लेह के जांस्कर में भीषण सड़क हादसा, 15 लोग घायल, 5 कुल्लू रेफर

लेह के जांस्कर में भीषण सड़क हादसे में 15 लोग घायल. 10 घायलों का केलांग अस्पताल में चल रहा इलाज.

Accident in Zanskar Leh
लेह के जांस्कर में सड़क हादसा (ANI)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read
कुल्लू: लेह लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा पेश आया है. रविवार (2 नवंबर) रात के समय एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में 15 लोगों घायल हुए हैं. दुर्घटना की सूचना मिलते ही जांस्कर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में भर्ती किया, जहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है.

लेह के जांस्कर में भीषण सड़क हादसा

जांस्कर पुलिस के अनुसार, पांच घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए कुल्लू अस्पताल के लिए रेफर किया गया है. इनमें से एक घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक शिकुंला टनल निर्माण के लिए एक कंपनी के कामगारों को ले जा रही बस रात के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में 15 कामगार घायल हुए हैं. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल केलांग भेजा गया.

जांच में जुटी पुलिस

लाहौल स्पीति पुलिस के अनुसार, हादसा लेह-लद्दाख राज्य के जांस्कर क्षेत्र में हुआ है. लेकिन, यहां अस्पताल की सुविधा नहीं होने के चलते घायलों को केलांग लाया गया है. इसमें पांच मरीजों को कुल्लू रेफर किया गया है. जबकि एक की हालत गंभीर है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी केलांग डाॅ. रोशन लाल ने कहा कि, "केलांग में 10 घायलों का इलाज चल रहा है. इनमें पांच लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. हादसे में घायल चार लोगों को बेहतर इलाज के लिए कुल्लू रेफर किया गया है, एक की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है." फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. हादसा किस वजह से हुआ अभी यह पता नहीं चल पाया है.

