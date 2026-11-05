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नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप: कांस्य पदक संग गांव लौटे युवराज का जोरदार स्वागत, इनाम की बारिश

कांस्य पदक संग गांव लौटे युवराज का जोरदार स्वागत. ( etv bharat )

गौतमबुद्ध नगर: दिल्ली में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय विद्यालयी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर लौटे गौतमबुद्ध नगर के लाल युवराज खारी का गांव में जोरदार स्वागत हुआ. ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ निकली स्वागत रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. युवराज की इस उपलब्धि पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं एमएलसी नरेंद्र भाटी ने 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया, जबकि दादरी विधायक तेजपाल नागर ने भी 11 हजार रुपये देकर हौसला बढ़ाया.

गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्राम जौनसमाना निवासी युवराज खारी ने 70वीं राष्ट्रीय विद्यालयी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर न सिर्फ अपने परिवार और गांव, बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. राष्ट्रीय स्तर पर इस उपलब्धि के बाद जब युवराज अपने गांव लौटा तो उसके स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. गांव के लोगों ने इसे अपनी सामूहिक खुशी और गौरव का मौका बना दिया.