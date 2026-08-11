फिरोजाबाद में 'युवा उद्यमी योजना' पस्त: जुलाई तक सिर्फ 20% लक्ष्य पूरा, डीएम ने बैंकों को दी कड़ी चेतावनी
बैंकों की बेरुखी ने तोड़ा युवाओं का सपना!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 1:53 PM IST
फिरोजाबाद: युवाओं को रोजगार देने के साथ- साथ उन्हें उद्यमी बनाने के लिए सरकार की युवा उद्यमी योजना यूपी के फिरोजाबाद जनपद में बेरूखी की शिकार हो गयी है. हालत यह है कि जुलाई के महीने तक जितने युवाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य था,उसका 20 प्रतिशत की लक्ष्य पूरा हो सका है. जिलाधिकारी ने इस आंकड़े पर नाराजगी जाहिर की है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.
युवाओं को उद्यमी बनाने का दावा हवा!: उद्योग विभाग के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 तक जनपद की प्रगति अत्यंत असंतोषजनक रही है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक महज 20.37 प्रतिशत उपलब्धि ही हासिल की जा सकी है. विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1,900 इकाइयों का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया था. इसमें से जुलाई 2026 तक 775 इकाइयों का लक्ष्य रखा गया था. इसके लिए बैंकों को कुल 1,279 आवेदन प्रेषित किए गए. आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक सिर्फ 357 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 387 आवेदनों का वितरण हो पाया है. वहीं 644 आवेदन बैंकों द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं.
इस संबंध में सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. जिन बैंकों द्वारा बगैर किसी ठोस कारण के आवेदन निरस्त किये गए हैं, उन्हें सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. सुधार न करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा जायेगा.- संतोष कुमार शर्मा, जिलाधिकारी
ग्रामीण बैंक सबसे आगे: सबसे बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का रहा जिसने 307 के लक्ष्य के सापेक्ष 32.25 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की. बैंक ने 103 आवेदन स्वीकृत और 99 आवेदन वितरित किए. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का लक्ष्य 332 था. बैंक ने 63 आवेदन स्वीकृत और 83 का वितरण किया, लेकिन 179 आवेदन निरस्त होने के कारण उपलब्धि 25 प्रतिशत ही रह सकी. अन्य बैंकों में केनरा बैंक का लक्ष्य 270, उपलब्धि 18.15 रही ,बैंक ऑफ़ बड़ोदा का लक्ष्य 82, उपलब्धि 17.07 रही.पंजाब नेशनल बैंक लक्ष्य 241, उपलब्धि 13.28 रही यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया लक्ष्य 84, उपलब्धि 10.71 रही.
युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ना था मकसद: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं को स्व रोजगार से जोड़ने के लिए साल 2024 में युवा उद्यमी योजना शुरू की गई थी. इस योजना का मकसद युवाओं को जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बनाना है. इस योजना में पांच लाख रुपये तक का लोन बगैर ब्याज और बिना किसी गारंटी के दिया जाता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्यो विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है. लाभार्थियों के साक्षात्कार के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है. बाद में उद्योग विभाग उस फाइल को बैंक में लोन के लिए भेजता है.
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