान के पहले चरण में गांव के उन परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनकी मासिक आमदनी काफी कम है. पंचायत विभाग का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद कई परिवार सरकारी योजनाओं से इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं होती या पात्रता के बावजूद आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाते हैं. ऐसे परिवारों की पहचान के पश्चात उनके लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं का आकलन किया जाएगा. परिवार की जरूरत के अनुसार आवास, रोजगार, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, जलापूर्ति, गैस कनेक्शन, कौशल प्रशिक्षण समेत विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा.

गरीबी से बाहर निकालने का प्लान