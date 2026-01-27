ETV Bharat / state

संभल मस्जिद सदर जफर अली ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, विधायक नवाब इक़बाल महमूद का सनसनीखेज बयान

हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर जफर अली 2027 विधान सभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान

वर्तमान विधायक नवाब इक़बाल
जफर अली ने चुनाव लड़ने का एलान किया (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 6:13 PM IST

3 Min Read
संभल: यूपी का संभल अब सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है. संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने संभल के कई इलाकों में पोस्टर लगवा कर 2027 के विधान सभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है. जिससे शहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, वहीं समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक नवाब इक़बाल मंगलवार को राजनीतिक सक्रियता दिखाते हुए शंकराचार्य के बहाने सीएम योगी पर ही निशाना साध दिया.

जमानत पर बाहर हैं जफर अली: बता दें कि संभल हिंसा मामले में जफर अली आरोपी हैं, जो हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हैं. जफर अली का दावा है कि उनके पास संभल हिंसा मामले में हाईकोर्ट से स्टे भी है, जिसे वे अपनी सियासी राह का सबसे मजबूत आधार बता रहे हैं. जबकि नवाब इक़बाल महमूद वर्तमान विधायक हैं, पोस्टर लगने के बाद से मैदान में हैं.

पोस्टर लगाए जाने के बाद जफर अली ने कहा कि उन्होंने कई बार आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया हैं. हालांकि अभी तक उन्हें किसी भी राजनीतिक दल से टिकट का औपचारिक ऑफर नहीं मिला है, लेकिन उनका दावा है कि वह हर कीमत पर चुनाव लड़ेंगे. संभल की जनता का समर्थन उनके साथ है और यही समर्थन उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है.

जफर अली का यह भी कहना है कि संभल हिंसा से जुड़े आरोप उनकी सियासी पारी पर कोई असर नहीं डालेगा. उनका तर्क है कि जब मामला अदालत में है और हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली हुई है, तो राजनीतिक रूप से उन्हें रोका नहीं जा सकता. हिंसा में शामिल होने के आरोप उन पर पूरी तरह बेबुनियाद हैं और वे इस मामले में खुद को निर्दोष मानते हैं.

नवाब इक़बाल ने शंकराचार्य का बचाव किया: वहीं, समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक नवाब इक़बाल महमूद ने शंकराचार्य प्रकरण और यूजीसी मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोल कर यह जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबके नेता हैं. उन्होंने कहा कि अब तक तो यही समझा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी के निशाने पर सिर्फ मुसलमान हैं, लेकिन अब तो शंकराचार्य जैसे सम्मानित संत भी उनके निशाने पर आ गए हैं. यह हालात देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं. यह सोचने वाली बात है.

