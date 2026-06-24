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युवोदय काव्य संग्रह का विमोचन, युवा फेस्ट 2026 के रचनाकारों को मिला स्थायी साहित्यिक मंच

धमतरी में अप्रैल माह में युवा फेस्ट 2026 का आयोजन हुआ था.इसके विजेताओं को कलेक्टोरेट सभागार में कलेक्टर ने सम्मानित किया.

Launch of Yuvoday Poetry Collection
युवोदय काव्य संग्रह का विमोचन (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 2:06 PM IST

3 Min Read
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धमतरी : धमतरी जिले के युवा साहित्यकारों की रचनात्मक प्रतिभा को नई पहचान देने की पहल की गई है. इसके तहत युवा फेस्ट 2026 के अंतर्गत तैयार किए गए काव्य एवं लेख संग्रह युवोदय का कलेक्टोरेट सभाकक्ष में भव्य विमोचन किया गया. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने युवा प्रतिभाओं की उपस्थिति में संग्रह का लोकार्पण करते हुए इसे जिले के साहित्यिक इतिहास की एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताया.

युवा प्रतिभाओं को आगे लाना है लक्ष्य

आपको बता दें कि कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में 24 एवं 25 अप्रैल को बीसीएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में युवा फेस्ट 2026 आयोजित हुआ था. इसमें साहित्य के क्षेत्र में युवाओं की सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ का पहला और अनूठा ‘लिटरेचर कॉर्नर’ आयोजित किया गया था. इस मंच पर युवाओं ने अपनी स्वरचित एवं अप्रकाशित कविताएं, लेख और निबंध प्रस्तुत कर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया था.

Collector honored winners
कलेक्टर ने विजेताओं को सम्मानित किया (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

प्रतियोगिता के विजेताओं को मिला सम्मान

प्रतियोगिता में धमतरी, रायपुर, दुर्ग, खैरागढ़, बालोद, राजनांदगांव, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर और बस्तर सहित प्रदेश के 10 जिलों के महाविद्यालयों से 69 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड दिए गए. वहीं सभी प्रतिभागियों को कलेक्टर अबिनाश मिश्रा और निर्णायक मंडल के सदस्यों डॉ. हीरा महावर, श्याम अग्रवाल, डॉ. सरिता दोशी और कामिनी कौशिक ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.

unique initiative of Yuva Fest 2026
युवा फेस्ट 2026 की अनूठी पहल (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)


विमोचन समारोह के दौरान खैरागढ़ की कुमारी पायल रजक, धमतरी की कुमारी माधुरी मरकाम और मगरलोड की कुमारी कुंती साहू ने अपनी स्वरचित रचनाओं का प्रभावशाली वाचन किया, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा. कार्यक्रम का संचालन ‘युवोदय’ के प्रधान संपादक एवं राजस्व निरीक्षक दीपचंद भारती ने किया. समारोह में निर्णायक मंडल के सदस्य, प्रतिभागी विद्यार्थी, अभिभावक और साहित्य प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

युवोदय काव्य संग्रह का विमोचन (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

युवाओं के भीतर अपार रचनात्मक क्षमता मौजूद है. प्रशासन का उद्देश्य केवल प्रतियोगिताएं आयोजित करना नहीं, बल्कि प्रतिभाओं को ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां उनकी अभिव्यक्तियों को स्थायी पहचान मिल सके. युवोदय जैसे संकलन युवा लेखकों को साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे और उनकी रचनाओं को व्यापक समाज तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगे - अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर

unique initiative of Yuva Fest 2026
युवा रचनाकारों को मिला स्थायी साहित्यिक मंच (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

इस दौरान निर्णायक मंडल के सदस्य डॉ. हीरा महावर ने कहा कि साहित्य समाज की संवेदनाओं और विचारों की सबसे प्रभावी अभिव्यक्ति है. युवा फेस्ट में प्रस्तुत रचनाओं में नवीन सोच, सामाजिक सरोकार और भाषा की सशक्त अभिव्यक्ति देखने को मिली. ‘युवोदय’ युवा रचनाकारों के सपनों, संघर्षों और सृजनशीलता का ऐसा दस्तावेज है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा.


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