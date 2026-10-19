कानपुर जू में अब मादा जेब्रा के बच्चे की मौत, अफसरों ने बताई मौत की वज़ह
मादा जेब्रा ने एक बच्चे को जब जन्म दिया. वहीं डॉक्टर्स और प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि वह बच्चा मृत ही जन्मा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:13 AM IST
कानपुर: शहर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित कानपुर जू में पिछले कुछ दिनों से लगातार वन्यजीवों की जो मौत का सिलसिला है, वो जारी है. कुछ दिनों पहले जहां आपसी झगड़े में एक बायसन ने दम तोड़ दिया था.
वहीं अब मादा जेब्रा ने रविवार को एक बच्चे को जब जन्म दिया तो डॉक्टर्स और प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि वह बच्चा मृत ही जन्मा था.
हालांकि कानपुर जू के अंदर चर्चा इस बात की भी है कि, जो बच्चा जन्मा था. वह पैदा होते समय तो ठीक था, लेकिन डॉक्टर्स की ओर से फौरन देखभाल न करने के चलते उसकी मौत हुई.
अब चिड़ियाघर प्रशासन इस मामले को पूरी तरीके से दबाने की तैयारी कर रहा है. चिड़ियाघर में करीब तीन साल पहले जेब्रा का जो जोड़ा आया था, उससे पिछले साल भी एक बच्चा जन्मा था. हालांकि कुछ दिन बाद ही उस बच्चों की भी मौत हो गई थी.
इस पूरे मामले को लेकर कानपुर जू के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर फिरोज खान ने बताया कि, मादा जबरा के बारे में जैसे ही बच्चे की जानकारी चौकीदार को मिली तो फौरन ही आला अफसरों व डॉक्टर्स को सूचना दी गई.
कानपुर जू के डॉक्टर नितेश कटिहार मौके पर पहुंचे और उन्होंने जैसे ही जांच की तो देखा, ऑक्सीजन की कमी के चलते बच्चों के जन्म लेते ही उसकी मौत हो चुकी थी.
टैबिनेस मक्खी का फैला था संक्रमण, पांच से ज्यादा काले हिरणों की हुई थी मौत: कानपुर जू में करीब एक माह पहले अचानक ही तीन काले हिरणों की मौत हुई थी.
इस मामले में डॉक्टर में पड़ताल की थी तो सामने आया था, कि कानपुर जू में टैबिनस मक्खी के संक्रमण फैलाने से हिरणों में इंफेक्शन हुआ और उनकी मौत हो गयी.
इसके बाद जैसे ही भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के विशेषज्ञ कानपुर जू पहुंचे थे उनके सामने भी यह काले हिरण की मौत हो गई थी. हिरणों की मौत का सिलसिला भी नहीं थमा, और उसके बाद भी एक से दो हिरणों ने दम तोड़ा.
वहीं अगस्त माह में ही कानपुर, जो कि झील में हजारों मछलियों की मौत से भी प्रशासनिक अफसरों की कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े हुए थे. कानपुर जू के निदेशक कन्हैया पटेल का कहना था कि अब पूरा फोकस वन्य जीवों के बेहतर प्रबंधन पर ही किया जाएगा.