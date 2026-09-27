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प्रदेशीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में युवराज ने जीता स्वर्ण, अनमोल ने हासिल किया रजत पदक

कोच प्रमोद कुमार, प्रवेश कुमार और सोनम ने खिलाड़ियों को बधाई दी.

प्रदेशीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में युवराज ने जीता स्वर्ण
प्रदेशीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में युवराज ने जीता स्वर्ण (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 5:40 PM IST

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लखनऊ : राजधानी के केडी सिंह ‘बाबू’ स्टेडियम स्थित बॉक्सिंग हॉल में आयोजित 70वीं प्रदेशीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गौतमबुद्ध नगर के सादोपुर स्थित एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. अंडर-14 वर्ग में एकेडमी के मुक्केबाज युवराज खारी ने 34-36 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया. वहीं, अनमोल भाटी ने 30-32 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक हासिल किया.

कोच प्रमोद कुमार, प्रवेश कुमार और सोनम ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि युवराज और अनमोल ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. प्रदेश स्तर पर पदक जीतना खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों खिलाड़ी आगे भी जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे.

प्रदेशीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में युवराज ने जीता स्वर्ण (Video credit: ETV Bharat)

दोनों मुक्केबाजों की इस उपलब्धि पर एकेडमी में खुशी जताई गई. युवराज के स्वर्ण पदक और अनमोल के रजत पदक से गौतमबुद्ध नगर जिले के खेल प्रेमियों में भी उत्साह है.

23 से 27 सितंबर तक आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में युवराज खारी पुत्र गजब सिंह, निवासी ग्राम जोनसमना, गौतमबुद्ध नगर ने अपने दमदार पंच और बेहतरीन रणनीति के दम पर प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही युवराज ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अपना चयन भी पक्का कर लिया.

वहीं, मायचा निवासी अनमोल भाटी ने भी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई कड़े मुकाबलों का सामना किया और अंत में रजत पदक हासिल किया. दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जेएसबी एकेडमी के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में खुशी का माहौल है.

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