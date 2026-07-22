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हिमाचल में अब स्कूल शुरू होने से पहले होगी 'कमजोर पढ़ाई' की क्लास, रोज लगेगा 45 मिनट का जीरो पीरियड

12 अगस्त से हर विद्यार्थी की वर्कबुक पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा. 12 हफ्ते चलेगा मिशन.

Zero Period in Himachal School
हिमाचल के स्कूलों में जीरो पीरियड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 7:56 AM IST

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शिमला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा शैक्षणिक अभियान शुरू कर दिया है. जिन विद्यार्थियों की भाषा और गणित जैसे विषयों में बुनियादी पकड़ कमजोर है, उन्हें अब रोजाना स्कूल समय से पहले 45 मिनट का अनिवार्य 'जीरो पीरियड' पढ़ाया जाएगा. यह व्यवस्था लगातार 12 सप्ताह तक चलेगी. इस दौरान कमजोर छात्रों की सीखने की कमियों को दूर करने पर विशेष जोर रहेगा.

हिमाचल के स्कूलों में जीरो पीरियड

खास बात यह है कि इस अवधि में जीरो पीरियड किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा और न परीक्षा होगी और न ही कोई अन्य गतिविधि, ताकि विद्यार्थियों को पूरी तरह पढ़ाई पर केंद्रित किया जा सके. समग्र शिक्षा अभियान ने लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम (एलईपी) 2.0 के दूसरे चरण के तहत इस विशेष योजना को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

समय सारिणी तय

समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा जारी निर्देशों के अनुसार, शीतकालीन अवकाश वाले जिलों लाहुल-स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना के एक्सट्रीम समर क्लोजिंग स्कूलों में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. जबकि अन्य ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में जीरो पीरियड 17 अगस्त से शुरू होगा. कक्षा छह के सभी विद्यार्थियों के लिए भी पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था 17 अगस्त से लागू होगी, क्योंकि उनकी कार्य पुस्तिकाएं 12 अगस्त तक स्कूलों में उपलब्ध कराई जाएंगी.

साप्ताहिक समय-सारिणी तय

शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम के लिए साप्ताहिक समय-सारिणी भी तय कर दी है. इसके तहत सप्ताह में तीन पीरियड गणित, दो अंग्रेजी और एक हिंदी विषय के लिए होंगे, जबकि विज्ञान विषय से संबंधित सीखने की कमियों को नियमित कक्षाओं के दौरान दूर किया जाएगा. विद्यार्थियों की बुनियादी दक्षता मजबूत करने के उद्देश्य से 'संकल्प' नाम से विशेष कार्य पुस्तिकाएं और शिक्षकों के लिए हैंडबुक तैयार की गई हैं.

निर्देशों के अनुसार, 12 अगस्त से हर विद्यार्थी की कार्य पुस्तिका (वर्कबुक) पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा. इसके बाद 13 अगस्त को सभी शिक्षकों के लिए यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन ओरिएंटेशन आयोजित होगा, ताकि कार्यक्रम का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके.

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