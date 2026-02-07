यूपी में सड़क हादसों में लगेगी लगाम; 55 जिलो के अधिकारी ले रहे प्रशिक्षण, जेएफडी के दूसरे चरण की शुरुआत
पुलिस मुख्यालय में जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD) कार्यशाला का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 6:05 PM IST
लखनऊ : पुलिस मुख्यालय में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD) कार्यशाला का आयोजन किया गया है.
उत्तर प्रदेश पुलिस की इस पहल के तहत प्रदेश के 55 जिलों के पुलिस अधिकारियों और विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वैज्ञानिक पद्धति और बेहतर तालमेल से सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके. इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करना और प्रभावी सड़क सुरक्षा नीतियों को धरातल पर उतारना है.
कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि अलीगढ़-बुलंदशहर, कानपुर-हमीरपुर और लखनऊ-सीतापुर मार्गों पर चलाए गए जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर पायलट प्रोजेक्ट के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं.
प्रभावी पेट्रोलिंग और दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक जांच के कारण मात्र दो महीनों में इन मार्गों पर सड़क हादसों में 30 प्रतिशत से 58 प्रतिशत तक की कमी आई है.
जेएफडी कार्यक्रम के पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण की शुरुआत की गई है. प्रदेश के शेष 55 जनपदों को इसमें शामिल किया गया है. इन जिलों में सर्वाधिक दुर्घटना वाले 245 क्रिटिकल थानों की पहचान की गई है. कार्यशाला में इन 55 जनपदों के 44 राजपत्रित अधिकारी, 55 निरीक्षक/उपनिरीक्षक और 55 क्रिटिकल कॉरिडोर टीम प्रभारी भाग ले रहे हैं
इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजूकेशन के अध्यक्ष डॉ. रोहित बलूजा और उनकी विशेषज्ञ टीम अधिकारियों को सड़क दुर्घटना जांच की नवीनतम और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रशिक्षण दे रही है. डॉ. बलूजा ने कहा कि केवल तेज रफ्तार लिखना पर्याप्त नहीं है. जांच वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए.
डीजीपी ने ओवर-स्पीडिंग पर मोबाइल अलर्ट, AI कैमरों और ऑटोमैटिक चालान व्यवस्था को और व्यावहारिक बनाने पर बल दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा अभियान केवल यातायात माह तक सीमित न रहकर पूरे वर्ष चलने चाहिए.
विशेषज्ञों ने भारतीय न्याय संहिता को मोटर व्हीकल एक्ट से जोड़कर मजबूत कानूनी केस बनाने का सुझाव दिया, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और सड़क सुरक्षा के प्रति जवाबदेही तय हो. अपर पुलिस महानिदेशक यातायात ए. सतीश गणेश ने भी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों पर विस्तार से जानकारी साझा की.
