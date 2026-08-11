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फिरोजाबाद में 'युवा उद्यमी योजना' पस्त: जुलाई तक सिर्फ 20% लक्ष्य पूरा, डीएम ने बैंकों को दी कड़ी चेतावनी

बैंकों की बेरुखी ने तोड़ा युवाओं का सपना! ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: युवाओं को रोजगार देने के साथ- साथ उन्हें उद्यमी बनाने के लिए सरकार की युवा उद्यमी योजना यूपी के फिरोजाबाद जनपद में बेरूखी की शिकार हो गयी है. हालत यह है कि जुलाई के महीने तक जितने युवाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य था,उसका 20 प्रतिशत की लक्ष्य पूरा हो सका है. जिलाधिकारी ने इस आंकड़े पर नाराजगी जाहिर की है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. युवाओं को उद्यमी बनाने का दावा हवा!: उद्योग विभाग के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 तक जनपद की प्रगति अत्यंत असंतोषजनक रही है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक महज 20.37 प्रतिशत उपलब्धि ही हासिल की जा सकी है. विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1,900 इकाइयों का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया था. इसमें से जुलाई 2026 तक 775 इकाइयों का लक्ष्य रखा गया था. इसके लिए बैंकों को कुल 1,279 आवेदन प्रेषित किए गए. आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक सिर्फ 357 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 387 आवेदनों का वितरण हो पाया है. वहीं 644 आवेदन बैंकों द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं. इस संबंध में सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. जिन बैंकों द्वारा बगैर किसी ठोस कारण के आवेदन निरस्त किये गए हैं, उन्हें सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. सुधार न करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा जायेगा.- संतोष कुमार शर्मा, जिलाधिकारी