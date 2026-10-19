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कानपुर जू में अब मादा जेब्रा के बच्चे की मौत, अफसरों ने बताई मौत की वज़ह

मादा जेब्रा ने रविवार को एक बच्चे को जब जन्म दिया तो डॉक्टर्स और प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि वह बच्चा मृत ही जन्मा था. ( ETV Bharat )

कानपुर: शहर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित कानपुर जू में पिछले कुछ दिनों से लगातार वन्यजीवों की जो मौत का सिलसिला है, वो जारी है. कुछ दिनों पहले जहां आपसी झगड़े में एक बायसन ने दम तोड़ दिया था.

वहीं अब मादा जेब्रा ने रविवार को एक बच्चे को जब जन्म दिया तो डॉक्टर्स और प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि वह बच्चा मृत ही जन्मा था.

हालांकि कानपुर जू के अंदर चर्चा इस बात की भी है कि, जो बच्चा जन्मा था. वह पैदा होते समय तो ठीक था, लेकिन डॉक्टर्स की ओर से फौरन देखभाल न करने के चलते उसकी मौत हुई. अब चिड़ियाघर प्रशासन इस मामले को पूरी तरीके से दबाने की तैयारी कर रहा है. चिड़ियाघर में करीब तीन साल पहले जेब्रा का जो जोड़ा आया था, उससे पिछले साल भी एक बच्चा जन्मा था. हालांकि कुछ दिन बाद ही उस बच्चों की भी मौत हो गई थी. मादा जेब्रा ने रविवार को एक बच्चे को जब जन्म दिया तो डॉक्टर्स और प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि वह बच्चा मृत ही जन्मा था. (ETV Bharat) इस पूरे मामले को लेकर कानपुर जू के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर फिरोज खान ने बताया कि, मादा जबरा के बारे में जैसे ही बच्चे की जानकारी चौकीदार को मिली तो फौरन ही आला अफसरों व डॉक्टर्स को सूचना दी गई.