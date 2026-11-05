नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप: कांस्य पदक संग गांव लौटे युवराज का जोरदार स्वागत, इनाम की बारिश
दिल्ली में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय विद्यालयी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में दिखाया दमखम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:52 AM IST
गौतमबुद्ध नगर: दिल्ली में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय विद्यालयी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर लौटे गौतमबुद्ध नगर के लाल युवराज खारी का गांव में जोरदार स्वागत हुआ. ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ निकली स्वागत रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. युवराज की इस उपलब्धि पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं एमएलसी नरेंद्र भाटी ने 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया, जबकि दादरी विधायक तेजपाल नागर ने भी 11 हजार रुपये देकर हौसला बढ़ाया.
गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्राम जौनसमाना निवासी युवराज खारी ने 70वीं राष्ट्रीय विद्यालयी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर न सिर्फ अपने परिवार और गांव, बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. राष्ट्रीय स्तर पर इस उपलब्धि के बाद जब युवराज अपने गांव लौटा तो उसके स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. गांव के लोगों ने इसे अपनी सामूहिक खुशी और गौरव का मौका बना दिया.
सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ निकली स्वागत रैली
युवराज के सम्मान में भव्य स्वागत रैली का आयोजन किया गया. रैली ग्राम अछेजा गेट से शुरू होकर सादोपुर की झाल होते हुए उसके पैतृक गांव जौनसमाना पहुंची. रास्ते में जगह-जगह लोगों ने फूल-मालाओं से युवराज का स्वागत किया. इसके बाद प्रधान फार्म हाउस अंडरपास रोड पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया. यहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, जनप्रतिनिधियों, खेल अधिकारियों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने युवराज को सम्मानित कर उसकी उपलब्धि की सराहना की.
नरेंद्र भाटी ने दिए 51 हजार, विधायक ने भी बढ़ाया हौसला
सम्मान समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं एमएलसी नरेंद्र भाटी ने युवराज को 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भेंट की। वहीं दादरी विधायक तेजपाल नागर ने 11 हजार रुपये देकर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाया. जेएसबी अकादमी के चेयरपर्सन सर्वजीत नागर ने भी 11 हजार रुपये और लक्की ग्रुप ने 11 हजार रुपये की राशि देकर युवराज को सम्मानित किया.
इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि युवराज की सफलता क्षेत्र के दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ उन्हें सही प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन देने की है.
कोच और अकादमी का भी हुआ सम्मान
कार्यक्रम में जेएसबी अकादमी की चेयरपर्सन सर्वजीत नागर, कोच सोनम और कोच प्रमोद कुमार को भी ग्रामीणों ने सम्मानित किया. कार्यक्रम में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) के जनरल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार और गौतमबुद्ध नगर के जिला खेल अधिकारी परवेज अली भी मौजूद रहे. इस मौके पर कई दलों के नेताओं के साथ भाजपा की ओर से सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्र प्रधान, अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी एवं भाजपा नेत्री निर्मल तंवर, दादरी मंडल अध्यक्ष भिखारी सिंह और मंडल मंत्री दादरी देहात चंद्रपाल खारी मौजूद रहे. इसके अलावा सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, पूर्व चेयरमैन गजराज नागर, पूर्व जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी, पूर्व जिलाध्यक्ष फकीरचंद नागर और प्रदेश सचिव जगत खारी सहित कई नेता समारोह में पहुंचे.
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान दुलीचंद खारी ने की, जबकि मंच का संचालन भूपेंद्र नागर ने किया. इस दौरान भाजपा नेता अशोक कसाना, राजे कसाना सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे.
एमएलसी नरेंद्र भाटी ने की सराहना
पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं एमएलसी नरेंद्र भाटी ने कहा कि युवराज ने राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीतकर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है. उसकी सफलता ग्रामीण अंचल में छिपी खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा बनेगी. उन्होंने युवराज के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उसे आगे भी मेहनत और लगन के साथ खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि युवराज आगे बॉक्सिंग में देश का नाम रोशन करेगा.
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