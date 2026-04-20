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युवा उत्सव 2026: धमतरी में पहली बार होगा आयोजन फूड एंड ट्रैवल ब्लॉगर होंगे आकर्षण का केंद्र

कलेक्टर ने कहा कि आयोजन में रायपुर, कांकेर, बालोद, अभनपुर सहित अन्य जिलों के कॉलेजों को भी आमंत्रित किया गया है. अब तक 1000 से अधिक प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जबकि आयोजन में 5000 से ज्यादा प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है.

धमतरी: जिले में पहली बार भव्य “युवा उत्सव 2026, इंटर कॉलेज प्रतियोगिता” का आयोजन 24 एवं 25 अप्रैल को पीजी कॉलेज ग्राउंड में होगा. जिले के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस उत्सव में धमतरी सहित प्रदेशभर के कॉलेजों के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे.



युवा उत्सव 2026

युवा उत्सव के तहत कुल 25 विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिनमें नृत्य, गायन, खेलकूद, वाद-विवाद, क्विज, चित्रकला और नाट्य प्रस्तुति प्रमुख हैं. कार्यक्रम को तीन अलग-अलग कैटेगरी में आयोजित किया जाएगा. खास बात यह है कि इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी विद्यार्थियों को दी गई है, जिसके लिए विभिन्न कॉलेजों के चयनित छात्रों की टीमें बनाई गई हैं.

24 और 25 अप्रैल को होगा आयोजन

24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ी संगीतमय संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार आरु साहू प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा “द गोल्डन स्टार नाइट ऑर्केस्ट्रा” (राजिम) और रायपुर का चर्चित “आवाज क्रांति बैंड” अपनी शानदार प्रस्तुतियों से माहौल को संगीतमय बनाएंगे. 25 अप्रैल को वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी युवाओं के साथ प्रेरणादायक सत्र में संवाद करेंगे. वे करियर, मीडिया और समसामयिक विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। समापन अवसर पर बस्तर का लोकप्रिय “वायरा बैंड” अपनी ऊर्जावान प्रस्तुति से कार्यक्रम को यादगार बनाएगा.



कलेक्टर ने की युवाओं से अपील

कलेक्टर ने बताया कि इस आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें मई में आयोजित होने वाले हिमाचल युवा फेस्ट में भेजा जाएगा. जिला प्रशासन ने जिले के युवाओं और आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह उत्सव सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए खुला रहेगा और जिले की प्रतिभाओं को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

