ETV Bharat / state

प्रदेशीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में युवराज ने जीता स्वर्ण, अनमोल ने हासिल किया रजत पदक

प्रदेशीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में युवराज ने जीता स्वर्ण ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के केडी सिंह ‘बाबू’ स्टेडियम स्थित बॉक्सिंग हॉल में आयोजित 70वीं प्रदेशीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गौतमबुद्ध नगर के सादोपुर स्थित एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. अंडर-14 वर्ग में एकेडमी के मुक्केबाज युवराज खारी ने 34-36 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया. वहीं, अनमोल भाटी ने 30-32 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक हासिल किया.

कोच प्रमोद कुमार, प्रवेश कुमार और सोनम ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि युवराज और अनमोल ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. प्रदेश स्तर पर पदक जीतना खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों खिलाड़ी आगे भी जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे. प्रदेशीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में युवराज ने जीता स्वर्ण (Video credit: ETV Bharat)