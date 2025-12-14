ETV Bharat / state

लखनऊ में हुआ ज़ायका और ज़ुबान प्रोग्राम; लखनवी तहज़ीब बचाने और उर्दू के प्रचार-प्रसार पर ज़ोर

लखनऊ में ज़ायका और ज़ुबान प्रोग्राम ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दिलकशा कॉलोनी क्लब में ज़ायका और ज़ुबान कार्यक्रम हुआ. इस कार्यक्रम में शायरी की महफ़िल, नग़मे, ग़ज़ल गायकी, क़िस्सागोई और “तलफ़्फ़ुज़ और हम” विषय पर चर्चा हुई. क्लब परिसर में हाथ से बने वस्त्रों की कई दुकानें लगाई गईं. वहीं खाने-पीने के कई स्टॉल भी मौजूद थे. यहै लोगों ने ज़बान पर चर्चा के साथ-साथ ज़ायके का भी लुत्फ़ उठाया. उर्दू के प्रचार-प्रसार पर ज़ोर: यह कार्यक्रम कुलसूम तल्हा सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसकी सूत्रधार कुलसूम तल्हा रहीं. कार्यक्रम में कई साहित्यिक और सामाजिक हस्तियों ने भाग लिया. इसमे उर्दू के प्रचार-प्रसार और लखनवी तहज़ीब के निर्माण और विकास को लेकर विचार-विमर्श हुआ. जानकारी देतीं आयोजक कुलसुम तलहा (Photo Credit: ETV Bharat) तहज़ीब, संस्कृति और भाषा को ज़िंदा रखें: कार्यक्रम की आयोजक कुलसूम तल्हा ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से सही तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण) को लेकर काम कर रही हैं. जो लोग उर्दू भाषा सही ढंग से नहीं बोल पाते, वे हिंदी के साथ भी न्याय नहीं कर पाते. कुछ लोग ‘जलील’ को ‘ज़लील’ बोलते हैं, जो बेहद चिंताजनक बात है. उन्होंने आगे कहा कि वे गरीबों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक ज़रूरतों पर काम करते हैं, जिसमें लखनऊ की तहज़ीब, संस्कृति और भाषा को ज़िंदा रखना शामिल है.