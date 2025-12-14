ETV Bharat / state

लखनऊ में हुआ ज़ायका और ज़ुबान प्रोग्राम; लखनवी तहज़ीब बचाने और उर्दू के प्रचार-प्रसार पर ज़ोर

कुलसूम तल्हा ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से सही तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण) को लेकर काम कर रही हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ में ज़ायका और ज़ुबान प्रोग्राम (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 3:32 PM IST

Updated : December 14, 2025 at 3:47 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दिलकशा कॉलोनी क्लब में ज़ायका और ज़ुबान कार्यक्रम हुआ. इस कार्यक्रम में शायरी की महफ़िल, नग़मे, ग़ज़ल गायकी, क़िस्सागोई और “तलफ़्फ़ुज़ और हम” विषय पर चर्चा हुई. क्लब परिसर में हाथ से बने वस्त्रों की कई दुकानें लगाई गईं. वहीं खाने-पीने के कई स्टॉल भी मौजूद थे. यहै लोगों ने ज़बान पर चर्चा के साथ-साथ ज़ायके का भी लुत्फ़ उठाया.

उर्दू के प्रचार-प्रसार पर ज़ोर: यह कार्यक्रम कुलसूम तल्हा सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसकी सूत्रधार कुलसूम तल्हा रहीं. कार्यक्रम में कई साहित्यिक और सामाजिक हस्तियों ने भाग लिया. इसमे उर्दू के प्रचार-प्रसार और लखनवी तहज़ीब के निर्माण और विकास को लेकर विचार-विमर्श हुआ.

जानकारी देतीं आयोजक कुलसुम तलहा (Photo Credit: ETV Bharat)

तहज़ीब, संस्कृति और भाषा को ज़िंदा रखें: कार्यक्रम की आयोजक कुलसूम तल्हा ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से सही तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण) को लेकर काम कर रही हैं. जो लोग उर्दू भाषा सही ढंग से नहीं बोल पाते, वे हिंदी के साथ भी न्याय नहीं कर पाते. कुछ लोग ‘जलील’ को ‘ज़लील’ बोलते हैं, जो बेहद चिंताजनक बात है. उन्होंने आगे कहा कि वे गरीबों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक ज़रूरतों पर काम करते हैं, जिसमें लखनऊ की तहज़ीब, संस्कृति और भाषा को ज़िंदा रखना शामिल है.

उर्दू शब्दों का गलत तरीके से इस्तेमाल: प्रोफेसर साबिरा हबीब ने कहा कि कुछ लोग यह समझते हैं कि उर्दू में हर जगह नुक़्ता लगाकर बोला जाता है और इसी वजह से ‘जलील’ को ‘ज़लील’ बोल देते हैं. उन्होंने कहा कि टीवी चैनल भी उर्दू शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन्हें ग़लत तरीके से बोलते हैं. इसके लिए हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर सुधार करना चाहिए.

तहज़ीब और परंपरा के कारण लखनऊ मशहूर: फौजिया कहा कि जिस तहज़ीब और परंपरा की वजह से लखनऊ पूरी दुनिया में मशहूर है, उसी पर आज आंच आ रही है. हम सभी का फ़र्ज़ है कि अपनी भाषा, ज़ायका, तहज़ीब और संस्कृति की हिफ़ाज़त के लिए जागरूक हों. उन्होंने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में जब भी किसी की मुलाक़ात लखनवी लोगों से होती है, तो सबसे पहले यही ख़याल आता है कि उनकी ज़बान साफ़ होगी.

लखनवी तहज़ीब को बचाने की ज़रूरत: अगर लखनऊ के लोग ही सही तलफ़्फ़ुज़ से बात न करें, तो यह चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि जब भाषा बोली जाती है, तो उसका ज़ायका बरकरार रहना चाहिए, गलत उच्चारण से उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है. तय्यबा बेगम ने कहा कि लखनऊ वह शहर है जहां बातचीत में ‘आप’, ‘जी’ और ‘जनाब’ का इस्तेमाल होता है. ऐसे दौर में, जब नई पीढ़ी सोशल मीडिया और इंटरनेट में व्यस्त है. उन्हें भी इस परंपरा को बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए.

महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में हैं: उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री अम्मार रिज़वी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में बेहद अर्थपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि लखनऊ की तहज़ीब, संस्कृति, भाषा और ज़ायका पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इन्हें जीवित रखने के लिए लगातार प्रयास होते रहने चाहिए. उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि इस प्रयास में महिलाएं आगे हैं. महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं. यही वजह है कि लखनवी तहज़ीब की अगुवाई भी आज महिलाएं कर रही हैं.

Last Updated : December 14, 2025 at 3:47 PM IST

